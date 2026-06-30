Altının üzerinde büyük bir baskı varken neden 24 Temmuz'da daha büyük bir baskı yapılabilmesine imkân tanıyacak bu karar alınıyor? Öncelikle altın fiyatlarının düşük kalmasının kimler için yarar sağladığına bakmalıyız.

ALTIN FİYATLARININ DÜŞÜK KALMASININ ABD VE FİNANS PİYASALARINA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Altın fiyatının suni olarak düşük tutulması, bir piyasa manipülasyonundan ziyade, dolar merkezli küresel finans sisteminin hayatta kalabilmesi için uygulanan gayriresmi bir makroekonomik politikadır. Bunun başlıca faydalanıcıları ABD Hazinesi, merkez bankaları ve Wall Street'tir.

1. Amerikan Doları'nın ve Hazine Tahvillerinin Hegemonyasını Korumak

Altın, tarihsel olarak Amerikan Doları'nın en büyük rakibi ve "anti-dolar"dır. Altın fiyatlarının hızla yükselmesi, küresel yatırımcıların dolara ve ABD ekonomisine olan güvenini kaybettiğinin en net göstergesidir. Eğer altın fiyatları serbest bırakılıp astronomik rakamlara ulaşırsa, dünyadaki merkez bankaları ve fonlar ABD Hazine tahvillerinden kaçarak altına sığınır. ABD, devasa bütçe açıklarını finanse etmek için tahvil satmak zorundadır. Altının cazip bir alternatif olmaktan çıkarılması, sermayeyi zorunlu olarak ABD kâğıtlarına (dolar ve tahvil) yönlendirir.

2. Enflasyon Algısını Gizlemek ve Kontrol Altında Tutmak

Altın, para arzındaki genişlemenin (karşılıksız para basımının) ve enflasyonun en hassas barometresidir. Küresel merkez bankaları, özellikle 2008 krizinden ve pandemiden sonra trilyonlarca dolar karşılıksız para basmıştır. Gerçek piyasa koşullarında altının buna tepki vererek çok daha sert yükselmesi gerekirdi. Altın fiyatının baskılanması, piyasalara "enflasyon kontrol altında, para birimleri değerini koruyor" illüzyonunu verir. Eğer altın gerçek enflasyonu yansıtacak şekilde fiyatlansaydı, kitleler panikle fiat (itibari) paralardan kaçabilirdi.

3. Sermayenin Hisse Senedi Piyasalarına (Şirketlere) Yönlendirilmesi

Büyük teknoloji şirketleri ve Wall Street borsalarının coşkulu yükselişleri, risksiz ve sağlam bir liman olan altının zayıf kalmasıyla doğrudan ilişkilidir. Fon yöneticileri, yatay seyreden veya baskılanan bir altın piyasası yerine, sürekli büyüyen hisse senedi piyasalarına girmeyi tercih eder. Altının sönük bırakılması, trilyonlarca dolarlık küresel sermayenin şirketlerin hisselerine akmasını sağlayarak bu şirketlerin piyasa değerlerini (Apple, Microsoft, Nvidia vb.) astronomik seviyelere taşır.

4. Büyük Bankaların (Bullion Banks) Kârlılığı

Devasa altın takas bankaları, aynı zamanda emtia borsalarında piyasa yapıcı (market maker) konumundadır. Bu bankalar, altının yükseleceğine dair bahis oynayan küçük ve orta ölçekli yatırımcılara (uzun pozisyonlara) karşı, sınırsız kâğıt altın üreterek "kısa" (short) pozisyon alırlar. Fiyatlar kritik direnç seviyelerine geldiğinde açığa satışlarla fiyatı çökertip, yükseliş bekleyen yatırımcıların parasına el koyarlar (likidasyon). Yalnızca bu al-sat dalgalanmalarından ve piyasa yapıcılıktan yılda milyarlarca dolar risksiz kâr elde ederler.

Nitekim 2025 ve 2026 yılında verilen bazı cezalar da bu kapsamda dikkat çekiyor.

MANİPÜLASYON CEZALARI (2025-2026)

UBS: 5 Milyon Dolar (2025) - Gözetim ve denetim eksiklikleri, geçmiş spoofing ihlalleri.

Goldman Sachs: 20 Milyon Dolar (2025) - Platin ve paladyum fiyat manipülasyonu sınıf davası uzlaşması.

