Şu üç sorun yerel-genel iktidar işbirliği yapmadan kalıcı çözüme kavuşturulamaz:

Deprem, kuraklık, orman yangınları!

Bugünü kuraklığa ayıralım. Necati Cumalı’nın ölümsüz eseri “Susuz Yaz” terse döndü:

Susuz kış!

Konunun uzmanları bugünden başlayan gelecek iklimini şöyle özetliyorlar:

Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kurak!

Soğuk sözcüğü beraberinde yağışı çağrıştırırdı. Artık öyle değil.

Sadece ülkemizi değil dünyayı da tehdit eden bu yaşamsal sorunun en çarpıcı fotoğrafı şu:

Himalayalar da kar, her yıl 2 metre yukarı çekiliyor!

Örneğin bu yıl zirveden aşağı doğru 2000 metre boyunca kar kaplıysa, seneye bu 1998 metreye inecek!

***

Ankara’da da ocak ayının ortasına geldik, hâlâ kar kürüme araçlarının çalışmasını gerektirecek bir yağış yok!

Pek çok bölgemiz gibi Ankara 2025’te son yarım asrın en kurak yılını yaşadı. Bunu fırsat bilen iktidar ve medyası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı bir kaşık suda boğma operasyonu başlattı!

Başta vurguladığımız gibi kuraklık, yerel-genel işbirliğini kaçınılmaz kılan bir sorun. Zaten içme suyu bağlamında da yasa bunu kurala bağlamış. Demiş ki:

Kentlere içme suyu sağlamak üzere baraj yapma, suyu kente taşıma sorumluluğu Devlet Su İşleri (DSI) Genel Müdürlüğü’ne aittir. Bu aşamadan sonra evlere ulaştırma görevi ise belediyenindir.

2021 yılında DSİ kendi sitesiden duyurdu:

“Ankara’nın içme suyu sorunu 2050 yılına dek çözüldü!”

Bir süre sonra bu duyuru sessiz sedasız kaldırıldı!

Yavaş, kuraklık tehlikesinin büyümesini dikkate alarak önlemler aldı, yeni pompa istasyonları kurdu. Son olarak 9 Ocak Cuma günü itibarıyla sözünü ettiğimiz önlem yatırımlarına dayalı su kesintilerinin sona erdiği duyuruldu.

Yavaş, DSİ’ye de defalarca yazı yazdı. Bunlara olumlu dönüşler olmadı.

Ankara’nın içme suyu tartışması yıllar öncesine dayanıyor. Daha 2010’lu yıllar gelmeden Japonların bir yatırım önerisi vardı. Hayli cazipti. Bir şartları vardı:

Kredinin kullanım muhasebesini denetim altında tutacaklardı!

Olmadı! Nedeni malum!

Yavaş dünkü basın toplantısında bütün ayrıntıları paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin açıklamaları sitesine koydu. Biz işin özüne inelim:

Asıl amaç Yavaş’ı aşağı çekmek!

Nasıl İstanbul’u kaybetmeyi içlerine sindiremeyip sindirmeye giriştilerse, Ankara’da Yavaş’ın AKP adayını ikiye katlamasına hâlâ katlanamıyorlar!

2025 yaz ayları boyunca konser dinledik. Yavaş’ın 29 Ekimlerde, 30 Ağustoslarda düzenlediği konserlerden suç üretmeye çalıştılar. Doğrudan Yavaş’a uzanan bir yol bulamayınca, yolsuzluk var dediler, soruşturma izni istediler!

***

“Parsel parsel” deyince... Ankara’nın sadece toprağını değil, gökyüzünü de “parsel parsel” yaptılar.

İmarda en çok 5-6 kat yüksekliği olan yerlere, bunun 4-5 katı verilince ne olur?

Suyun basıncıyla trafik yoğunluğu ters etki yapar! Su azalır, trafik artar! Çünkü planlanan nüfus yoğunluğunun kat kat üstüne çıkılmıştır!

“Metal yorgunu”ndan sonra Mustafa Tuna da hem haksız edinim sağlayan hem şehri katleden bu rantçılığa karşı çıktı. Yavaş da imar planı dışına çıkılmasına izin vermedi. Daha önce verilenlerin plan çerçevesine girmesi için çaba harcadı.

Daha önce 20-30 kat “izni” almış olanlar Yavaş ve belediye meclis üyelerini mahkemeye verdi.

Haberi duyunca aklımıza ilk şu benzetme geldi:

Yüklü miktarda para çalıyor, bankaya yatırıyor. Hırsızlık anlaşılınca bankadan para alınıp sahibine veriliyor. Hırsız bankayı ve olayı ortaya çıkaranları mahkemeye veriyor:

“Hesabımdaki parayı aldılar!”

Ne demişler:

Hırsıza hırsız deme...