Satranç zorunlu ders olsa...
Satranç bir zamanlar ortaokullarda seçmeli dersti. Din dersi, ortaokul ve tüm lise türlerinde ''zorunlu seçmeli'' ders olurken satranç, 2023 yılı itibariyle seçmeli ders listesinden tamamen çıkarıldı.
Bir satranç antrenörü ''eski Doğu Bloku ülkelerinde yaşayan çocuklar satrançta çok başarılı çünkü bu ülkelerde zorunlu ders. Bizde de zorunlu olmalı'' diyor.
Geçtik ''zorunlu''yu satranç artık ''seçmeli'' bile değil.
Satrancın seçmeli ders olduğu dönemi ''sessiz devrim'' olarak nitelendiren antrenörler var. Bu dersle çok sayıda çocuk satrançla tanıştı, kimisi başarıdan başarıya koştu, kimisi devam etmese de her alanda başarı getirecek kazanımlara sahip oldu.
EKRAN ORTADAN KAYBOLUYOR
Türkiye Satranç Federasyonu'nun, İş Bankası desteğiyle düzenlediği ''Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası''nda öğretmenler, sporcular ve velilerin anlattıkları, satrancın çocukların hayatlarında neden mutlaka olması gerektiğini çok açık biçimde ortaya koyuyor.
Bir veli, ''çocuğu satrancın içine ne kadar çok çekerseniz ekran o ölçüde kayboluyor'' diyor.
Ders dışı etkinlik yapmak istediği için öğrencilerine satranç öğreten bir sınıf öğretmeni ulaştıkları noktayı, 'Önce Konya, sonra Türkiye çapında başarılar geldi'' diye anlatıyor.
SATRANÇ BURSUYLA ABD
Türkiye'nin 17. ''Büyük Usta''sı Işık Can, ABD'de satranç bursu ile yükseköğrenim gördüğünü söylüyor.
Satranç oynayan, dersi daha iyi dinliyor, daha uzun süre odaklanıyor, daha disiplinli oluyor ve bütün bunlar hem mutluluk hem başarı getiriyor.
Oynayan çocukların hayatlarında böylesine fark yaratan satrancın, bir gün zorunlu ders olarak okutulacağı günlerin de geleceğine duyduğum inançla bitireyim yazıyı.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- 'Erken kaos bekliyorum' Fatih Ergin açıkladı!
- Türkiye’de siyasi ve toplumsal baskı artıyor
- 'Bilirkişi' skandalı kamuoyuna açıklanmıştı:
- Uğur Mumcusuz 32 yıl: Öldürüldük ey halkım unutma bizi!
- Doğuma 1 hafta kala bebeklerini kaybettiler!
- 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılacak...
- Özdağ’dan ilk mesaj: ‘Tek endişem Kozinoğlu gibi suikast
- Kaldırıma seksek oyunu çizdi, renkli görüntüler oluştu
- Eşini dedektife takip ettiren kadına tazminat cezası!
- Türkiye Suriye'ye yönelik operasyona mı hazırlanıyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan dikkat çeken ilk açıklama
- Teğmenler TSK'den ihraç edildi
- Erdoğan’dan seçim mesajı
- Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı
- ABD'de ikinci uçak faciası
- 'Göreve geldikleri gün siz ihraç olacaksınız'
- Tartışılan bilirkişinin tartışmalı raporu
- 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'
- 'Tüm sorumluluk itiraf ediliyor'
- Seçil Erzan davasında flaş gelişme!