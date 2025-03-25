25 Mart 2025 Salı

Gençler, “Mesele sadece İmamoğlu değil, içimizde biriktirdiğimiz adaletsizlik, yedikleri haklarımız, öldürülen kardeşlerimiz için sokaktayız” diyor.

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İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının hemen ardından gençler sokaklara çıktı ve evlerine dönme niyetleri de yok! İstanbul, İzmir ve Ankara’daki sokak eylemlerine gençler, damgasını vuruyor şimdiye kadar neredeyse hiç olmadık biçimde. Gezi eylemlerinde de gençler vardı ama bu kadar baskın değildi. Bu kez bizler çok azınlığız, akın akın onlar geliyor meydanlara korkmadan, coşkuyla, yaratıcı zekâlarıyla, esprileriyle.

Saraçhane’de 19 Mart’tan bu yana her akşam toplanan gençlerin arasındayız. “Neden buradasınız” sorusuna 20 yaşındaki Selin, “Neredeyse çeyrek asırdır kan emici gibi ülkeye yapışmış ve her türlü suçu hiçbir sorun yokmuşçasına, yüzleri bile kızarmadan işleyen bu hükümetin yaptıklarına ‘Artık dur’ demek için buradayız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yokmuş gibi davranmasını da biliyoruz” yanıtını veriyor. Gençlerin arasında yürümeye devam ediyoruz. Umutlarını, coşkularını, heyecanlarını hissetmemek, bundan etkilenmemek olanaksız. “Gezi’de küçüktük, büyüdük geldik” pankartlarını dizlerine koymuş, kaldırımda oturarak dinlenen iki genç kızın aynı soruya yanıtları şöyle:

“Yıllardır süregelen adaletsiz yönetimin artık gitmesi ve hak, hukuk, adalet için geldim. Doğduğumdan beri tek bir adamın yönetimini gördüm ve bir başka insanın yönetimini görmek istiyorum. Bu ülkeden gitmek istemiyorum bu da son umudum. Sadece kendi hakkımı değil tüm gençliğin hakkını savunmak için buradayım. Pankartımda dediğim gibi Gezi’de küçüktük gelemedik. Büyüdük geldik. Gençliğimi heba ettiler. 20’li yaşlardayım ve hiçbir şey göremedim.” “Çapulcunun çocukları” pankartını taşıyan bir başka genç kız, “Direniş için buradayım. Sadece parti değil ülkem için. Herkes gözünü açsın” diyor.

‘ANDIMIZDAKİ SÖZÜMÜZ”

“Korkma anne biz daha kalabalığız”, “Cumhuriyeti korurum, barikatı yıkarım, bulaşığa karışmam”, “Andımız’daki sözü tutmaya geldik” pankartlarıyla gençler önümüzden geçerken genç bir gazetecilik öğrencisiyle sohbet ediyoruz. Aslı, “Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve akabinde tutuklanması benim için son damlaydı. Dünyayı anlamaya başladığım yaştan beri adaletsizlikle iç içe bir yaşam sürüyorum. Mesele sadece İmamoğlu değil, içimizde biriktirdiğimiz adaletsizlik,yedikleri haklarımız, öldürülen kardeşlerimiz, tutuklanan meslektaşlarımız” diyerek tepkisini gösteriyor.

‘YAŞLI HISSETTİM’

31 yaşındaki Sevgi, pek çok toplumsal eyleme katıldığını anlatarak “İlk kez Saraçhane buluşmalarında kendimi bu kadar yaşlı hissetmeme neden olacak kadar genç arkadaşlar var alanda. Gözlemlediğim kadarıyla gençlerin beklentileri daha farklı. AKP hükümetinde doğup büyüdükleri ve gençlikleri en baskıcı döneme denk geldiği için kendi seslerini duyurmak, direnmek istiyorlar” diyor.

İSYAN DUYGUSU

“47 yaşındayım. Uzun yıllar boyunca hukuksuzluğa ve haksızlığa karşı anayasal hakkımı kullanarak Cumhuriyet mitingleri, Gezi Parkı mitingleri de dahil olmak üzere birçok toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldım. Saraçhane’de devam eden mitingler hakkındaki ilk gözlemim, bu eyleme gençler damgasını vuruyor. Liseli gençler de geç saatlere kadar WhatsApp gruplarında ya da Zoom üzerinden oturumlar açarak haberleri birlikte izliyor. Diğer bir gözlemim ise mitinge katılan herkesin olayın sadece belediye başkanlarının, gazetecilerin gözaltına alınmasıyla sınırlı olmadığının farkında olması.”