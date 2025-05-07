Basketbolun düzeni

07 Mayıs 2025 Çarşamba

Euroleague’de ve ülke liglerinde sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Basketbolun her ülkede sorunları birbirinden farklı. Örneğin Barcelona koçu artık altyapıdan oyuncu yetiştirmenin değeri kalmadığını söyledi. Amerikan üniversitelerinin genç oyunculara kontrat vermelerinin haksız rekabet yarattığına değindi. Deyim yerindeyse İspanyolların “tuzu kuru”. Ellerinde en az 5-6 seneyi rahat geçirebilecek oyuncu potansiyeli var. Fransızların, Almanların da öyle. Ama konu ülkemize gelince tablo farklı. Çoğu kişinin ortak fikri altyapının darmadağın olduğu. Erkeklerde A Milli Takım’ın çekirdeğini oluşturacak 20 Yaş Milli Takımımız Avrupa’da küme düştü. Kız altyapıları berbat durumda. Kadın ve Erkek A Milli Takımlarımız devşirme peşinde. Belki de oyuncu yetişmediğinden bu çözümü düşünüyorlar.

Peki biz bu duruma nasıl geldik? Biraz araştırdığımda gördüm ki özellikle altyapılarda menajer-koç ilişkileri had safhaya varmış. Gençleri bazı menajerlere yönlendirmeleri, bazı sporcu velilerinden çocuklarına oyun süresi vermek, yaş gruplarında milli takımlara seçilme karşılığında hediyeler (!) almaları gibi bir noktaya gelmişiz. Bu konuya daha önce dikkat çekmiştim. Ama o zaman bunun münferit bir olay ve 1-2 kulüpte olduğunu düşünmüştüm. Sonra anlaşıldı ki bu olaylar ülkemize yayılmaya başlamış. Evlerini taşıyıp aile düzeni bozulan, sağlığını kaybeden veliler ve sporcular var. Bu arada bazı velilerin de antrenörlere büyük baskı kurduklarını hatırlatmadan olmaz. Hediye alan kadar veren de sorumludur. Kısacası sorun büyük. Milli takım garantisi vermek ne demek? Bu direkt Basketbol Federasyonu’nu ilgilendiren bir konu değil mi? Bu iddialar federasyonu töhmet altında bırakır. Bünyesinde 100 kişiden fazla çalışanı olan federasyonumuz bu işin ne zaman üstüne gidecek merak ediyorum!

Gelelim altyapıda nasıl yatırım yapılacağına. Süper Lig takımları şeffaf bir şekilde bütçelerinin en az yüzde onunu altyapıya ayıracak. Altyapı antrenörlerinin kontratları en az 2-3 yıl olacak. Her kulüpte federasyonun sınavından geçen en az bir altyapı denetçisi olacak. Genç sporcuların ilk profesyonel (en az 2 yıl olmalı) kontratları dahil olmak üzere menajerlik şirketiyle çalışmamaları buna karşılık danışmanlık hizmeti alabilmeleri, kesinlikle kulüplerin koçlarının ve üst düzey yöneticilerinin bütün velilerin katılımıyla bilgilendirme toplantıları yapmaları birçok sorunu çözer gibi geliyor. Ama öncelikle kulüplerin ve federasyonun iç denetim mekanizmalarını çalıştırıp bu işlere bulaşmış kişiler varsa onlarla yollarını ayırması gerekli!