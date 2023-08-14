Figen Atalay
Figen Atalay [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

LGS'de kimler başarılı oluyor?

14 Ağustos 2023 Pazartesi

Akademik başarısı orta ya da ortanın altında bir çocuk, Liseye Geçiş Sınavı sonucunda yüksek puanlarla öğrenci kabul eden, geleneği olan bir devlet okulunu ya da  yabancı bir liseyi kazanabilir mi? Evet, bunca yıllık meslek yaşamımda çok tanık oldum kazanabilir. Ama nasıl? 

8. sınıfın başlarında deneme sınavlarında sınıfının, okulunun ortalamasının çok altlarında olan, herhangi bir okulu kazanması bu gidişatla mümkün görünmeyen bir öğrenci, eksiklerinin doğru belirlenmesi, iyi bir çalışma planı, istekli ve düzenli bir çalışmayla okulunun en iyi derecelerinden birine sahip olabilir, benzer durumları çok yaşıyoruz. Ama elbette bunu öğrencinin istemesi halinde. Yoksa ne yapsanız boş.  

Her öğrencinin yapısı, odaklanma süresi, çalışma azmi vb farklı o yüzden herkese uyan bir formülü yok bunun ama çoğu zaman eksik konuların dersane yerine özel öğretmenle yapılan birebir derslerle giderilmesi daha iyi sonuç veriyor. 

Bir de hem sınavlarda iyi sonuç almanın hem de dersleri iyi kavramanın ön koşulu düzenli kitap okumak. Okumak, analiz  gücünü çok geliştiriyor ve özellikle uzun paragraflı soruların çok rahat ve hızlı biçimde anlaşılmasını sağlıyor. Bu da merkezi sınavlarda öğrenciye büyük avantaj getiriyor. 

Adalet nerede? 

Tabii burada yine geliyoruz eğitim sistemimizin fırsat eşitsizliğini, adaletsizliği nasıl körüklediğine! Bir yanda özel okullar, özel öğretmenler, dersaneler... Diğer yanda okulda kalabalık sınıflarda yarım yamalak alınan eğitim, evde çocuğa özel bir çalışma alanı olmaması, dersane vb için para ayrılamaması.... 

Eğitim sisteminde adalet olsaydı, dezavantajlı durumda olan çocukların her şeye parası yetenle aynı fırsatlara sahip olması sağlanırdı ama yok.  

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

LGS'de kimler başarılı oluyor? 14 Ağustos 2023
Özel mi? Devlet mi? 3 Ağustos 2023
Çocuklar okuldan neden soğur? 31 Temmuz 2023

Günün Köşe Yazıları

Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Barış’ı bırak eleğe bak!
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Sahillere havlu hareketi, anayasal ve yasal hak savunmadır
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Ilık suda giderek haşlanmaya ilişkin
Olaylar Ve Görüşler
Eğitim çınarı: Pakize Türkoğlu - Mustafa GAZALCI
Olaylar Ve Görüşler
Kıyılarımız ve ‘havlu hareketi’ - Mehmet Şakir ÖRS
Erdal Atabek
Erdal Atabek Medrese...
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Yenikapı notları: 1
Ahmet Yavuz
Ahmet Yavuz Stratejik körlük
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen Festival ve konser yasakları
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Filistin’e Suudi elçi hamlesi
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Futbolu konuşalım

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler