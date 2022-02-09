Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Gurur, utanç!

09 Şubat 2022 Çarşamba

Fazla söze gerek yok. Aynı anda oynanan basketbol ve futbol maçlarındaki skorlar F.Bahçe camiasına çok şey anlatıyor. Bir yanda gurur, diğer tarafta utanç! Taraftar, forması için savaşan basketbolculara salonda tam destek verdi. O takım Avrupa devi Real Madrid’i yendi. Futbolda lig zaten gitmişti, kupadaki Kayseri hezimetiyle de F.Bahçe’nin her şeyi bitti. Bakalım Ali Koç, şimdi kabahati kimde bulacak?

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Gurur, utanç! 9 Şubat 2022
Löw gelse ne olur? 6 Şubat 2022
İki farklı F.Bahçe 23 Ocak 2022
İrfan Can’ın gecesi 20 Ocak 2022
1 puan iyi sonuç 16 Ocak 2022


Video Haberler