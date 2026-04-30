Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz sezonunda Konyaspor yenilgisinin ardından ligdeki iddiasını ve umutlarını Türkiye Kupası’nda oynayacağı iki maça bağladı. BordoMavililerin şu andaki durumu, şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’in dizilerinde dile getirdiği, “Yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe” ile bire bir örtüşüyor. Galatasaray karşısında ortaya konan oyun ve alınan sonuç sonrası “Kalan maçlar düşündüğümüz gibi olursa neden olmasın” hayalleri, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi farklı yenmesi Trabzonspor’un da Konya’da 3 puan bırakmasıyla suya yazılan yazı gibi uçtu gitti!

Trabzonspor bugün Fatih Tekke ile geldiği noktada bütçesi ve kısıtlı kadrosuyla başarılıdır. Batagov’un ardından kaptan Savic’in sakatlığı, savunmada farklı oyuncularla yeni arayışlar da bir yere kadar. Kaptan Uğurcan’ın ayrılışından sonra kaleyi devralan ve Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u yarı finale taşıyan Onana bile çaresiz kaldı, mağlubiyeti engelleyemedi. Bir takımda, özellikle de Trabzonspor’da atanla tutan çok önemli. Sezon sonu futbolcuların iki kulvardaki yoğun mücadelelerinin performanslarını da etkileyeceği unutulmamalı.

Konya maçında Zubkov, sakatlıktan yeni dönen Muçi ve golcü Onuachu biraz daha hoşgörüyü hak ediyor bence. Trabzonspor yönetimi, teknik direktörüyle bu sezon yaşadıklarından ders alarak gelecek yılın yapılanmasını, kadro mühendisliğini iyi yapmalı ve her koşulda yarışın içerisinde olmalı. Bu, başarılı olan kendi altyapı oyuncularının da katılımıyla olası...