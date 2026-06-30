CHP lideri Özgür Özel, gittiği her yerde halkla kol kola girerek, onlarla kucaklaşarak içtenlikli siyaset yapıyor. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan; emekçisinden emeklisine, esnafından çiftçisine, hemen her toplumsal kesimin sorunlarını ülkenin gündemine taşıyor. Toplumun her yaş grubuyla ve kesimiyle çok sıcak bir iletişim kuruyor. Onların yaşadığı koşulları yakından gözlemliyor ve aynı zamanda içselleştiriyor. Seslerine yüreğinden kopan sesini katıyor, bir anlamda onlarla birlikte çığlık atıyor!

Dün gün boyunca İzmir’in ilçelerinde Özgür Özel’le birlikte olduk. İzmir’inEge’nin o bunaltıcı sıcağında, Egeliler Özel’i “Ege efesi” olarak selamladılar ve adeta bağırlarına bastılar!

ÖZEL, EFE SİYASETÇİ

Gözlemimiz o ki toplumun bin bir sıkıntı içinde olan sosyal kesimlerinin, böylesi içtenlikli bir siyaset anlayışına ve yaklaşımına özlemi var. İçinde bulunduğumuz zorlu koşullarda, bu aynı zamanda önemli bir ihtiyaç. CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, bu ihtiyacın oldukça ayırdında. Gittiği her yerde bunun gereğini yapıyor, sıkıntılı kesimlerin sözü ve sözcüsü oluyor.

Dün Özgür Özel, İzmir’in ve Ege’nin çok önemli bir üretim yöresi olan Küçük Menderes havzasındaydı. Gerçekten de köyüyle, kasabasıyla, ilçesiyle neredeyse tüm havzayı kucakladı. Biz de Özel’in etkinliklerini yakından izledik ve ilginç izlenimler edindik.

İZMİR VE EGE’NİN ÖNEMİ

Elbette İzmir’in ve Ege’nin, hem CHP siyasetinde ve hem de Özgür Özel’in siyaset yolculuğunda çok önemli bir yeri var. AKP iktidarına hiçbir seçimde geçit vermemiş İzmir, “CHP’nin amiral gemisi” olarak tanımlanıyor. Özgür Özel de Manisalı, İzmirli, kısacası Egeli. İçinden çıktığı ve yetiştiği bu yörenin nabzını tutmak da onun için oldukça önemli.

Son yerel seçimlerde Özgür Özel liderliğindeki CHP, neredeyse tüm Ege’yi CHP kırmızısına boyamıştı. İşte bu nedenlerle Özgür Özel, buralarda aynı zamanda “ev sahibi” olarak kabul ediliyor. Gördüğümüz kadarıyla Özel, bölgenin gündemine hâkim ve sorunlarına da oldukça duyarlı.

EGE’DEKİ SORUNLAR

Küçük Menderes yöresinin ekonomik ve sosyal sorunları arasında tarımın ve tarımsal üretimin başat ağırlığı var. Bu yöre hububatta ve hayvancılıkta önemli bir ağırlığa sahip. Çiçekçilik, meyve fidancılığı ve özellikle de Ödemiş’te patates üretimi önemli. İşte Özel gün boyu bütün bu kesimlerin temsilcileri ile birlikte oldu.

Bayındır’da çiçekçileri, Ödemiş’te süt ve patates üreticilerini, Kiraz’da-Beydağ’da hayvancılıkla uğraşanları, Tire’de dolu afetinden zarar gören üreticileri dinledi. Elbette her yerde olduğu gibi emekçiyi, emekliyi, esnafı ve gençleri de unutmadı. Onların dertleriyle de dertlendi. Dertli kesimlere umut verdi ve çözümlerini anlattı.

BUTLAN VE BOZDAĞ’IN KARI

Sabah Bayındır’da çiçek üreticisi kadınlarla kahvaltı yaparak güne başlayan Özel, vefat eden sinema sanatçısı Kadir İnanır’ı, “Tatar Ramazan” filmindeki repliği ile andı ve onun seslenişiyle “Biz bu oyunu bozarız” dedi. Ödemiş’te, “Ecevit kasketi” takarak traktör römorkunun üstünden Ödemişlilere seslendi. İktidarın tarım politikalarına yüklendi. İktidarlarında sermayeye değil çiftçiye garanti verileceğini söyledi.

Ödemiş’in Ulus Meydanı’nda, eski il genel meclisi üyelerinden Adnan Saygılıer, meydanda kurduğu stantta, Bozdağ’dan getirdiği karları eritip “kar helvası” yaparak halka dağıtıyordu. Astığı pankartta da “Mutlak butlan, 2157 rakımlı Bozdağ zirvesinden getirdiğimiz karlar gibi eriyecek” yazıyordu.

MORAL VERDİ-MORAL BULDU

Özgür Özel Kiraz’da aşure dağıttı, Beydağ’da keşkek dövdü. Yalnızca vatandaşın sorunlarını dinlemekle ve onlara çözümler anlatmakla yetinmedi. Aynı zamanda bölge siyasetinin ve parti örgütlerinin de nabzını tuttu. Onların “Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız” sürecine nasıl baktığını öğrenmeye çalıştı. CHP’lilerin ve genel olarak seçmenin mesajlarına kulak kesildi!

Son dönemde CHP’ye dayatılan ve yaşatılan “mutlak butlan” kaosundan olumsuz etkilenen, morali bozulan CHP örgütlerine, CHP’li başkanlara ve meclis üyelerine; elinden geldiğince moral vermeye çalıştı. Elbette aynı zamanda kendisi de moral buldu. Çünkü İzmir-Manisa ve Ege’nin siyasal duruşu-yaklaşımı, Özel için büyük önem taşıyordu. Aynı zamanda İzmir’den, Ege’den, “yeni siyaset” çağrısı da yaptı. Yeni bir yol açılacağının mesajlarını verdi. Kendi deyişiyle, “tarihin doğru tarafında duranlar”ı selamladı.