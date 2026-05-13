Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun son derbisinde lige ve kupaya havlu atan Beşiktaş’ı deplasmanda devirdi. Sakat ve cezalı futbolcuları nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşayan Fatih Tekke maçı altyapıdan 7 oyuncuyla bitirdi. Bu da maçta galibiyeti süsleyen sevindirici bir başka taraftı. Trabzonspor’da gözler şimdi bugün Türkiye Kupası yarı finalinde Ankara’da oynanacak Gençlerbirliği maçına çevrildi. Ne tesadüftür ki ligin son maçı da Ankara temsilcisiyle...

Karadeniz Fırtınası’nda lig bittiğine göre şimdi hedef kupanın bir kulpunu Fenerbahçe’yi eleyerek sıkıca yakalayan Konyaspor’la oynamak ve de kazanarak müzesine koymak. Ama öncesinde Gençlerbirliği’ni elemesi gerekiyor. Gençlerbirliği ligde zor günler yaşıyor. Volkan Demirel’in ayrılmasının ardından takımın başına tekrar getirilen Trabzonlu teknik adam Metin Diyadin ile son maçında Kasımpaşa’yı yenerek ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyan Kırmızı-Siyahlıların 2 maçta da kaderi Bordo-Mavililerin elinde...

Trabzonspor’da Fatih Tekke, Beşiktaş karşısında Onuachu’yu ve Folcarelli’yi yanında oturttuğuna göre Türkiye Kupası’na ayrı bir özlemi var. Tekke, elindeki oyuncularla bazen sakatlar, bazen cezalılar zaman zaman da hakemlerin azizliğine karşın geldiği noktada durumu hep “yeterli bakiye” verdi. Başarısında, iyi futbol ikinci planda kalsa da coşkusu, heyecanı ve mücadelesi hep ilk sırada oldu. Şimdi sıra gelecek sezonunun planlamasında. Geçmişten ders alarak, yönetim ve teknik kadronun birlikte yapacağı nokta transferlerle geleceğin planlaması bugünden yapılmalıdır.