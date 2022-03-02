İlk bilanço ve olası kayıplar

02 Mart 2022 Çarşamba

Ukrayna olayının nereye varacağı, nasıl biteceği henüz kestirilemiyor. Dolayısıyla neden olacağı kayıplar için şimdiden bir şey söylemek zor.

Ancak her halükârda kayıplar olacak, hem de büyük.

Kayıpların ne olabileceği konusunda turizmde gerçekleşen ve olasılık halinde olanlardan birkaç örnek:

Ülkesini terk eden Ukraynalıların sayısı daha şimdiden 500 bini buldu, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bunun 5 milyona ulaşabileceğini öngörüyor.

AB, hava sahasının tamamını Rusya’ya kapattı, buna yenileri ekleniyor.

AB, yaptırımlar kapsamında Rusya’ya uçak tedarikini, kiralanmasını, bakımını ve sigortasını tamamen yasakladı.

Bunların hepsi Türkiye’yi de etkiliyor.

Dolaylı denebilecek bu etkiler dışında Türkiye’nin doğrudan etkilendiği ve etkileneceği konu ise turizmdir.

Zira geçen yıl Türkiye’ye gelen iki milyon, -bu yıl daha da artması beklenen- turistin gelmesi artık söz konusu değil.

Havacılık alanına getirilen kısıtlamalar nedeniyle Rusya’daki tur operatörleri iflas ile karşı karşıya.

Buradaki kayıp yalnız Ukrayna’dan gelecek 2-3 milyon turist ile sınırlı kalmayacak, bütün pazarlarda ciddi fiyat düşüşlerine neden olacak.

Ukrayna olayı nedeniyle Türkiye dahil birçok ülkeyi yakından etkileyecek üç önemli silah var Rusya’nın elinde: Buğday, petrol ve doğalgaz. Üçünün de fiyatları daha şimdiden hızla yükselişe geçti, artış devam edecek.

Pandemi ile yükselen enflasyon ve fiyat artışlarına şimdi bir de buğday, petrol ve doğalgazdan kaynaklanan artışlar eklendi.

Bu üç maddenin fiyatlarındaki artış dünya ekonomisi genelinde bütün mal ve hizmetlere yansıyacak.

Ukrayna olayı, askeri ve siyasi boyutlarına ek olarak ekonomik alanda da yeni bir süreç başlattı.

Bu arada 20 Aralık programının dayandırıldığı iki ayaktan biri olan turizm gelirlerini sağlayan lokomotif pazar Rusya’daki tur operatörleri şimdiden operasyonlarını durdurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı sıfatını taşıyan zatın bu ortamda “Ukrayna olayı bizi etkilemez” demesinin ciddiye alınacak yanı yok.

Bu arada şunu da söyleyelim: Bakan sıfatlı zatın o açıklaması ne kadar gerçeklerden kopuk ise sektör adına konuştuklarını söyleyenlerin “Bizi eski dostlar kurtaracak” diyerek Rusya ve Ukrayna’dan doğacak açığın Almanya ve diğer ülkeler ile dengeleneceği beklentisi de o kadar afaki ve gerçekdışıdır.