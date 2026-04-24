Onana... Onana... Onana...
Trabzonspor, tecrübeli kalecisi sayesinde Türkiye Kupası’nda yarı finalde. Karadeniz derbisi beklediğimiz gibi taktik mücadele şeklinde geçti. Maçın 69. dakikasında 10 kişi kalan Samsunspor’a karşı oyun üstünlüğünü yakalayan Bordo-Mavililer bunu skora ve sonuca yansıtamadı. 90 dakika ve uzatmalar golsüz geçilince mücadelenin kaderi kalecilerin ellerine kaldı. Seri penaltı atışlarında son sözü Onana söyledi. Kamerunlu kaleci, Samsunspor’un kullandığı üst üste 3 penaltıyı köşeden kurtardı. Onana, tam bir kurtarıcı... Ve Trabzonspor sezonun finaline yaklaşırken hem ligde hem kupada şampiyonluk rotasında tam yol devam ediyor.