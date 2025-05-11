Hak eden kazandı

11 Mayıs 2025 Pazar

Şamil Ekinci Sezonu’nda umduğunu bulamayan Trabzonspor bir büyük maçta daha galibiyet göremedi. Fatih Tekke’nin, futbolcuların ve yönetimin artık tek gayesi 14 Mayıs’taki finalde Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmek. Tekke, bu finali sezonun en önemli maçı olarak gördüğü için dün Galatasaray karşısında Nwakaeme, Zubkov ve Banza’yı ilk 11’de görevlendirmedi. Enis sakatlanınca da Sikan oyuna girdi. Sarı-Kırmızılılar çok iyi mi oynadı, bence hayır ama iki takım arasındaki kalite farkı kendini hissettirdi. Buna rağmen Trabzonspor üstünlük sağlayacağı pozisyonları buldu. Galatasaray bu maçı kazanmayı hak etti. Trabzonspor ise gözünü yine Cim-Bom’la oynayacağı finale çevirdi.