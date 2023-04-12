Bir koltukta çeyrek yüzyıl!

12 Nisan 2023 Çarşamba

Aralarında Vehbi Koç’un da bulunduğu iş insanları tarafından 1952’de kuruldu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). Kuruluş amacı, yeni yeni büyümeye başlayan özel sektörün güçlenmesini sağlamaktı.

TOBB, 81 ildeki 365 odada 1 milyona yakın üyesi olan, ticaret ya da üretim yapmak isteyen herkesin üye olmak zorunda olduğu bir meslek örgütü.

TOBB’a sadece bir meslek örgütü demek de yeterli değil. Tarihi boyunca aralarında Necmettin Erbakan’dan Mehmet Yazar’a, Yalım Erez’den Zafer Çağlayan’a kadar bakanlar, başbakanlar çıkardı, yıllarca siyasete de yön verdi.

Türkiye, 14 Mayıs’ta kaderini yeniden yazacak bir seçime hazırlanıyor. Bu seçim sonrasında ülkeyi 22 yıldır yöneten AKP iktidarının sona erip ermeyeceği belli olacak.

SEÇİM MAYIS BAŞINDA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesinde ise TOBB’da seçim var. 2022 sonunda odalar ve borsalardan seçilen delegeler, başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçecek.

Fuat Miras’tan görevi 2001’de devralarak yönetime gelen Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkanlığı için tekrar aday, daha doğrusu tek aday.

Türkiye’de maalesef, yöneticilerin uzun süreler boyunca iktidarda kalması sıkça görülen bir durum. Hisarcıklıoğlu da iki dönem taahhüdü ile gelmişti, tam 22 yıl oldu! Seçildiğinde 4 yıllık görev süresi sonunda bu koltukta çeyrek yüzyılı aşmış olacak.

Hisarcıklıoğlu’nun AKP iktidarıyla eşzamanlı döneminde ekonomide büyük kırılmalar yaşandı, Döviz, enflasyon rekor kırdı.

Türkiye’de işsizlik, yolsuzluk patladı. Hukukun üstünlüğü, adalet gibi sorunlar toplumsal hayatı içinden çıkılmaz hale getirdi. İşletmelerin ayakta kalmaları çok zorlaştı...

‘ARKA BAHÇE OLDU’

Bu kadar önemli bir örgütün başında olan Hisarcıklıoğlu sorunları dile getirse de eleştirilerinde hep temkinli oldu. TOBB yıllar içinde AKP’nin arka bahçesine dönüştü.

TOBB üyeleri, aidatlarını yıllardır ödüyorlar ancak paralarının ne için harcandığını net olarak bilmiyorlar. Bu süreçte kimi zaman hükümetin istediği bir helikopter alındı, kimi zaman Yassıada’nın betonlaştırılması gibi gereksiz projelere para harcandı.

Hisarcıklıoğlu’nun TOBB Başkanlığı’ndaki 22 yıllık yönetim sürecini bir iş insanı “kırık plak” gibi tekrarlanan bir durum olarak yorumluyor.

Yaklaşan TOBB seçimlerinde siyasiler boy gösterecek mi? TOBB genel kurullarında siyasilerle birlikte verilen fotoğraf çok önemlidir. 2007’de CHP Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Başkanı Devlet Bahçeli ve DYP Başkanı Mehmet Ağar’ın sahnede el ele tutuşarak çektirdiği fotoğraf unutulmaz olanlardan biriydi.

Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasının ardından ise durum değişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ı ayrı günlerde kürsüye çıkardı Hisarcıklıoğlu. Seçime günler kalsa da TOBB bu kez henüz tarihe de programa da karar verememiş. Şimdi en çok merak edilen konulardan biri bu kader seçimi öncesi ne olacak? Liderler davet edilecek mi? Onlara eşit biçimde davranılacak mı?

ADAYA GİDİŞ GELİŞ İPTAL

TOBB, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak adı değiştirilen Yassıada’ya çok büyük kaynak yatırdı. “Talimatla yaptırılan”, içinde 125 odalı otel olan ada TOBB’un şirketi Gümrük Turizm İşletmeleri AŞ tarafından işletilemedi ya da işlettirilmedi. Ada Kültür Bakanlığı’na devredildi. Üstelik herhangi bir ödeme yapılmadan.

İşletme ise kapalı bir ihaleyle geçen hafta gazetemizin yazarlarından Murat Ağırel’in yazdığı gibi Albayrak Grubu’na verildi. Önceki gün Demokrasi Müzesi’ne gitmek için bilet almak istedim. Otel açıldığından beri pazartesi hariç adaya her gün feribotla ulaşım vardı. Artık yok! TOBB’un üyeleri, seçim öncesinde paramız nereye harcandı diye görmek istese göremeyecek yani!