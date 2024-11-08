'Bireysel' gitti 'toplumsal' geldi!

08 Kasım 2024 Cuma

İktidarın eğitim sistemi vizyonu, “hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler” yetiştirmekten “Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek nesiller” yetiştirmeye evrildi! Yani, öğrenci yetiştirmede temel alınan "bireysel odak" yerini "toplumsal odak''a bıraktı!

Din ve ahlak eğitimi ise giderek daha hızla ve her alana yayılarak ''evrensel değerler''in yerini alıyor.

Eğitim Reformu Girişimi'nin yeni açıkladığı ''Eğitim İzleme Raporu''nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2028 stratejik planında vizyon, misyon ve temel ilkelerde bir önceki plana göre hangi değişiklikler yapıldığı kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

Raporun ilgili bölümü şöyle:

''2019-2023 Stratejik Planı’nda misyon, 'öğrenmeyi bir yaşam tarzı hâline getiren, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamak' üzerinden tanımlanıyor ve eğitimin bir birey olarak çocuğa katacakları üzerinde duruluyordu.

2024-2028 Stratejik Planı’nda ise çocuğun gelişiminin desteklenmesi misyonu korunmasına rağmen, ülkenin manevi beklentilerinin ve maddi ihtiyaçlarının karşılanması gerekliliği de belgeye ekleniyor ve bir önceki planın misyonlarından uzaklaştığı görülüyor 2024-2028 Stratejik Planı’nda vizyon ve temel değerlerin de değiştiğini vurgulamak gerekiyor. 2019-2023 Stratejik Planı’nda 'hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler' yetiştiren bir eğitim sistemi vizyon olarak belirlenirken yeni planda 'Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek nesiller' yetiştirecek bir eğitim sistemi hedefleniyor.

Temel değerler açısından, önceki planda yer alan insan hakları, demokrasi, bilimsel düşünce, yenilikçilik ve meslek etiği gibi ilkeler yeni planda yer almazken bunların yerine fırsat eşitliği, din, ahlak ve değerler bağlılığı, hukuk ve adalet ile vatanseverlik gibi yeni değerler eklendi. Buna ek olarak, 'millî, manevi ve kültürel değerler'le ilgili vurgunun, öğrenme materyallerinin ve eğitim süreçlerinin ihtiyaç ve stratejileri arasında her kademede ve okul türünde tekrar edildiği de gözlemleniyor.''