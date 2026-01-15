Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yavaş’a saldırının suyu çıktı!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Yavaş’a saldırının suyu çıktı!

15.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Şu üç sorun yerel-genel iktidar işbirliği yapmadan kalıcı çözüme kavuşturulamaz:

Deprem, kuraklık, orman yangınları!

Bugünü kuraklığa ayıralım. Necati Cumalı’nın ölümsüz eseri “Susuz Yaz” terse döndü:

Susuz kış!

Konunun uzmanları bugünden başlayan gelecek iklimini şöyle özetliyorlar:

Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kurak!

Soğuk sözcüğü beraberinde yağışı çağrıştırırdı. Artık öyle değil.

Sadece ülkemizi değil dünyayı da tehdit eden bu yaşamsal sorunun en çarpıcı fotoğrafı şu:

Himalayalar da kar, her yıl 2 metre yukarı çekiliyor!

Örneğin bu yıl zirveden aşağı doğru 2000 metre boyunca kar kaplıysa, seneye bu 1998 metreye inecek!

***

Ankara’da da ocak ayının ortasına geldik, hâlâ kar kürüme araçlarının çalışmasını gerektirecek bir yağış yok!

Pek çok bölgemiz gibi Ankara 2025’te son yarım asrın en kurak yılını yaşadı. Bunu fırsat bilen iktidar ve medyası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı bir kaşık suda boğma operasyonu başlattı!

Başta vurguladığımız gibi kuraklık, yerel-genel işbirliğini kaçınılmaz kılan bir sorun. Zaten içme suyu bağlamında da yasa bunu kurala bağlamış. Demiş ki:

Kentlere içme suyu sağlamak üzere baraj yapma, suyu kente taşıma sorumluluğu Devlet Su İşleri (DSI) Genel Müdürlüğü’ne aittir. Bu aşamadan sonra evlere ulaştırma görevi ise belediyenindir.

2021 yılında DSİ kendi sitesiden duyurdu:

“Ankara’nın içme suyu sorunu 2050 yılına dek çözüldü!”

Bir süre sonra bu duyuru sessiz sedasız kaldırıldı!

Yavaş, kuraklık tehlikesinin büyümesini dikkate alarak önlemler aldı, yeni pompa istasyonları kurdu. Son olarak 9 Ocak Cuma günü itibarıyla sözünü ettiğimiz önlem yatırımlarına dayalı su kesintilerinin sona erdiği duyuruldu.

Yavaş, DSİ’ye de defalarca yazı yazdı. Bunlara olumlu dönüşler olmadı.

Ankara’nın içme suyu tartışması yıllar öncesine dayanıyor. Daha 2010’lu yıllar gelmeden Japonların bir yatırım önerisi vardı. Hayli cazipti. Bir şartları vardı:

Kredinin kullanım muhasebesini denetim altında tutacaklardı!

Olmadı! Nedeni malum!

Yavaş dünkü basın toplantısında bütün ayrıntıları paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin açıklamaları sitesine koydu. Biz işin özüne inelim:

Asıl amaç Yavaş’ı aşağı çekmek!

Nasıl İstanbul’u kaybetmeyi içlerine sindiremeyip sindirmeye giriştilerse, Ankara’da Yavaş’ın AKP adayını ikiye katlamasına hâlâ katlanamıyorlar!

2025 yaz ayları boyunca konser dinledik. Yavaş’ın 29 Ekimlerde, 30 Ağustoslarda düzenlediği konserlerden suç üretmeye çalıştılar. Doğrudan Yavaş’a uzanan bir yol bulamayınca, yolsuzluk var dediler, soruşturma izni istediler!

***

“Parsel parsel” deyince... Ankara’nın sadece toprağını değil, gökyüzünü de “parsel parsel” yaptılar.

İmarda en çok 5-6 kat yüksekliği olan yerlere, bunun 4-5 katı verilince ne olur?

Suyun basıncıyla trafik yoğunluğu ters etki yapar! Su azalır, trafik artar! Çünkü planlanan nüfus yoğunluğunun kat kat üstüne çıkılmıştır!

“Metal yorgunu”ndan sonra Mustafa Tuna da hem haksız edinim sağlayan hem şehri katleden bu rantçılığa karşı çıktı. Yavaş da imar planı dışına çıkılmasına izin vermedi. Daha önce verilenlerin plan çerçevesine girmesi için çaba harcadı.

