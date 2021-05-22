ABD ‘özel savaş’a hazırlanıyor

22 Mayıs 2021 Cumartesi

Son bir haftada, birbiriyle bağlantılı dört gelişme yaşandı. Bu gelişmeler, ABD’nin yeni dönemde “özel savaş”a hazırlandığına; darbe girişimlerinden suikastlara, siber sabotajlardan ekonomiyi hedef alan saldırılara kadar bir dizi eyleme yöneleceğine işaret ediyor.

PENTAGON’UN 60 BİN KİŞİLİK GİZLİ ORDUSU

1) Newsweek dergisi, iki yıl süren araştırma sonucunu yayımladı: Rapora göre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, son 10 yılda yaklaşık 60 bin kişilik büyük bir gizli ordu kurdu. Bu ordunun yarısı özel harekât kuvvetlerinden oluşuyor. Bu ordu, dünyanın belirli noktalarında askeri üniforması ya da sivil kılıkla operasyonlar yapıyor.

Rapora göre Pentagon’un “gizli ordu” programında yer alan yaklaşık 130 özel şirket, sahte isimler altında çalışan kişiler için sahte belgeler oluşturuyor, Ortadoğu ve Afrika’nın en ücra köşelerinde bile dinleme ve gözetim için özel cihaz ve ekipman üretiyor.

ABD’NİN GÖZÜ ORTA ASYA’DA

2) Pentagon Mühendisler Birliği’nin Amerikan medyasına yansıyan bir talep metni belgesi, ABD’nin yaklaşık 20 ülkede yeni tesis yapımı için bazı şirketlerle beş yıllık anlaşma yaptığını ortaya koydu. 240 milyon dolarlık harcama planı görülen belgede ABD’nin askeri tesis yapmayı planladığı ülkeler arasında Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın yer alıyor olması dikkat çekiyor.

İlginç. Geçen hafta CIA uzman analisti Paul Goble’ın görüşlerine yer vermiştim bu köşede. Şöyle diyordu CIA analisti: “Boğazlar ve Karadeniz’den dolayı kilit bir coğrafi konuma sahip Türkiye, ABD için muazzam önemde. Türkiye, Orta Asya’daki nüfuzunu ABD’yle görüşmelerinde masaya getirmeli.”

3) NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel’de, NATO Askeri Komite Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıya Ukrayna ve Gürcistan genelkurmay başkanları da davet edildi. NATO Askeri Komite Başkanı Org. Stuart Peach ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, toplantıda Rusya’ya karşı Ukrayna ve Gürcistan’a destek sözü verildiğini açıkladı.

ÖZEL HAREKÂT KUVVETLERİNİN YENİ ROLÜ

4) ABD Donanması Özel Harekât Kuvvetleri’nin ana taktik birimi olan Navy SEAL’lerin ABD askeri doktrinindeki rolleri konusunda stratejik bir değişiklik yapıldı. Business Insider’ın haberine göre Navy SEAL’lerin eğitimi, bundan sonra Rusya ve Çin’e karşı savaş hazırlıkları kapsamında yapılacak.

Business Insider, bu ayın başında yayımladığı bir başka haberde, NATO Özel Kuvvetleri’nin Trojan Footprint 21 ve Black Swan 21 tatbikatlarında, Rus ordusunun önemli bir “kalesi” olarak tanımladıkları Kırım’a sabotaj gruplarının çıkarılması da dahil, Rusya ile olası bir çatışma halinde yapılacak manevraların çalışıldığını duyurmuştu.

ABD’NİN ‘ÖZEL SAVAŞ’ HEDEFLERİ

Bu gelişmeler, ABD’nin, yeni dönemde “özel savaş”a ağırlık vereceğine işaret ediyor. ABD’nin askeri planlaması, hem doktriner düzeyde hem de tesis inşasından sahte belge üretimine kadar her uygulamasıyla, “özel savaş” hazırlığına göre yapılıyor.

Neden? Çünkü ABD’nin hegemonyası zayıflıyor. Bir zamanlar 2.5 savaş konseptine dayanan ABD askeri planlaması, zaten 1.5 savaş konseptine gerilemişti.

Peki, pratikte “özel savaş”ın yansımaları neler olacak?

1) En başta ABD’nin hedefi Çin ve Rusya’yı rahatsız edecek sabotajlar düzenlemek olacak.

2) Diğer yandan ABD, Türkiye başta, Almanya gibi Rusya ve Çin’le işbirliğini geliştiren “geleneksel müttefiklerini caydırma operasyonları” düzenleyecek. NATO’nun gizli ordusu Gladyo’nun geçmişteki özel operasyonları anımsanmalı...

3) ABD, Venezüella başta olmak üzere rejim değişikliği yapmak istediği ülkelerde karşı darbe girişimlerine devam edecek.

4) ABD, Kasım Süleymani suikastı gibi askeri, siyasi ve ekonomik suikastlar yapmaya çalışacak.

5) ABD’nin 60 bin kişilik gizli ordusunun önemli bir birimi olan “siber ordusu”, siber sabotajlardan ekonomiyi sıkıntıya sokacak dijital operasyonlara kadar bir dizi eyleme yönelecek.

Kısacası, hedef ülkelerin ABD’nin “özel savaş” operasyonlarına karşı çok boyutlu önlemler alması gerektiği bir döneme giriyoruz.