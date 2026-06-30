Dünya Kupası’ndaki gerçek hüsran, skorlarla sınırlı değil. Maç bittiğinde yaşanan hayal kırıklığı, aslında uzun zamandır biriken sistematik sorunların sadece en görünür sonucudur. Asıl mesele, Türk futbolundaki değişmeyen yapının ve bu yapıyı sorgulamadan kabullenen kültürel reflekslerdedir.

Bu başarısızlık güçlü kurumsal yapılara sahip ülkelerde yaşansaydı tablo çok farklı olurdu. Bu ülkelerde medya ve kamuoyu denetimi süreklidir, hesap verme kültürü kurumsal bir refleks haline gelmiştir. Başarısızlık sadece teknik direktöre yüklenmez, federasyon ve tüm teknik yapı birlikte değerlendirilir, sorumluluk sisteme yayılır. İstifa da zayıflık değil, kurumsal olgunluğun bir göstergesidir. Türkiye’de ise futbol daha çok kişi merkezli okunur; sistem yerine bireyler tartışılır, başarıda kahramanlık anlatıları öne çıkarken başarısızlıkta sorumluluk çoğunlukla hakem, şans veya dış etkenlere yöneltilir.

Futbolumuz yıllardır aynı kısır döngüde dönüp duruyor. Kısa süreli başarı parıltıları, büyük umutlar ve ardından gelen ağır düşüşler. Sorun, kulüplerden federasyona, altyapıdan yönetime uzanan derin yapısal bozukluklarda yatıyor. En tehlikeli olanı ise bu bozuklukları “normal” gören, her başarısızlığı “kader” ya da “şanssızlık” ile geçiştiren yaygın kabulleniş kültürüdür.

Artık “her şey eskisi gibi devam etsin” lüksümüz kalmadı. Türk futbolunu kalıcı başarılara taşımak istiyorsak, radikal bir zihniyet değişimine ihtiyacımız var. Liyakat ve kurumsal yönetişimi futbolumuzun temel prensibi haline getirmeliyiz. Akraba, tanıdık ve bağlantı ilişkilerinin değil, bilgi, birikim ve yeteneğin öne çıktığı bir sistem şart.

En kritik adım toplumsal eleştiri ve hesap sorma kültürünü yeniden canlandırmak. Başarısızlık karşısında eleştiriyi bastırmak yerine, yapıcı, veriye dayalı ve çözüm odaklı eleştiriyi teşvik etmeliyiz. Medya, taraftar ve kamuoyu, sadece maç sonucunu değil; yönetim kararlarını, transfer politikalarını ve altyapı yatırımlarını da takip edip sorgulamalı. Sadece sonuçlar üzerinden “Şu maç kaybedildi, bu oyuncu kötü oynadı”, “Teknik direktör yanlış karar aldı” demekle yetinmek, aynı hataların tekrarlanmasına zemin hazırlar.

Özetle, Türk futbolunu başarısızlıkta değil başarıda ileriye taşıyacak kapsayıcı kurumlar inşa edilmedikçe; liyakat ve kurumsal yönetişim hâkim kılınmadıkça; toplumsal eleştiri ve hesap verme kültürü güçlenmedikçe, yalnızca sonuçlar üzerinden yapılan değerlendirmelerle kalıcı bir ilerleme sağlamak mümkün görünmüyor.