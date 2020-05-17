65 yaş üstü, yürüme ve golf

17 Mayıs 2020 Pazar

Covid-19 ile yatıp kalktığımız şu günlerde medyanın en çok gündeminde olan konulardan biri, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinden çıkamayıp bir nebze güneş ışığına ve açık havada yürümeye hasret kalmaları. İnsan ömrünün uzadığı bu yıllarda, batı standartlarında "orta yaşlı" ülkemizde ise "yaşlı!" sayılan 65 üstü vatandaşlarımızın karşılaşacağı en ciddi sağlık sorunları, kalp, şeker, kan dolaşımı, kanser gibi hastalıklar. Bir nevi 65 yaş üstü vatandaşlarımızı bekleyen en önemli sorun onların "Covid-19’dan kaçarken" bu hastalıklardan birinin pençesine düşmeleri.

Bu nedenle geçen hafta Washington Post Gazetesi'nde, ileri yaşlardaki kişilerin, günde 25-30 dakika yavaş tempoyla bile yürümelerinin "ilaç gibi faydalarını" okuyunca,sırası gelmişken sizlerle paylaşmak istedim:

- Yaş ilerledikçe kemiklerin zayıfladığı bir gerçek. Haftada yavaş tempo ile 25-30 dakika yürüme bu zayıflamayı büyük oranda düşürebiliyor.

- Yine günde yavaş tempolu 25-30 dakika yürüme, bacaklar ve karın adalelerini güçlü tutuyor.

- Exercise Nutrition and Biochemistry Dergisi'ne göre, haftada 3 gün ve günde yavaş tempolu 50-60 dakika yürüyüşü 12 hafta devamlı yapar, bunu da normal bir diyetle birleştirirseniz vücut yağ kaybınız yüzde 1.5 azalıyor.

- Yavaş tempo ile yürümenin kalp sağlığına faydaları çok büyük. Yalnız 3-4 km/ saat hızla haftada 150 dakika yürüyen bir yetişkin kalp sorunlarını yüzde 30'a kadar düşürebiliyor.

- İleri yaşlarda kişilerin denge ve koordinasyonu da azalıyor. Bunun neticesi kalp hastalıkları ve eklem sorunları öne çıkıyor. Yürüyerek kazanılan güç, sonunda kişilere denge ve koordinasyon kazancı olarak dönebiliyor.

- Kan dolaşımı her yaşta önemli. Yavaş tempolu yürümeler, kan dolaşımını normale dönüştürür. Kalp atışlarını düzenler ve olası kardiyovasküler hastalıkları yavaşlatır.

- Stanford Üniversitesi araştırmalarına göre günde açık havada 25-30 dakika yürüme, beyine giden oksijeni arttırdığı gibi bunun neticesi olarak çabuk düşünmeyi, karar vermeyi ve hatta yaratıcılığı arttırır.

- Stres ve can sıkıntısı gereksiz yere sizin yemek yeme hissinizi tetikliyebilir. Günde 25-30 dakika yürüyüşün verdiği fiziksel ve ruhsal rahatlık neticesi bu tür yeme, içmelerden uzak kalabilirsiniz.

Heralde bu nedenle golf, daha fazla yürüyüş ağırlıklı bir spor olmasından dolayı, doktorlar tarafından hastalarına ilk sırada önerilir.

Her yaşta sağlığı yerinde herkesin oynayabileceği golf sporunu ünlü Amerikalı sanayici John D. Rockefeller Biyografi Kitabı "Titan"da şöyle anlatır: "Golfle 60 yaşımda bir tesadüf eseri, kendimi emekli ettiğim yıllarda tanıştım. 93 yaşıma kadar da keyifle oynadım.”

İnsan gayrı ihtiyari düşünüyor. "Acaba Rockefeller’in bu denli uzun yaşaması, tesadüf eseri başladığı yürüyüş ağırlıklı golf sporu mu!"