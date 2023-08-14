LGS'de kimler başarılı oluyor?

14 Ağustos 2023 Pazartesi

Akademik başarısı orta ya da ortanın altında bir çocuk, Liseye Geçiş Sınavı sonucunda yüksek puanlarla öğrenci kabul eden, geleneği olan bir devlet okulunu ya da yabancı bir liseyi kazanabilir mi? Evet, bunca yıllık meslek yaşamımda çok tanık oldum kazanabilir. Ama nasıl?

8. sınıfın başlarında deneme sınavlarında sınıfının, okulunun ortalamasının çok altlarında olan, herhangi bir okulu kazanması bu gidişatla mümkün görünmeyen bir öğrenci, eksiklerinin doğru belirlenmesi, iyi bir çalışma planı, istekli ve düzenli bir çalışmayla okulunun en iyi derecelerinden birine sahip olabilir, benzer durumları çok yaşıyoruz. Ama elbette bunu öğrencinin istemesi halinde. Yoksa ne yapsanız boş.

Her öğrencinin yapısı, odaklanma süresi, çalışma azmi vb farklı o yüzden herkese uyan bir formülü yok bunun ama çoğu zaman eksik konuların dersane yerine özel öğretmenle yapılan birebir derslerle giderilmesi daha iyi sonuç veriyor.

Bir de hem sınavlarda iyi sonuç almanın hem de dersleri iyi kavramanın ön koşulu düzenli kitap okumak. Okumak, analiz gücünü çok geliştiriyor ve özellikle uzun paragraflı soruların çok rahat ve hızlı biçimde anlaşılmasını sağlıyor. Bu da merkezi sınavlarda öğrenciye büyük avantaj getiriyor.

Adalet nerede?

Tabii burada yine geliyoruz eğitim sistemimizin fırsat eşitsizliğini, adaletsizliği nasıl körüklediğine! Bir yanda özel okullar, özel öğretmenler, dersaneler... Diğer yanda okulda kalabalık sınıflarda yarım yamalak alınan eğitim, evde çocuğa özel bir çalışma alanı olmaması, dersane vb için para ayrılamaması....

Eğitim sisteminde adalet olsaydı, dezavantajlı durumda olan çocukların her şeye parası yetenle aynı fırsatlara sahip olması sağlanırdı ama yok.