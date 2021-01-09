Olimpiyat tehlikede mi?

09 Ocak 2021 Cumartesi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide’nin koronavirüsle mücadele kapsamında Tokyo ve çevresinde olağanüstü hal uygulamasına geçildiğini açıklamasının ardından, gözler Olimpiyat Oyunları’nın geleceğine çevrildi. Ülke genelinde günlük Covid-19’a yakalananlar, salgının başlangıcından bu yana ilk kez 8 bini bulurken son verilerle birlikte toplam vaka sayısı da 280 bin sınırına dayandı. Can kaybı ise 4 bine ulaştı. Başbakan Suga her ne kadar 2021’e ertelenen Olimpiyatlar’ın planlandığı gibi 23 Temmuz'da; Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos'ta güvenli ve emniyetli bir şekilde yapılacağını açıklasa da Japon halkından çatlak sesler yükselmeye başladı.



Vali Koike endişeli

İlk olarak İngiltere’de görülen mutasyona uğramış koronavirüsün Japonya’da da yayılmaya başladığı ifade edilirken Tokyo Valisi Yuriko Koike, vaka sayılarının “tavan yapabileceği” konusunda oldukça endişeli. Ayrıca dünyayı sarsan pandemi nedeniyle alınan ilave tedbirler ve güvenlik önlemleriyle birlikte, Olimpiyat Oyunları’nın maliyeti şimdiden 2.8 milyar doları buldu. Bazı yetkililer ise bu zararın zamanla artabileceği görüşünde.

Anketten ‘Hayır’ çıktı

Yaşanan tüm bu olumsuzluklar ülke genelindeki anketlere de yansıdı. Japonya Ulusal Yayın Kuruluşu NHK tarafından yapılan bir ankete göre Japonya’da yaşayan insanların çoğunluğu, Olimpiyat Oyunları’nın 2021 yazında düzenlenmesine sıcak bakmıyor. Anketten çıkan bir diğer sonuç ise Olimpiyatlar’ın bir kez daha ertelenmesi ya da tamamen iptal edilmesi yönünde. Yapılan bu araştırmaların ve görüşlerin ışığı altında Başbakan Suga, “Olimpiyat Oyunları’nın yapılmasının” küresel dayanışmanın bir simgesi olacağı inancında. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach da Japonya Başbakanı’nı desteklerken, Olimpiyatlar’da yarışacak tüm sporcularla birlikte izleyicilerin aşılanmasını sağlamak adına, her türlü fedakârlığı yapacaklarını kamuoyuna bildirdi.

Sporcuları bekleyen tehlike

Tokyo Olimpiyatları’na dünyanın 200 ülkesinden yaklaşık 11 bin sporcunun katılması bekleniyor. Koronavirüs nedeni ile günlük çalışmalarını, rutin idmanlarını aksatan ve verimli bir hazırlık dönemi geçiremeyen dünya yıldızı atletleri de sakatlık başta olmak üzere birçok ciddi sorunlar bekliyor.

Spor dünyası şimdilik gelişmeleri endişe içinde takip ediyor. Bakalım koronavirüs pandemisinin yarattığı tüm bu olumsuzlukların gölgesinde Olimpiyat Oyunları, öngörülen tarihlerde mi düzenlenecek, yoksa bir başka bahara mı kalacak?