Her şey bir listeyle başlar. Sabah ne yiyeceğim, öğlen ne yememeliyim, akşam kaçtan sonra karbonhidrat yasak… Modern insanın beslenme algısı çoğu zaman bu dar çerçevede sıkışıp kalır. Oysa bilim dünyası son yıllarda çok daha derin bir gerçeği ortaya koyuyor: Sağlık, tek bir öğünde değil, bütün bir beslenme düzeninde gizlidir.

ScienceDirect’te yayımlanan yeni bir araştırma, beslenme kalitesi yüksek bireylerde tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin yüzde 23 daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu oldukça çarpıcı bir oran. Ancak daha da çarpıcı olan, bu sonucun tek bir mucize besinle ya da tek bir diyet modeliyle elde edilmemesi. Bu sonuç, genel diyet kalitesiyle ilgili.

Yıllardır aynı döngünün içindeyiz. Bir dönem yağ düşman ilan edildi, ardından karbonhidratlar, sonra şeker, gluten ve hatta meyve bile suçlandı. Her yeni trend, kendinden öncekinin hatalı olduğunu iddia etti. Ancak kimse büyük resmi konuşmadı. Ben yıllardır resmin tamamına bakan bir diyetisyen olarak bu sonucu görünce mutlu oluyorum. Tabii büyük resim daha az heyecan verici: Dengeli beslenmek, çeşitliliği artırmak, işlenmiş gıdayı azaltmak ve sürdürülebilir alışkanlıklar oluşturmak. Kulağa basit geliyor ama bilim tam olarak bunu söylüyor.

Yüzde 23’lük risk azalması küçük bir değişim değildir. Bu oran, yaşam süresi ve kalitesi üzerinde ciddi bir etkiye işaret eder. Bu etkiyi yaratan şey ise çoğunlukla oldukça temel alışkanlıklardır. Daha fazla sebze ve meyve tüketmek, tam tahılları tercih etmek, sağlıklı yağları kullanmak, işlenmiş gıdaları sınırlamak ve dengeli protein almak… Aslında radikal olan hiçbir şey yoktur. Radikal olan tek şey, bu alışkanlıkların sürekliliğidir.

İnsan zihni basit çözümleri sever. “Bunu ye, zayıfla”, “Bunu iç, yağ yak”, “Bunu kes, hastalıklardan korun” gibi söylemler bu yüzden bu kadar yaygındır. Bana da yıllarca aynı şeyi sordular. Bir şey söyle be çözelim bu işi! Ancak gerçek hayat bu kadar basit işlemez. Bir besin tek başına ne hastalık yapar ne de sağlık getirir. Beslenme bir toplamdır. Bugün yediklerimiz, dün yaptığımız tercihler, geçen ayki alışkanlıklarımız ve yıllar içinde oluşturduğumuz düzen bir araya gelerek sonucu belirler. Bu nedenle bilim artık çok net bir şey söylüyor: Tek bir doğru yoktur ama yanlış yaklaşım bellidir; tek bir şeye odaklanmak.

Çoğu kişi kalori sayar ya da makro dağılımına odaklanır. Ancak çok az kişi diyetinin kalitesini sorgular. Oysa kalite, beslenmenin görünmeyen ama en belirleyici unsurudur. Gerçek gıdalar tüketmek, çeşitliliği sağlamak, işlenmiş ürünleri azaltmak ve besinlerin birbirini tamamlamasına izin vermek bu kalitenin temelini oluşturur. Mesele sadece kaç kalori alındığı değil, o kalorinin nereden geldiğidir.

Beslenmede en az konuşulan ama en kritik konulardan biri de sürdürülebilirliktir. En iyi diyet en hızlı kilo verdiren değildir. En iyi diyet, kişinin hayatına uyum sağlayan, sosyal yaşamını bozmayan ve uzun vadede devam ettirilebilen diyettir. Çünkü sürdürülemeyen hiçbir şey sağlıklı değildir. Kısa süreli mükemmel uygulamalar yerine uzun süreli dengeli alışkanlıklar çok daha etkilidir.

Bu noktada yapılması gerekenler aslında oldukça nettir. Tabağı renklendirmek, paketli gıdaları azaltmak, tek tip beslenmekten kaçınmak, yağdan korkmadan ama kalitesine dikkat ederek tüketmek, açlık ve tokluk sinyallerini dinlemek ve en önemlisi mükemmel olmaya çalışmamaktır. Çünkü sağlık mükemmellikte değil, istikrarda gizlidir. Kısa süre iyi beslenip bırakmak yerine uzun süreli kalıcı alışkanlıklar yapmak.

Belki de artık “En iyi diyet hangisi?” sorusunu bırakmak gerekiyor. Bunun yerine “Benim yaşamıma en uygun, sürdürülebilir ve dengeli beslenme düzeni ne?” sorusunu sorun. Popüler diyetlerin peşinden koşmayın, bedeninizi daha fazla yormayın. İşin gerçek uzmanı değilse diyet tavsiyesi almayın. Bu sizin sağlığınız!

Sonuç olarak sağlık bir hedef değil, bir süreçtir. Her gün verilen küçük kararların birikimidir. Ve bu birikim, zaman içinde sandığımızdan çok daha büyük farklar yaratır.