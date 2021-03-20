Devleti Denetleyen Danıştay’a Bakınız

20 Mart 2021 Cumartesi

Danıştay 8. Dairesi, “doğru, çalışkan, yurtsever ve iyi insan olmayı” öğütleyen Öğrenci Andı’nın okunmamasına ilişkin idari işlemi iptal etmişti.

Günün esintisine göre iş yapmakla tanınan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kararı temyiz etti.

Sonuç: “Çözüm süreci” denen şey sırasında kaldırılan ant, okullarda yine yasaklandı.

Yasaklamaya neden olan kararı veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun üyelerini gözden geçirirseniz, çoğunluğunun AKP dönemi atamaları ile Danıştay’da koltuk edindiklerini görürsünüz. Bir kısmı da Saray’a çok yakın.

Örnek verelim:

Kurul üyesi Ömer Civri, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı’yken 2018’de Danıştay üyeliğine atandı. AKP’ye yakın hukukçuların oluşturduğu Yargıda Birlik Derneği üyesi. Dernek yöneticileri, zaman zaman Saray’a giderek AKP Genel Başkanı ile görüşüyorlar. 2020 başında gerçekleşen görüşmede, dernek yöneticileri, “Yargıda Birlik Derneği ailesi olarak hüsnü kabullerinden dolayı” Saray’daki AKP’liye şükranlarını sundular.

Kurul üyesi Ali Ürker, Saray’a en yakın Danıştay üyelerinden. Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, 2013’te Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Erdoğan Saray’a çıkınca, Ali Ürker’i 2014’te kendi eliyle Danıştay üyeliğine atadı. Ürker, geçen yıl başında, AKP’nin çok önem verdiği bir yere, mühürsüz oylarla rejim değişikliğini kabul ettiren Yüksek Seçim Kurulu’nun üyeliğine de seçildi.

Civri ve Ürker’in bir önemli özellikleri de Ayasofya’yı ibadete açan Danıştay 10. Dairesi kararının altında imzalarının bulunması.

Kurul üyesi Ali Kazan, AKP iktidarı döneminde ulusal bayramların yasaklanması ile ilgili yönetmeliğin iptali için açılan davada, yasağın sürmesine ilişkin karar veren Danıştay üyelerinden. Kazan, Gülen casusluk örgütüne bağlı Kimse Yok mu Derneği’nin izinsiz yardım toplama yetkisini iptal eden Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durduran heyetin de içindeydi.

Kurul üyesi Bilal Çalışkan, Biga İmam Hatip Lisesi mezunu ve AKP dönemi bürokratlarından. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptı.

Kendilerini “faydalı salak”, “aldatılmış” ya da “sazan” olarak nitelemeyi çok seven yetmez ama evetçilerin de büyük desteğiyle gerçekleşen “adalet reformu”nun gelip dayandığı yer bellidir:

Devletin kurucusu Atatürk’ün resmi, devleti denetleyen Danıştay tarafından devlet nişanlarından silinebiliyor!

Devlet aygıtı, Cumhuriyetle sorunu olanların yönetiminde içten içe çürütülmektedir.

Bu çürütme, rejim değişikliğinin de ötesinde çok derin sorunlara yol açabilecek bir gidişin göstergesidir.

FIRDÖNDÜ

Oportünizm ya da yararcılık, “dön baba dön” diye de tanımlanabilir.

4 parmaklı “rabia” işaretiyle gönül ve de düşünce bağları içinde bulundukları İhvancıları da topun ağzına koydular.

Mısır basınından sızan bilgilere bakılırsa, “ampül”cü ortakları, Türkiye’ye sığınan Müslüman Kardeşler’ine sırt çevirmek üzereler.

Batı’nın masasında çevrilen fırdöndü oyununda “Hepsini ver” geldi çünkü.

GÜNAYDIN

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü’nden ayrıldıktan hemen sonra şıp diye AKP milletvekili seçilen Osman Can, “AKP’nin devlet aklını yok ettiğini” söylemiş.

Günaydın!

Onu, Anayasa Mahkemesi’ne AKP’nin “özgürlükleri genişletmeyi hedeflediğini” öne süren raporunu hazırlarken düşünecekti...