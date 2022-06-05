Cumhurbaşkanı söyledi ‘Ben bir sürtüğüm!’

05 Haziran 2022 Pazar

Gün ışıyor ve her şey kaldığı yerden yeniden başlıyor. Gene zam gene diz boyu haksızlık gene kadın erkek uğradığımız pespaye hakaretler! Bu yazımı 7 Temmuz 2019’da Cumhurbaşkanı kadınlara seslenip onlara “edepsiz” dediği için yazmıştım. Bu kez daha da ileri gidip ülkemin kadınlarına “sürtük” dedi. Ben de aynı yazıyı üçüncü kez yayımlıyorum, bu kadar da olmaz demeyin: Cumhurbaşkanı kadınlara ve erkeklere hakaretlere devam ediyor, ben ne yapayım. Sadece edepsiz yerine sürtük geçti.

(7.5 yıl istenen bir davamdaki delil bu fotoğraftı. Yani karar verilmiş.)



Ben bir sürtüğüm çünkü benim Fethullah Gülen’le çekilmiş hiçbir fotoğrafım yok. Pensilvanya’ya da gitmedim. Gülen ekibinin yaptığı hiçbir toplantıya davet edilmedim, ancak kozmik oda sözünü duyduğumda biraz araştırdım, meğer kozmik oda herhangi bir düşman saldırısı olduğunda topyekûn savunmanın nasıl yapılacağını, kimlere başvurulacağını saklayan bir odaymış, yani devletin gizli kutusu, bu kutuyu da ben açtırmadım. Ama ben bir sürtüğüm, enflasyonun yüzde yüz olduğu bir zamanda üç kuruşluk emekli maaş zammını lütfedip verdikleri için benimle ve milyonlarca emekliyle alay edildiğini düşünüp, onların adına utanç duyduğum için sürtüğüm, yüzlerce öğrenci bir protesto yürüyüşüne katıldılar diye gaddarca hapse tıkıldığında yüreğim daraldığı, çaresizlik içinde “Tanrım bu çocukların tüm gelecekleriyle oynuyorlar” diye uykudan uyandığım için ben sürtüğüm! Silopi’de keskin nişancı kurşunuyla öldürülen Taybet ananın çocukları sokağa çıkamadıkları için ölü annelerini köpek parçalamasın diye bir hafta boyunca pencerelerinde nöbet beklediklerini duyduğumda hüngür hüngür ağladığım için ben sürtüğüm! Gene keskin nişancı tarafından vurulan 5 yaşındaki bir çocuğun, sokağa çıkma yasağı olduğu için derin dondurucuda bekletildiğini ve tüm ailenin dolabın çevresinde en acı ağıtları yaktığını bildiğim için, bunu yüreğim de aklım da almadığı için ben acayip sürtüğüm!

Doğayı yok etmeye planlanmış rant şirketlerinin carettaların yumurtalarını bıraktığı toprağı bir tarla gibi sürüp tüm yumurtaları kırdığında, insanın “Ben en üstünüm, canımın istediğine istediğimi yaparım!” demesinden utandığım için ben sürtüğüm. Bir seçim çalışması için gittiğim çocukluğumun sihirli kenti Antep’te Tayyip Erdoğan’ın mitingdeki kadınlara bizzat yuhalattığı Berkin Elvan’ın annesinin yüzüne ben nasıl bakarım diye kendi kendime hesap sorduğum için ben sürtüğüm. Can oğul Ali İsmail Korkmaz için gazetemde ağıt yazdığım için ben sürtüğüm!

Yaşamlarının en verimli çağında KHK’yle mesleklerinden menedilen, gelecekleri karartılan hocaların, doktorların, ambulans şoförlerinin, hemşirelerin, öğretim görevlilerinin yeni bir yaşam kurmak için nasıl uğraştıklarını, başlarını nasıl dik tuttuklarını, bildiğim için, onların yanında olduğum için ben sürtüğüm !

Dünyanın her yerinde dolaşırken, ağzım bir karış açık opera binalarına özendiğim için, sokak festivallerindeki en uç oyunları izleyip “Neden bizde yok?” diye kendi kendime hayıflandığım için ben sürtüğüm! Bin yıllık kutsal bir ağaç olan zeytin ağaçlarının her türlü estetikten uzak kötü binalar için kesildiğini gördüğümde zeytin ağaçlarının inlemelerine dayanamadığım için ben sürtüğüm.

İmam hatiplere gitmek zorunda bırakılan yoksul halk çocuklarının dört işlemi yapamadıklarını, Türkçe yazamadıklarını duyduğumda canım sıkıldığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin dibine dinamit döşemeye çalışan emperyalist güçlerin, topyekûn cahil bırakılan bu kalabalık nüfusu gördüklerinde ellerini nasıl keyifle ovuşturduklarını bildiğim için ben sürtüğüm! Bu ülkede üstlerinde deri giysiler, elleri kırbaçlı erkeklerin başı bağlı bir kadını taciz edeceğine inanmadığım için sürtüğüm!

Annemin babamın ve o kuşağın bu ülke için yaptıkları fedakârlıkları unutmadığım, onların karşısında saygıyla eğildiğim için ben sürtüğüm! İnsanlar arasında dayanışmaya, sevgiye, aşka, merhamete inandığım için en çok sürtüğüm! Dans etmeyi sevdiğim için de sürtüğüm! Eh bu sürtüğü yola getirmek gerek, öyle de yapıyorlar, bu sürtüğe dava sürekli açıyorlar, bu nedenle Çağlayan Adliyesi’ni komşu kapısı yaptım. Çok sevdiğim bir dostumun söylediği “Anacığım geldin yetmiş yaşına bir dur” sözünü kulak arkası ettiğim için ben gerçekten sürtüğüm! Ve hâlâ haykırıyorum: “Dünyanın bütün sürtükleri birleşin!”