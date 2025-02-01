Figen Atalay
Figen Atalay figen.atalay@cumhuriyet.com.tr Son Yazısı / Tüm Yazıları

Satranç zorunlu ders olsa...

01 Şubat 2025 Cumartesi

Satranç bir zamanlar ortaokullarda seçmeli dersti. Din dersi, ortaokul ve tüm lise türlerinde ''zorunlu seçmeli'' ders olurken satranç, 2023 yılı itibariyle seçmeli ders listesinden tamamen çıkarıldı. 

Bir satranç antrenörü ''eski Doğu Bloku ülkelerinde yaşayan çocuklar satrançta çok başarılı çünkü bu ülkelerde zorunlu ders. Bizde de zorunlu olmalı'' diyor. 

Geçtik ''zorunlu''yu satranç artık ''seçmeli'' bile değil. 

Satrancın seçmeli ders olduğu dönemi ''sessiz devrim'' olarak nitelendiren antrenörler var. Bu dersle çok sayıda çocuk satrançla tanıştı, kimisi başarıdan başarıya koştu, kimisi devam etmese de  her alanda başarı getirecek kazanımlara sahip oldu. 

EKRAN ORTADAN KAYBOLUYOR 

Türkiye Satranç Federasyonu'nun, İş Bankası desteğiyle düzenlediği ''Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası''nda öğretmenler, sporcular ve velilerin anlattıkları, satrancın çocukların hayatlarında neden mutlaka olması gerektiğini çok açık biçimde ortaya koyuyor.

Bir veli, ''çocuğu satrancın içine ne kadar çok çekerseniz ekran o ölçüde kayboluyor'' diyor. 

Ders dışı etkinlik yapmak istediği için öğrencilerine satranç öğreten bir sınıf öğretmeni ulaştıkları noktayı,  'Önce Konya, sonra Türkiye  çapında başarılar geldi'' diye anlatıyor. 

SATRANÇ BURSUYLA ABD 

Türkiye'nin 17. ''Büyük Usta''sı Işık Can, ABD'de satranç bursu ile yükseköğrenim gördüğünü söylüyor. 

Satranç oynayan, dersi daha iyi dinliyor, daha uzun süre odaklanıyor, daha disiplinli oluyor ve bütün bunlar hem mutluluk hem başarı getiriyor. 

Oynayan çocukların hayatlarında böylesine fark yaratan satrancın, bir gün zorunlu ders olarak okutulacağı günlerin de geleceğine duyduğum inançla bitireyim yazıyı.  

  


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