Daha önce 20-30 kat “izni” almış olanlar Yavaş ve belediye meclis üyelerini mahkemeye verdi.

Haberi duyunca aklımıza ilk şu benzetme geldi:

Yüklü miktarda para çalıyor, bankaya yatırıyor. Hırsızlık anlaşılınca bankadan para alınıp sahibine veriliyor. Hırsız bankayı ve olayı ortaya çıkaranları mahkemeye veriyor:

“Hesabımdaki parayı aldılar!”

Ne demişler:

Hırsıza hırsız deme...

İlgili Konular: #Ankara #Mansur Yavaş

Yazarın Son Yazıları

Yavaş’a saldırının suyu çıktı!

Şu üç sorun yerel-genel iktidar işbirliği yapmadan kalıcı çözüme kavuşturulamaz: Deprem, kuraklık, orman yangınları!

Devamını Oku
15.01.2026
ABD Trump’la aslına dönüyor!

Her sabah güne iki soruya yanıt arayarak başlıyoruz...

Devamını Oku
14.01.2026
İBB 2026’ya sıfır borçla giriyor!

7 Ocak Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu ile Silivri’deki görüşmemizin ana konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2026 yılı bütçesiydi.

Devamını Oku
13.01.2026
Adana’dan Silivri’ye!

Çarşamba Silivri’deydik, bugün Adana’dayız!

Devamını Oku
10.01.2026
AKP transfer-fer arıyor!

AKP, emekliye zam oranını artıramayınca Meclis’teki temsil oranını artırmak için harekete geçti.

Devamını Oku
08.01.2026
Kontrolsüz güç, güç değildir!

Başlık klasikleşmiş bir anlatım.

Devamını Oku
07.01.2026
Dünya söyleniyor, Trump eğleniyor!

ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Maduro’yu eşiyle birlikte New York’a kaldırması, dağa kaldırmaktan daha kaba bir operasyon!

Devamını Oku
06.01.2026
İran’da çarşı karıştı!

Yeri geldikçe vurguluyoruz, Türkiye dünya ile komşu!

Devamını Oku
03.01.2026
2026: Çoktan seçmeli!

Halının altı o kadar çok yükseldi ki 2026’yı zor görüyoruz!

Devamını Oku
01.01.2026
2025’te yitenler!

2025’in son gününde, geçen 365 güne bakınca hayıflanmadan edemiyoruz...

Devamını Oku
31.12.2025
Topraklarımızda 10 bini aşkın IŞİD’li!

Yılın son pazartesi gündemini tahmin etmek zor değildi.

Devamını Oku
30.12.2025
Çöp bidonu sofra olmuşsa...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın 9 Aralık’ta TBMM’de mülakat eleştirileri yöneltip “Utanmıyor musunuz” sorusuna AKP’li mevkidaşının yanıtı şu olmuştu...

Devamını Oku
27.12.2025
Kevgir kubbe!

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammet Ali el Haddad’ın Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaretten sonra ülkesine dönerken uçağının düşmesi sonucu heyetiyle birlikte ölümü, pek çok soru işaretinin doğumuna neden oldu.

Devamını Oku
25.12.2025
Kırılma-karılma süreci!

2025, 2026’ya hayli karışık, yeniden biçimlenmelere açık, seçenekleri bol bir siyasal gündem devrediyor.

Devamını Oku
24.12.2025
Gündeme uyuşturucu verdiler!

Toplumda ciddi sarsıntı yaratan operasyonlar için sık kullanılan cümlelerden biri şudur: Zamanlama manidar!

Devamını Oku
23.12.2025
Utanmazlar!

9 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “ayrıcalıklı” işe girenleri sıraladı.

Devamını Oku
20.12.2025
Taht oyunları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, son günlerde bazen konuşmuyor!

Devamını Oku
18.12.2025
Gülşah Durbay’ın bıraktığı iz...

Ne zaman, zamansız bir ölüm haberi alsam aklıma ilk Yunus Emre’nin dörtlüğü gelir...

Devamını Oku
17.12.2025
Denetim elemanları...

Gündemde asgari ücret var.

Devamını Oku
16.12.2025
Bebeerkil toplum!