Goldman Sachs: 15 Milyon Dolar (2025) - Aynı gün valörlü takas işlemlerinde müşteri aleyhine manipülasyon ve eksik beyan.

Citigroup Global Markets: 1.5 Milyon Dolar (Eylül 2025) - CFTC raporlama ve kayıt tutma ihlalleri.

Eski JP Morgan Çalışanları: Toplam 350 bin Dolar (Ocak 2026) - Değerli maden piyasalarında "spoofing" yaparak fiyat yönlendirme.

YALNIZCA ALTIN DEĞİL

Altın piyasasındaki "kâğıt" (türev) sözleşme manipülasyonunun birebir aynısı, ham petrol piyasalarında da "kâğıt variller" üzerinden yürütülmektedir. Küresel petrol fiyatları, denizlerde dolaşan fiziki tankerlerin anlık ticaretiyle değil; ağırlıklı olarak ICE ve CME gibi borsalardaki devasa hacimli vadeli işlem kontratlarıyla belirlenir.

Bu varlıkların 7 gün 24 saat kesintisiz işleme açılması, "serbest piyasaya sürekli erişim" gibi masum bir gerekçeyle sunulsa da sistemin perde arkasını yöneten büyük finansal kurumlar ve piyasa yapıcılar için manipülasyonu çok daha verimli hale getirecek mekanizmalar barındırır.

Kesintisiz işlem modeli, haber akışını anında paraya çevirme gücünü tekelleştirir; jeopolitik krizler ve haber akışını silahlaştırır.

Büyük yatırım bankalarının (JPMorgan, Goldman Sachs vb.) ve serbest fonların en büyük avantajı insan gücü değil, Yüksek Frekanslı İşlem (HFT) algoritmalarıdır.

Kesintisiz 7/24 piyasa, insanın fiziksel sınırlarına (uyku, yorgunluk, hafta sonu tatili) karşı makinenin mutlak üstünlüğünü kurduğu bir alandır.

Haber manşetlere düştüğünde sıradan yatırımcı pozisyon almaya çalışırken büyük fonlar çoktan fiyatı belirlemiş ve kâr satışına geçmiş olur.

EŞİTSİZLİK SÜRDÜRÜLEMEZ BOYUTLARA ULAŞTI!

Dolar merkezli küresel finans sisteminin ayakta kalabilmesi için 24 Temmuz kararı çok kritik. 1971'de kurulup küçük bir zümrenin çıkarına hizmet eden sahteliklerle dolu bu sistem gerçekle savaşını bir başka evreye taşıyor. Fakat bu bir güç gösterisi değil, çaresizlik.

Bu çaresizliği dünyanın en büyük varlık yöneticisi, BlackRock CEO’su Larry Fink bile kabullenmek zorunda kaldı. Fink 2026 başında ''Berlin Duvarı 1989’da yıkıldığından beri tarihin en büyük serveti yaratıldı. Ancak bu zenginlik, toplumsal barışı bozacak kadar küçük bir azınlığın cebine girdi. Bu kadar adaletsiz bir dağılıma hiçbir toplum uzun süre dayanamaz; eninde sonunda sistem çatırdar'' ifadelerini kullanırken ''Kapitalizmin son büyük faciasına hazırlanın'' sözleri artık ikinci bir ihtimalin kalmadığını gösterdi.

Yapay zekanın ve algoritmaların hüküm sürdüğü, kâğıt üzerindeki trilyonların fiziki gerçeklikle bağını çoktan kopardığı bu yeni finansal çağ, artık hiçbir fırtınanın "beklenmedik" sayılmayacağı bir evreye girdi. 24 Temmuz'da başlayacak kesintisiz işlem dönemi, sadece piyasaların açık kalma süresini değil, olası krizlerin de etki çapını sınırsızlaştırıyor. Küresel servetin bir avuç gücün elinde biriktiği, eşitsizliğin sürdürülemez boyutlara ulaştığı ve bizzat sistemin kurucularının bile "faciayı" telaffuz etmeye başladığı bir dünyada, artık en karanlık senaryolar bile bir ihtimalden çok daha fazlası; onlar sadece ne zaman tetikleneceğini bekleyen yeni gerçekler. Dünya finansal sistemi, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kırılmaya hiç olmadığı kadar yaklaştı.