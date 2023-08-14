LGS'de kimler başarılı oluyor?
Akademik başarısı orta ya da ortanın altında bir çocuk, Liseye Geçiş Sınavı sonucunda yüksek puanlarla öğrenci kabul eden, geleneği olan bir devlet okulunu ya da yabancı bir liseyi kazanabilir mi? Evet, bunca yıllık meslek yaşamımda çok tanık oldum kazanabilir. Ama nasıl?
8. sınıfın başlarında deneme sınavlarında sınıfının, okulunun ortalamasının çok altlarında olan, herhangi bir okulu kazanması bu gidişatla mümkün görünmeyen bir öğrenci, eksiklerinin doğru belirlenmesi, iyi bir çalışma planı, istekli ve düzenli bir çalışmayla okulunun en iyi derecelerinden birine sahip olabilir, benzer durumları çok yaşıyoruz. Ama elbette bunu öğrencinin istemesi halinde. Yoksa ne yapsanız boş.
Her öğrencinin yapısı, odaklanma süresi, çalışma azmi vb farklı o yüzden herkese uyan bir formülü yok bunun ama çoğu zaman eksik konuların dersane yerine özel öğretmenle yapılan birebir derslerle giderilmesi daha iyi sonuç veriyor.
Bir de hem sınavlarda iyi sonuç almanın hem de dersleri iyi kavramanın ön koşulu düzenli kitap okumak. Okumak, analiz gücünü çok geliştiriyor ve özellikle uzun paragraflı soruların çok rahat ve hızlı biçimde anlaşılmasını sağlıyor. Bu da merkezi sınavlarda öğrenciye büyük avantaj getiriyor.
Adalet nerede?
Tabii burada yine geliyoruz eğitim sistemimizin fırsat eşitsizliğini, adaletsizliği nasıl körüklediğine! Bir yanda özel okullar, özel öğretmenler, dersaneler... Diğer yanda okulda kalabalık sınıflarda yarım yamalak alınan eğitim, evde çocuğa özel bir çalışma alanı olmaması, dersane vb için para ayrılamaması....
Eğitim sisteminde adalet olsaydı, dezavantajlı durumda olan çocukların her şeye parası yetenle aynı fırsatlara sahip olması sağlanırdı ama yok.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Vahap Seçer'den dikkat çeken mesaj!
- SGK Uzmanı Ali Tezel'den iktidarın zam teklifine tepki
- Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan yurttaş zor durumda!
- Annesine donör olmak için kariyerinden vazgeçti
- Yolcu gibi minibüse binen polis böyle ceza kesti
- Erciyes'de meteor yağmuru için toplandılar!
- Naci Görür'den İstanbul için kritik açıklama!
- TMO önünde sıra bekleyen çiftçiler kan kustu!
- Sıcak hava dalgası yaz meyvelerini de vurdu!
- Doktorlardan sonra akademisyenler de gitmeye başladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Barış Pehlivan neden cezaevine giriyor?
- Hayalet AVM'de bir gün...
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Halil Konakcı'ya Diyanet incelemesi
- Fenerbahçe'den Crespo kararı!
- Sarımsaklı plajı istila altında!
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Soruşturma açılan isim özel kalem müdürü oldu
- Toplu sözleşme için iktidar ilk teklifini açıkladı