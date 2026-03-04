Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kimsenin hikâyesini tartıyla ölçemezsiniz
Güneş Aksüs
Kimsenin hikâyesini tartıyla ölçemezsiniz

04.03.2026 04:00
Bugün 4 Mart Dünya Obezite Günü.

Bugün sadece kiloyu değil, görünmeyeni konuşma günü. Çünkü obezite çoğu zaman tartıdaki rakamdan ibaret sanılıyor. Oysa o rakamın arkasında bir hikâye var. Ve biz çoğu zaman o hikâyeyi bilmiyoruz.Birine bakıp “Biraz dikkat etse verirdi” demek çok kolay.Ama gerçekten öyle mi? Ne yaşadığını bilemeyiz ama bir şeyi bilmek istiyorsanız şunu bilin, obezite sadece “çok yeme” hastalığı değildir. 

OBEZİTE BİR İRADE MESELESİ DEĞİL

Size iki örnek vereyim.

Ayşe, yıllardır diyet yapıyor. Liste başlıyor, kilo veriyor, sonra geri alıyor. Her seferinde daha fazla suçluluk hissediyor. Ama kimse onun insülin direnci olduğunu, geceleri uyku apnesi yüzünden kaliteli uyuyamadığını ve kronik stres altında çalıştığını bilmiyor.

Mehmet, düzenli spor yapmaya başlıyor ama tartı kıpırdamıyor. Çünkü kullandığı bazı ilaçlar kilo artışına neden oluyor. Çevresi “Spora gidiyorsun ama belli olmuyor” dediğinde motivasyonu biraz daha kırılıyor.

Obezite; sadece fazla yemek ya da hareketsizlik değildir. Genetik yatkınlık, hormonal dengesizlikler, insülin direnci, leptin direnci, uyku bozuklukları, kronik stres, duygusal yeme davranışı, kullanılan ilaçlar… Hepsi bu denklemin içinde.

Vücut bazen sandığımızdan daha karmaşık çalışır.

EN AĞIR YÜK: DAMGALANMA

Obezitesi olan bireyler çoğu zaman iki yük taşır: Birincisi metabolik yük. İkincisi ise toplumun yüklediği anlamlar.

 “İradesiz.”

 “Yemeyi durduramıyor.”

 “Biraz istese verir.”

Bu cümleler sadece moral bozmaz. Kişiyi sağlık hizmetinden uzaklaştırabilir, yardım istemesini zorlaştırabilir ve duygusal yeme döngüsünü daha da tetikleyebilir.

Unutmayalım: Utandırmak tedavi yöntemi değildir.

OBEZİTE NEDEN CİDDİYE ALINMALI?

Çünkü obezite; Tip 2 diyabet riskini artırır,kalp-damar hastalıklarına zemin hazırlar, karaciğer yağlanmasını tetikler, hormonal dengeyi etkiler, bazı kanser türleriyle ilişkilidir. Ama mesele sadece hastalık riski de değildir. Nefes nefese kalmak, merdiven çıkarken zorlanmak, kıyafet denemekten kaçınmak, sürekli diyet düşünmek… Bunlar da yaşam kalitesini etkiler.Sağlık sadece zayıf olmak değildir. Sağlık; metabolik, fiziksel ve ruhsal bir bütündür.Bütünüyle iyi hissetmek önemlidir. 

ÇÖZÜM NEDİR?

Çözüm hızlı diyetler değil.

 “3 haftada 8 kilo” vaatleri hiç değil.

Çözüm;

  • Kişiye özel planlama
  • Sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları
  • Gerçekçi hedefler
  • Davranış değişikliği
  • Gerekirse tıbbi tedavi
  • Uzun vadeli takip

Obezite tedavisi bir “kamp süreci” değil, bir yolculuktur.

Bazen yavaş ilerler, bazen durur, bazen geri adım olur. Ama doğru destekle, suçluluk duymadan, bilim temelli yaklaşımla ilerlemek mümkündür.

Bugün suçlamayı değil anlamayı seçelim.

Etiketlemeyi değil destek olmayı seçelim.

Kısa vadeli çözümleri değil sürdürülebilir sağlığı konuşalım.

