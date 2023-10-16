Eğitim için koş!

16 Ekim 2023 Pazartesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı, 5 Kasım'da düzenlenecek Türkiye iş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nda koşarak da kutlanacak.

İstanbul Maratonu'nda ''iyilik peşinde'' koşarak ya da koşanı destekleyerek sivil toplum örgütlerinin kampanyalarına bağışta bulunabilirsiniz.

44. İstanbul Maratonu'nda 51 sivil toplum kuruluşu için 35 milyondan fazla bağış toplanmıştı.

İyilik için koşacak atletler, Adım Adım Platformu aracılığıyla seçecekleri sivil toplum örgütü icin bağış toplayacak. Gönüllü koşucular e-posta hazırlayıp sosyal çevrelerinden, katkıda bulunmak istedikleri STK’nin projesi için destek isteyecek.

Adımlar Daçka için...

Darüşşafaka Cemiyeti adına açılabilecek ''Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız!'' projesi ile

depremden etkilenen daha çok çocuğa destek verilmesini amaçlıyor. 1 öğrencinin 1 yıllık velilik gideri 30 bin TL.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) adına açılabilecek ''Her Çocuğa Eşit Fırsat Projesi'' ile

deprem bölgesindeki çocukların iyi olma hallerinin ve gelişimlerinin desteklenmesi ve öğrenme kayıplarının telafisi için bilimsel temelli eğitim programlarınını depremden etkilenen 1500 çocuğa ulaştırılması hedefleniyor.

Depremden etkilenen bir çocuğun bilimsel temelli programlarla buluşması için 1350 TL gerekiyor.

'Eğitim değiştirir'

Gönüllü koşucuların Türk Eğitim Derneği (TED) adına açabilecekleri ''Eğitim Değiştirir Projesi'' ile maddi imkânı yeterli olmayan yüzlerce çocuğun daha eğitimine katkıda bulunulması isteniyor 1 öğrencinin 1 yıllık burs bedeli 7.000 TL.

Türkiye Down Sendromu Derneği adına açılacak ''Eğitimin Artısı Ol! Projesi'' ile hedef,

down sendromlu çocuklara 1 yıllık eğitim bursu sağlayabilmek. 1 Down sendromlu çocuğun 1 yıllık eğitim burs bedeli 12.000 TL.

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) adına açılacak ''Söz Konusu Eğitimse Desteğe Koşarız ! projesinde hedef, daha çok çocuğun ilkokuldan üniversiteyi bitirene kadar desteklenmesi. 1 Çocuğun 1 Yıllık Eğitim ve Sosyal Aktivite Gideri 5.400 TL