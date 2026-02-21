Trabzonspor evinde F.Bahçe karşısında aldığı 3-2’lik yenilgiyle zirve yarışının 10 puan gerisinde kaldı. Bundan sonra ne olur bilemem ama Trabzonspor önünde izlediğim F.Bahçe’nin oyuncu derinliği ve kalitesiyle sırtını hakeme dayamadan maçları kazanması gerekiyor. Kulüplerin kadro değerlerine baktığımızda G.Saray 350 milyon Avro, F.Bahçe 250 milyon Avro, Trabzonspor ise 100 milyon Avro. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler’in iki takım oyuncularına karşı vücut dili ve hoşgörüsü niyetini belli etmeye yetti de arttı bile... Özetle şunu söylemek istiyorum, aynı pozisyonlar elle oynamaları, kalecinin Meler’in gözüne baka baka topu oyuna geç sokması ve üst üste verilmeyen sarı kartlar, F.Bahçe stadında Trabzonsporlu oyuncular tarafından yapılmış olsaydı, tavrı ne olurdu?

F.Bahçe’de Nene gibi bir yıldız hamle oyuncusu olarak 2. yarıda maça alındı. F.Bahçe’nin gol yollarında başrol oyuncuları Talisca ve Asensio olurken Kerem ile Guendouzi de onlara yardım etti. Bu sezon şampiyonluğun en iddialı iki takımından biri olan F.Bahçe’nin; yedek kulübesinde Nwakaeme’den başka hamle oyuncusu olmayan Trabzonspor’dan 2 gol yemesi, emeğin paraya karşı mücadelesi, Karadeniz Fırtınası’nın her koşulda esebileceğinin göstergesiydi.

Afrika Kupası’na katılan oyuncuların yokluğunda kaybedilebilecek puanları Fatih Tekke daha önce hesaplamış ve görmüş olacak ki, işin başından beri temkinli, ısrarla lig sonu sıralamasında 1-4 arası diyor. F.Bahçe maçı sonrası takımı tribünlere çağıran ve alkışlayan taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Biz bu filmi daha önce Trabzonspor olarak görmüştük ve ders almış olmalıyız düşüncesinden hareketle; oysa alkışladığınız bu takımı oluşturan da yönetim... Yönetim ara transferde hovardaca para harcayıp şampiyon olamasaydı ve kulüp borç batağına sürüklenseydi bunun sorumlusu kim olacak, hesabını kim verecekti? Pandemi dönemi şampiyonluğa giden Trabzonspor ilk yarı sonunda ikinciyken teknik direktör Ünal Karaman istifa etti. Hüseyin Cimşir’le devam edildi, Newton’la şampiyonluk Başakşehir’e altın tepside sunuldu. Bu sezon Trabzonspor vizyonda yok, beklemeyin... Sağduyulu Trabzonspor’a gönül verenler biraz zaman verir, biraz sabır biraz da hoşgörü gösterirlerse Karadeniz Fırtınası tüm sinemalarda vizyona girecektir.