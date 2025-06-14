Cumhuriyet okuru bilinçlidir, ufukludur, kül yutmaz.

O yüzden, CHP’nin içinde fırtına estirip iktidarlarını sürdürmek isteyenlerin niyetlerini çok iyi algılıyorlar.

İşte bir okurumuzdan gelen küçük bir değerlendirme:

“Ülkede ana muhalefeti kontrol eden ya da karıştıran, iktidarını da garanti ediyor. İktidarın toplumun adalet ve ahlak anlayışını bozması, bir şekilde tüm partilerin siyasi ahlakının da bozulmasına neden oluyor.

Kişilerin kendi ahlakı ile siyasi ahlak anlayışlarının farklı olabileceğini düşünmüyorum. Her şeye rağmen iktidarda kalmak isteyenin ya kişisel hırsı/ahlakı bozuktur ya da başkalarına hizmet ediyordur.”

Örneğine siyaset alanında çok rastlar olduğumuz bu türlere “haşmetli hizmetkâr” adını verebiliriz.

HANGİSİ DOĞRU?

Saray şehzadesinin adıyla anılan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı (AA) aracılığıyla kamuoyuna “yaz okulu etkinlikleri”ni duyurdu.

Velilere çağrı yapan AA’nın haberini okursanız TÜGVA’nın yaz okuluna gidenler, yüzecekler, futbol oynayacaklar, at binecekler ve zekâ oyunları etkinliklerine katılacaklar.

Oysa, TÜGVA’nın resmi sitesine bakarsanız yaz kampının içeriği çok farklı:

“30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu’nda Kuranıkerim’in rehberliğinde ilerleyecek, temel dini bilgilerle bilinçlenecek ve hadislerin hikmetli dünyasına yolculuk yapacaksın.”

OSMANLI'YA DÖNÜŞ





“Birçok ülkede politikacılar aklı selim davranmaktan uzak. Toplumsal barış ve istikrarı sağlamak yerine çatışmayı körüklüyor. Yumuşak yöntemlerle çözüm üretmek yerine dışlayıcılığın ve öfkenin sesi oluyor.

Bir düzen kurma ve istikrarı yaşatma fikri yok, kavgadan ve öfkeden beslenme var. Bu durum sürdürülebilir değil. Kimse kafasını kuma gömerek bunu atlatamaz.

Mazluma karşı koruyucu, zalime karşı önleyici olmak zorundayız. Ancak böylesi bir anlayışa sahip olduğumuzda adalet sorununu ortadan kaldırabiliriz.”

Bu aklı veren kimdir, derseniz: AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 2021’de yayımlanan “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabından alıntıladık. (Sayfa 51 ve 68.)

Yap bir anayasa, kal ömür boyu Saray’da. Oldu sana, istikrarı yaşatma...

At içeri muhalefetin belediye başkanlarını, oturt yerine AKP’lileri. Oldu sana, adil dünya...

İçinde bulunduğumuz durumu, CHP milletvekili Gizem Özcan, geçenlerde Meclis kürsüsünden şöyle özetledi:

“Oxford destekli Our World in Data araştırmasına göre, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin hukukun üstünlüğüne dair puanı yalnızca 0.18. Yapılan hukuk tarihi çalışmalarına göre de 1789 yılında Türkiye’nin bu alandaki puanı 0.20’ydi. Yani hukukun üstünlüğü bakımından neredeyse III. Selim ve Tanzimat öncesi duruma gerilemiş durumdayız.”

İstedikleri oldu. Osmanlı’ya döndük.