TÜİK deyince aklımıza ilk enflasyon rakamları geliyor ama kurumun Türkiye’nin her alandaki verilerini derleyip toparlamak, bunları “bilgi” haline getirmek gibi önemli bir işlevi var.

Devamını Oku
13.12.2025
Trumpizm: Önce Amerika!

ABD’nin yeni strateji belgesi yayımlandı.

Devamını Oku
11.12.2025
Denk bütçe!

2026 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlamasıyla ekonomi hak ettiği gündem önceliğini bir nebze kazandı.

Devamını Oku
10.12.2025
Suriye’nin bir yılı!

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir yıl geçti. 8 Aralık 2024’te Şara ve beraberindekiler Halep’ten çıktıkları engelsiz yolculukla Şam’a vardılar. Havaya sıktıkları zafer kurşunları Esad güçlerine sıktıklarından çok daha fazlaydı.

Devamını Oku
09.12.2025
Mr. Tom Barrack... Bu üslubu bırak!

Sayın Büyükelçi, göreve geldiğiniz günden beri Türkiye ve bölge üzerine tezler ortaya atıp geçmişten geleceğe aklınıza geleni söylüyorsunuz.

Devamını Oku
06.12.2025
İktidar, halkın İMF’si oldu!

Dün sabah saat 10.00’da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte art arda buna paralel haberler döküldü:

Devamını Oku
04.12.2025
Tarım ‘şap’a otururken!

Uzunca bir süredir tarımdan gelen olumsuz haberler zincirine sonunda iktidarın TÜİK’İ de katıldı.

Devamını Oku
03.12.2025
Papanın ziyareti!

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti sona erdi, tartışmaları devam ediyor.

Devamını Oku
02.12.2025
Yeni siyasal yelpaze ve CHP!

CHP’nin 39. olağan kurultayı Ankara için sık kullandığımız şu tanımın gölgesinde başladı...

Devamını Oku
29.11.2025
İtirafname!

İBB iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Devamını Oku
27.11.2025
Parçalar birleşmiyor!

Uzun süre tartışıldıktan sonra ansızın gerçekleşen İmralı görüşmesinin yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu dün vurgulamıştık.

Devamını Oku
26.11.2025
Süreç yeni başlıyor!

Kritik haftalardan bir hafta daha başladı.

Devamını Oku
25.11.2025
CHP milleti dinledi...

Son birkaç gündür uzun süredir konuşamadığımız, Anadolu’nun pek çok yerinden eski-meyen dostların sesini duyduk.

Devamını Oku
22.11.2025
İşi İmralı’ya sürdüler!

Kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” diye bilinen komisyonun tam adı şöyle...

Devamını Oku
20.11.2025
Erdoğan’la Bahçeli’nin Öcalan sorunu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün partisinin grup toplantısındaki konuşması bir süredir kulislerde dalgalanan pek çok olasılığın doğruluk payını arttırdı.

Devamını Oku
19.11.2025
Akdeniz’de ABD kuşatması!

Güney yelpazemizde birbirinden farklıymış gibi seyreden gelişmeleri birleştirince ortaya Türkiye’nin etrafını saran bir yay çıkıyor.

Devamını Oku
18.11.2025
İddianamenin satırları!

Satır sözcüğünün ikinci anlamı şu...

Devamını Oku
15.11.2025
AKP’nin bitmeyen Atatürk zikzakları!

Bir 10 Kasım’da daha Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz, unutturulamaz olduğunu yaşadık.

Devamını Oku
13.11.2025
Bana her şey Ergenekon’u hatırlatıyor!

Dün sabah iktidar medyasının haber vermesiyle gündeme düşen İmamoğlu iddianamesi saat 15.00 sıralarında kamuoyuna ulaştı.

Devamını Oku
12.11.2025
45. yıl…

7 Kasım 1980 Cuma günü. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde günün sonuna yaklaşıyoruz.

Devamını Oku
11.11.2025
Hukuksuzluk Tayfun’u!

1293 gündür hapiste olan Tayfun Kahraman’la ilgili Anayasa Mahkemesi’yle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki asimetrik çatışma Türkiye’nin hukuksuzlukta geldiği noktanın yeni bir ivmesi oldu.

Devamını Oku
08.11.2025