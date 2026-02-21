Meclis’te suça sürüklenen çocuklarla ilgili komisyon kuruldu. Konuyla ilgili birinci derecede sorumlu Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri klasörler dolusu proje sunmuş. Yıllardır bizler de çuval dolusu proje sunuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Ancak uygulanmayan, etki analizleri yapılmayan projelerin kağıt üzerinde olması çözüm değildir. 202 bin çocuğun suça sürüklendiği gerçeğini değiştirmiyor. İnanılmaz ama bir o kadar da şaşırtıcı bir rakam. Eyvah ki ne eyvah...

Çocuklarımızı, gençlerimizi spora, sosyal uğraşılara, yöneltemiyoruz. Önceleri okullarımızın bahçeleri ders saatleri dışında mahalle çocuklarına açık olurdu; top oynar, maçlar yapar, her yaş grubu bir köşede kendine göre oynar, zıplar, kuralsız spor yapardı. Çocukları eve sokmakta analar babalar zorlanırdı. Şimdilerde tüm okul bahçeleri, yasaklı bölge ilan edilmiş! Yeşil ve yüksek çuhalarla kapatılmış, adeta toplumdan, çocuklardan, mahalle halkından soyutlanmış karantina bölgelerine çevrilmiştir! Çocukların cıvıl cıvıl sesleri duyulmaz, atom karıncalar gibi oradan oraya koşturmaları izlenemez olmuştur. Bu suni naylon örtülerle, yüksek duvarlarla neyi, kimden gizliyoruz?

Öyle büyük projelere gerek yok, oyun da heyecan da koşturma da mahallede başlar, mahallelerde oyun oynayacak arsa mı kalmış? Ders saatleri dışında okul bahçelerini otopark amaçlı araçlara değil çocuklara açın... Orada toplansınlar, oynasınlar, sohbet etsinler, maçlar yapsınlar. Spor huzurdur, spor kardeşlik, dayanışma, sosyalleşme, fiziksel gelişimdir. Orada taşkınlık yapamazlar, okul alanları okul görevlisinin, ailelerin, büyüklerin denetimindedir. Kuran kurslarındaki o küçücük çocukların bile cami içinde zaman zaman top oynadıkları görüntüleri izlemişsinizdir. Kaç yaşında ve nerede olursa olsun her çocuk içgüdüsel olarak oyun oynamak ister, bu uygulama bir anlamda çocukların yerelde yönetilmeleri ve yönlendirilmeleri anlamına gelir. Mevki makam sahibi bir takım kravatlı bürokratların oturdukları yerden çuvalla uygulanamayan projeler üretmelerine gerek yok. İBB’nin çok yerinde bir kararla açtığı kreşlerle uğraşacağınıza, okul bahçelerini çocuklara açın, buradan başlayabilirsiniz.

ZAFER ÖZHABEŞ

MİLLİ CİMNASTİKÇİ-ESKİ MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