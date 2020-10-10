Kervansaray kayyımda

10 Ekim 2020 Cumartesi

Bünyesinde 5 otel bulunan halka açık holdingdeki aile kavgası mahkemede sürüyor

Ertan Sayılgan, oğlu Selim Sayılgan’la birlikte, kızı Zeynep Tümer’den hisselerini geri aldı ancak mahkeme, şirketin aile tarafından yönetilemeyeceğini belirterek 5 kişilik kayyım heyeti atadı.

Kervansaray grubu, 1976’da tekstilci Ertan Sayılgan’ın turizme adım atması ile kurulan bir otel zinciri. Yaklaşık 6 yıldır ise yaşanan ekonomik darboğazın yarattığı bir aile kavgası yaşanıyor.

Bünyesindeki Bursa-Çekirge, Bodrum, Antalya, Marmaris ve Uludağ olmak üzere 5 otelle önemli bir gruptu Kervansaray. Bursa’nın da ilk otel markalarından biri olarak Çekirge’de başlamıştı. Daha sonra Kervansaray Yatırım Holding bünyesinde toplanan ve halka açılan grupta sorunlar, 2013’te ikinci kuşak Selim Sayılgan’ın yönetimi sırasında başladı. Sayılgan hakkında kardeşi Zeynep Tümer’den de olmak üzere önemli suçlamalar gündeme geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan suç duyurularında Kervansaray Bodrum Oteli, Bursa Kervansaray Termal Otel, Kervansaray Lara Otel, Kervansaray Uludağ Otel ve Kervansaray Kundu Otel’de, suiistimaller, mal varlığının kaçırılması, muvazaalı kira sözleşmeleri gibi ciddi iddialar yer alıyordu.

Mahkeme yönetimi vermedi

İşte o dönemde baba Ertan Sayılgan, oğlu Selim Sayılgan’la birlikte hisselerini kızı Zeynep Tümer’e emanet etti. Ancak aile içinde kavgalar durulmadı, anlaşmazlıklar mahkemelere yansıdı. Bu süre içinde Bodrum Oteli icra yolu ile satışa çıkarıldı ve satıldı. Selim Sayılgan, manipülasyondan suçlu bulunarak 2019’un mayısında 2 gün Silivri Cezaevi’nde kaldı. Denetimli serbestlikten yararlanarak serbest bırakıldı.

Bu süreçte hisselerini geri almak isteyen Ertan ve Selim Sayılgan’ın açtığı dava sonuçlandı ve verdikleri hisseleri 2019’da mahkeme yolu ile geri aldılar.

Ancak hisseleri alsalar da geçen ay sonunda İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi’nde sonuçlanan bir davaya göre şirketin yönetimini elde edemediler. Mahkeme, şirketin yönetiminde yer alan Zeynep Tümer dahil 5 kişiyi de yönetimden uzaklaştırdı. Şirketin organsız kalmaması için de 5 kişilik kayyım heyeti atandı.

Yeni heyete ilişkin bildirim, ticaret sicil müdürlüğüne ulaştı. Mahkeme, ayrıca kayyım atamasına neden olan geçen şubat ayındaki genel kurulda alınan tüm kararları da askıya aldı.

Türkiye’de aile şirketlerinin ömrü ortalama 25 yıl. Kervansaray grubu da bu kaderi paylaşıyor. Ancak bünyesinde bulunan tüm şirketleri zor durumda olan grubun hisseleri ise borsada işlem görmeye devam ediyor ve binlerce yatırımcının mağduriyeti de sürüyor.