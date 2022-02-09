Gurur, utanç!

09 Şubat 2022 Çarşamba

Fazla söze gerek yok. Aynı anda oynanan basketbol ve futbol maçlarındaki skorlar F.Bahçe camiasına çok şey anlatıyor. Bir yanda gurur, diğer tarafta utanç! Taraftar, forması için savaşan basketbolculara salonda tam destek verdi. O takım Avrupa devi Real Madrid’i yendi. Futbolda lig zaten gitmişti, kupadaki Kayseri hezimetiyle de F.Bahçe’nin her şeyi bitti. Bakalım Ali Koç, şimdi kabahati kimde bulacak?

