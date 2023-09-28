Üç yalan, üç soruşturma, üç fiyasko

28 Eylül 2023 Perşembe

Kuzey Akım boru hattına yapılan sabotajın üzerinden bir yıl geçti. İsveç’te, Danimarka’da ve Almanya’da soruşturmalar sürüyor. Ama hâlâ resmi bir sonuç yok!

Oysa 26 Eylül 2022’de Kuzey Akım’a sabotaj yapıldığında ABD ve AB yetkilileri topluca fail olarak Rusya’yı işaret etmişti. Atlantik medyası üzerinden yürütülen yoğun propaganda öyle bir hal almıştı ki “Rusya kendine zarar veren bu eylemi neden yapsın” sorusu bile duyulmaz olmuştu.

Halbuki ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması halinde Kuzey Akım’ı durduracakları tehdidini savurmuştu. Ancak Rus karşıtlığı öyle bir hale gelmişti ki bu sözler unutuldu ve Rusya’nın kendi boru hattını kendisinin vurduğuna dünyayı inandırmaya kalktılar.

Tabii mızrak çuvala sığmadı. Pulitzer Ödüllü gazeteci Seymour Hersh, Biden ve ABD istihbaratının Norveçli ajanların yardımıyla Kuzey Akım boru hattını patlatmaya yönelik açık bir planını 8 Şubat 2023’te detaylı şekilde ortaya koyarak maskeleri indirdi.

CASUS BALONU İTİRAFI

ABD, ocak ayının sonunda Alaska üzerinde bir balon tespit ettiğini açıkladı. Hızla bunun Çin’e ait bir “casus balon” olduğunu ilan ettiler. Öyle ki ABD Dışişleri Bakanı Blinken bu nedenle Çin’e yapacağı ziyareti bile iptal etti.

Çin, balonun sıradan bir meteoroloji balonu olduğunu, Pasifik’te rüzgârla sürüklenip ABD’nin batı kıyılarına ulaştığını açıklasa da ABD, dünya kamuoyuna bunun bir casusluk faaliyeti olduğunu anlatıp durdu.

ABD’nin batısından girip doğusundan çıkan ve vurularak Atlantik’e düşürülen balon aylardır inceleniyor. Sonuç mu?

CBS News’e konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley, soruşturma sonunda, biraz da durumu kurtarmak için, bunun “casusluk yapmayan bir casus balon” olduğuna kanaat getirdiklerini açıkladı. Org. Milley, balonun istihbarat toplamadığına ve Çin’e herhangi bir bilgi aktarmadığına emin olduklarını söyledi.

POLONYA’YA DÜŞEN FÜZE RUSYA’NIN DEĞİL, UKRAYNA’NIN

15 Kasım 2022’de Polonya’nın Przewodow köyüne bir füze düştü ve iki kişinin ölümüne neden oldu. Çarklar yine hızla çalıştı ve ABD istihbaratı bunun bir Rus füzesi olduğunu açıkladı. Polonya Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı.

Rusya’nın yalanlamasına rağmen günlerce yetkililer ve Atlantik medyası Rusya’nın saldırısı olarak yorumladı olayı.

Durumu fırsata çevirmek isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise füzenin Rusya tarafından ateşlendiğini belirterek Rusya’ya karşı ortak cephe inşası açıklamaları yapmaya başladı.

Sonuç mu? Yedi ay süren soruşturma tamamlandı ve Polonya’ya düşen füzenin Ukrayna hava savunma sistemine ait olduğu saptandı!

ABD’NİN ‘DOSTU’ OLMANIN MALİYETİ

Eminim bazılarınız, “Emperyalist ABD’nin Dışişleri Bakanı Colin Powell, bir tüp içindeki tozu BM Genel Kurulu’nda gösterip, bunun Saddam Hüseyin’in kitle imha silahlarının kanıtı olduğu yalanını söylemiş ve ABD Irak’ı işgal edip milyonları katletmişti. Bu üç yalan, bunun yanında ne ki?” diyebilir, haklıdır da...

Evet, ABD budur: Savaşları kışkırtmak için tezgâhlar kurmaktan, sabotajlar düzenlemekten, darbeler yapmaktan, çıkarları için yalan söylemekten çekinmeyen ve bu yaptıklarından en ufak bir utanç duymayan emperyalist ülke...

Peki müttefikleri bunlardan ders alır mı?

ABD’li diplomat Kissinger’ın şu ünlü sözüyle bitirelim: “ABD’nin düşmanı olmak tehlikeli olabilir ama dostu olmak ölümcüldür.”