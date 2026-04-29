Türkiye’nin içine düşürüldüğü çaresizlik, uzun diplomasi yaşamında kendisini hiç çaresiz hissetmeyen beni isyan ettiriyor.

AB TÜRKİYE’YE MUHTAÇ!

AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, “Avrupa ve Ortadoğu’da değişen jeopolitik gerçekler ışığında Türkiye’ye ihtiyacımız var” diyor. Ukrayna barışında, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye’ye ihtiyaç duyulacağını zira Karadeniz bölgesinde yeni bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya kalınacağını söylüyor ama Türkiye’nin de AB ve Kıbrıs’a yönelik adımlar (!) atmasını beklediklerini ekliyor. Bu sözlerin anlamı, Ukrayna’da Rusya’ya karşı Türk ordusunun görevlendirilmesinin planlandığı; Türkiye’nin Kıbrıs’ta ödün vermesinin beklendiğidir. Sadece almak isteyen, Türkiye’ye AB üyeliği konusunda en küçük bir umut vermeyen bir AB ile karşı karşıyayız.

AVRUPA-AB GÜVENLİĞİ

Sovyetler’in yapamadığını İran yaptı ve NATO’nun içine nifak soktu. Şimdi Rusya’ya karşı, ABD’ye daha az bağımlı bir güvenlik düzeni kurmayı tartışan AB, Dönem Başkanı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) öncülüğünde Güney Kıbrıs’ta toplandı. Liderler, AB Antlaşması’nın, “bir üyeye saldırı halinde, diğer üyelerin yardım etmesini” öngören 42/7’nci maddesinin güncellenmesi ve etkinleştirilmesine karar verdiler. Bu girişimin baş destekçisi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis!

GKRY’YE AVRUPA-AB DESTEĞİ

GKRY’deki İngiliz üslerini hedef aldığı iddia edilen İran füzelerini fırsat bilen Yunanistan ve önde gelen AB ülkeleri, GKRY’ye deniz ve hava unsurları göndererek GKRY’nin arkasında saf tuttular.

Yunanistan, GKRY ve İsrail, Türkiye’yi hedef alan bir askeri ittifak kurma kararı aldılar. Yunanistan ile Türkiye’nin “stratejik ortağı!” ABD, Ege adalarına silah ve asker yerleştirip Dedeağaç’tan GKRY’ye kadar Türkiye’yi çevreleyen askeri bir işbirliğine gittiler.

YUNANİSTAN-FRANSA İTTİFAKI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, GKRY lideri Hristodulidis ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Atina’da buluşup AB’nin kendi güvenlik sistemini oluşturmasını, AB Antlaşması’nın 42/7 maddesini ele aldılar. Macron bu maddenin, NATO’nun, “saldırıya uğrayan ülkenin birlikte savunulmasını öngören” 5. maddesi ile aynı olduğunu açıkladı. Ayrıca, Yunanistan’a Türkiye’den olası bir “tehdit” durumunda, Fransa’nın Yunanistan’ın yanında olacağını söyledi. “Fransa-Yunanistan ittifakı budur” dedi.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin Avrupa-AB gözündeki yerini; Avrupa-AB’nin Türkiye’yi nasıl değerlendirdiğini; Türkiye’nin giderek artan, özelikle ABD ve AvrupaAB’den gelebileceği anlaşılan tehditleri açıkça göstermekte, Macron’un yaptığı gibi bu, müttefiklerimiz tarafında da dile getirilmektedir.

ANKARA NATO ZİRVESİ

Gelişmeler karşısında tam bir suskunluk içindeki AKP iktidarı, İngiltere ile “Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi!” imzaladı. Türkiye’nin AB tam üyeliği konusunda tek bir söz edilmemekte aksine Türkiye’den ödünler beklenmektedir. Görünen odur ki AB kıstaslarını yerine getirmek istemeyen AKP’nin de tam üyelik konusunu açmaya niyeti yoktur.

Avrupa-AB, ortak savunma düzeni yönünde yol alırken Milli Savunma Bakanı Güler, Ankara NATO Zirvesi’nden Türkiye’nin beklentisinin, müttefiklerin ittifak içindeki dayanışma ve birliği yeniden teyit etmeleri ve NATO Antlaşması’nın 5. maddesine bağlılıklarını yinelemeleri olduğunu söylüyor!

İktidar, AB üyeliğine değil savunma sanayi ürünleri satabilmek için AB-SAFE Programı’na katılmaya önem vermekte ancak Yunanistan ve GKRY muhalefeti bahanesiyle, AB buna yanaşmamaktadır. Kaldı ki Avrupa-AB’nin asker deposu ve sadece bir silah ihracatçısı olmayı kabul etmesi Türkiye’yi, ABD’yi en son İran’da büyük itibar kaybına, yenilgiye uğratan, “sanayi-askeri işbirliği”ne1 mahkûm edecek, Atatürk’ün değeri kanıtlanmış, “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinden ayrılmasına, devletin geleceğini tehdit edebilecek savaşlara girmesine yol açabilecektir.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk ve Çin etkisine girmesin” derken iki gerçeği vurguluyor: Türkiye’nin Avrupa’nın parçası olmasının düşünülmediği ancak Türkiye’nin, Avrupa’yı etkileyebilecek bir potansiyele sahip olduğu.

Leyen, Avrupa’ya tehdit olarak gördüğü Türkiye’nin bu gücünü gösterebilmesinin, Türkiye Cumhuriyeti’ni bugün içinde bulunduğu aciz duruma2 düşüren iktidarın değişmesine bağlı olduğunu söylemeyerek, AB’nin işine gelen iktidarın devamından yana olduğunu gizlemeye çalışıyor.

1- Leyla Tavşanoğlu. “Veda konuşmasında ne demişti?” Muhalif 25.04.2026.

2- Meriç Köyatası. “Türkiye neden çöktü? Nasıl yeniden kurulur?” 12 Punto 26.04.2026.