Trabzonspor’da Onuachu, G.Saray’da Osimhen-Icardi , Beşiktaş’ta Oh varken senin golcün nerede diye sormam gerekiyor F.Bahçe yönetimine. Acil yer burasıyken siz Kante’yi getirdiniz. Bu nasıl bir futbol aklı? Bazı futbolcular dün gece emanetçi gibiydi sahada. Aldığınız paraların karşılığını verin. Ederson bir de maç kazandırsa… Kaleye gelen her top içeride. Tedesco, elindeki Tarık’ı ve Mert’i görmezden gelmemeli. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyorsa bu kadar kötü futbol ve bu kadar kolay goller yememeli. Seyirciye üzülüyorum. Daha ne yapsınlar? Rahat izledikleri maç yok. Yine de desteği bırakmıyorlar. Ama bir yere kadar. Dünkü ıslıklar, tepkiler normal! 90+5’te kazandı F.Bahçe ama takımın bu ruh hali gelecek haftalar için hiç olumlu sinyaller vermiyor…