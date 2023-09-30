Ailemizin Delegeleri

30 Eylül 2023 Cumartesi

CHP il ve ilçe kongrelerinde seçilen delegelerin bir tür kast sistemi, aile bağları göz önüne alınarak belirlendiğini bu köşeden okurlarımızla paylaşmıştık.

Geçen hafta sonu yapılan Ankara il kongresi sonrası oluşan delege listesinin de aynı ölçütlere dayanarak oluşturulduğuna tanık olundu.

Ad anmadan listeden kimi örnekler verelim:

Kadın kolları yönetimi üyesinin kardeşi. Belediye meclisi grup başkanvekilinin oğlu. Belediye meclis üyelerinin yeğenleri ve eşleri. Milletvekillerinin amcaları, kardeşleri ve yeğenleri. Genel başkan yardımcısının oğulları, teyzeleri ve danışmanları. İl yönetimi üyesinin kayınbiraderleri ve babaları.

Diğer delegelerin çoğunluğu da çeşitli belediyelerin çalışanlarından oluştu.

Kökten CHP’liler çok iyi bilirler ki Atatürk, bir halk örgütlenmesi ile yürüttüğü Kurtuluş Savaşı sürerken 1921 Anayasası’nın özünü oluşturan “Halkçılık Bildirgesi”ni hazırlamış ve onun gereklerini yerine getirmişti. Zaferden hemen sonra da ulusun her sınıfından kendisine duyulan güvene layık olabilmek için halkçılık ilkesine dayanan bir halk partisi kurmak istediğini söylemiş, bunu da gerçekleştirmişti.

Kalıtsal bir hanedanlığa son veren CHP kurucularının halkçılık anlayışında soyun sopun, aşiretsel, dinsel, mezhepsel feodal bağların hiçbir değeri yoktu.

Kulluğu yıkan CHP kurucuları, kul hakkını değil; özgür, eşit, çağdaş yurttaşlık haklarını Cumhuriyetin temeli saymışlardı.

CHP, son seçimlerden sonra kendisine karşı oluşan yoğun güvensizlik, umutsuzluk, düş kırıklığı ve kırgınlık havasını kırmak istiyorsa eğer, kurucuların halkçı-devrimci çizgisini yeniden yakalamak zorundadır.

Bu da hiç kuşkusuz eş, dost, akraba, aşiret kayırmacılığı ile başa gelenlerle gerçekleşecek bir atılım değildir.

AY’A SERT İNECEKTİK...

2021 şubat ayıydı. Saray’daki AKP’li yeni bir oyalamaca ile yerde yenen haltlar görünmesin diye toplumu gökyüzüne baktırıp demişti ki:

“100. yılda inşallah Ay’a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.”

100. yıldayız. 2023 bitti bitecek, hep birlikte nereye çakıldığımız ortada. Öyle bir sert iniş yaptık ki içine düştüğümüz bataktan bir türlü çıkamıyoruz.

Ama yine de masala devam ediliyor. Nasılsa inanan çok. Madem Ay’a gidemedik, Ay’a gidenleri uçakla Türkiye’ye indiririz, olur biter.

Sanayi ve teknoloji bakanı da müjdeyi açıkladı zaten:

Türkiye, Uzay Kâşifleri Derneği’nin düzenlediği bir kongreye ev sahipliği yapacak, 70’i aşkın dünyaca ünlü astronot ve kozmonot da yüksek irtifadan Anadolu topraklarına çakılacaklar.

Cumhuriyetin 100. yılı yok artık zaten. AKP, koalisyon ortakları MHP ve HÜDA PAR ile birlikte “Türkiye’nin Yüzyılı”nı yaratıp tüm Türkiye’yi fethediyor, o yüzden Ay’a maya gitmeye gerek yok artık.