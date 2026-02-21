Yasadışı bahis soruşturması ve futbolda bahis-şike soruşturmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yasadışı bahis kapsamında hafta içi Tuzlaspor ve Diyarbekirspor kulüplerine ve yöneticilerine operasyon yapıldı. Dün ise futbolda şike kapsamında, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 11 kulüp yetkilisi ve toplam 33 kişiye operasyon yapıldı.

Tuzlaspor ile ilgili bu köşeyi takip eden okurlarım bilgi sahibidir. Tuzlaspor ile ilgili çok fazla yazı yazmıştım. Tam üç yıl önce yasadışı bahis ve bahis paralarının aklanması ile ilgili araştırma yazıları yazmaya başlamıştım.

Yazıları yazdıktan sonra sosyal medyada yediğim linci hatırlıyorum. O zamanlar nedenini anlamamıştım fakat ne kadar büyük bir organizasyonla karşı karşıya olduğumuzu görünce anlıyorum neler olduğunu.

Çünkü sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezleri, yasadışı bahis bataklığı çarkının tam ortasında yer alıyordu. Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci hakkındaki iddiaların izini sürerken Tuzlaspor bağlantılarına ve Fevzi İlhanlı’ya ulaşmıştım.

Nihayetinde Tuzlaspor kulüp başkanı kâğıt üstünde Mehmet Berzan İlhanlı görünüyordu. Onursal başkan olarak Fevzi İlhanlı yer alıyordu.

KARMAŞIK AĞLAR

Tuzlaspor konusu en baştan aşağı titizlikle incelenmeli. Çünkü açıklanmaya muhtaç karmaşık ağlar söz konusu. Kendi beyanıyla tekstil makinesi satarak servet kazanmış olan Fevzi İlhanlı başrolde.

Tuzlaspor maçlarında seyircilere satılan biletler üç yıl önce 50 bin TL’ye satılıyordu ve tüm biletler satılmış gözüküyordu. Ancak maçı izleyen kişilere baktığımızda bir avuç kişinin maç izlediğini görmüştük. Tuzlaspor maçlarına oynanan bahis kuponları ve futbolcuların boğazına dayanan bıçaklar... Hepsini yazdım.

Fevzi İlhanlı’nın ortağı Bilal Kadayıfçıoğlu ismi, yasadışı bahis soruşturmalarının çoğunda tanık ifadelerinde yer alıyor. Yine Tuzlaspor yöneticisi olan Koçer İlhanlı’nın bağlantıları ise dikkat çekici. Kamuya açık kaynaklarda devamlı poz verdiği isimler: Necati Arabacı, Şirin Akçay, Tolga Başaran...

Mesele Tuzlaspor değil anlıyor musunuz?

Gözaltı listesi de o kadar dikkat çekiciydi aslında: Aykut Sağlam, Yeliz Tuba Yasa, Özge Yasa...

Bir de sanki bu kadar şüpheli olay yokmuş gibi bu takımlar kripto para Tuzla Token ve Diyar Token’i çıkardılar. Token ayrıntılı şekilde araştırılınca aslında kimlerin nasıl kullandığı ve soruşturma dahilinde hangi bilgilere ulaşılacağı da görülecek.

Soruşturmayı takip ediyorum. Ayrıntılara ulaştığımda tekrar yazacağım.

Ancak kaçırılmaması gereken bir durum daha var.

ÜÇ KULÜBÜN ORTAK İSMİ

Adana Demirspor, Eyüpspor, Tuzlaspor... Bu üç kulübün başkanına yasadışı bahis operasyonu yapıldı. Üç kulübün ortak ismi var aslında: Menajer Metin Korkmaz.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın gözaltına alındığı operasyonda bu isim de yer alıyordu ancak firariydi.

Oysaki Metin Korkmaz, operasyondan günler önce Levent Ümit Erol’un LÜE TV’de bahis soruşturmalarının konuşulduğu programına katılmıştı. Levent Bey’in konukları Rasim Ozan Kütahyalı ve Metin Korkmaz’dı.

Bakın programda öyle konuşuyor ki aynen şu cümleleri söyledi: “Sayın başsavcım dibine kadar gitmeli. 200 yıl sonra bile Akın Gürlek unutulmaz.”

Rasim Ozan Kütahyalı da Korkmaz için “Tanık olarak dinlenmeli” çağrısı yaptı.

Bu çağrı yapıldıktan sonra ise Metin Korkmaz Dubai’ye gitti. Yeğeni Ecem Alkaş ve kızı Ecrin Korkmaz da gözaltına alındı. Yeğeni Ecem Alkaş tutuklandı.

Savcılıkta sorulan sorular Meç Menajerlik ve para transferleri ile ilgiliydi. Ecem Alkaş, dayısı Metin Korkmaz’a hesaplarını kullandırmış. Ödemelerini Ecem Alkaş üzerinden yapmış. Tuzlaspor’dan yapılan token transferleri, Eyüpspor ve Adana Demirspor’dan yapılan ödemeler; hepsi Ecem Alkaş üzerinden yapılmış.

Alkaş ifadesinde, dayısının vergi borcu olduğu için onun talimatıyla bu şekilde ödemeleri aldığını ve gönderdiğini beyan etmiş. Talimatları da savcılığa sunmuş.

Yeğeni tutuklu, kızı gözaltına alınmışken kendisi nerede peki?

Yurtdışında firari...

Akıl alır gibi değil.

Bu bataklık kurumak zorunda.

Devletin kurumları geç de olsa topyekûn mücadele ediyor. Biz yurttaşlar da bu mücadeleye destek vermeliyiz. Önümüzdeki günler daha çok gelişmeye gebe.