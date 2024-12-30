‘Yalnız domatese mi olan oldu?’

30 Aralık 2024 Pazartesi

Zorlu, krizlerle dolu geçen 2024’e veda etmek için geri sayımdayız. İçinde bulunduğumuz coğrafyaya da uzanacak şekilde savaş ve çatışma sarmalıyla birlikte, en temel haklardan eşitlik, adalet ilkelerinde yaşanan erozyonu devraldık.

“Böylesine çürümüşlüğe doğru gidişi uzun yıllardır görmemiştim” diyenlerin sayısı artıyor. Küresel çapta yeni güç denklemleri oluşturulmaya çalışılırken bilinen klişe akıllara geliyor: “Filler tepişiyor, çimenler eziliyor.”

İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan sistemdeki tıkanmışlık; emperyalizmin bitip tükenmek bilmeyen açgözlülüğü, otokrat liderlik modelinin ve aşırı sağın giderek daha fazla kendine alan açması kronikleşen sorunların 2025’e de yansıyacağının göstergesi.

Teknoloji, bilimde yaşanan gelişmeler ise baş döndürücü bir hızda. Pek çok olumlu yanıyla birlikte iktidar-güç dengelerinde “teknoloji imparatorluklarının” oluşması, “yapay zekâ” kullanımı konusu ise insanlık açısından ciddi risk, soru işaretlerini de barındırıyor.

ÇÖZÜME ODAKLANMALI

Peki bu kaotik, öngörülemez olarak da adlandırılan yeni dönem bizleri karamsar, umutsuz olmaya mı itelemeli derseniz... Kuşkusuz hayır. Umut ve mücadele zorluklara karşı direnmek için olmazsa olmazlardan. Sorunları farkında olarak ancak en önemlisi bunlara yönelik çözümlere odaklanarak yeni bir yıl maratonu için hazırlanmamız gerekiyor. Geçmişten alınacak dersler, bugün yapılan projeler kuşkusuz daha aydınlık bir geleceğin inşası için önemli.

Cumhuriyet Pazar’ın usta kalemi Prof. Üstün Dökmen’in dün yayımlanan yazısı aslında hepimize ders gibi: “Eğer hurafelere bel bağlamayı sürdürüyorsanız boyutsal düşünmekten ve bilimsel bilgiyi içselleştirmekten uzaksınız.”

Dökmen’in de dile getirdiği gibi sadece “Yeni yıl bize güzel şeyler getirsin” demekle kalmak, dışarıya bel bağlayan edilgen bir davranış. “Beklemek yerine dürüst, akılcı, çalışkan olursak yeni yılın bize iyi şeyler getirme olasılığı artacaktır.”

Cumhuriyet gazetesi olarak her yıl olduğu gibi siz değerli okuyucularımıza 2024’te yaşananları kapsamlı derledik. İç ve dış siyasetten ekonomiye, kültüre, eğitime, bilime, spora pek çok konuda bir yıldan geriye kalanları ve yeni yılda bizleri nelerin beklediğine yönelik öngörüleri kaleme aldık. Geçen haftadan itibaren yıl sonu değerlendirmelerini içeren haberlerimizi sizlerle buluşturuyoruz. 2025’in ilk günü de artık klasikleşen Zafer Temoçin’in usta çizimleriyle yıla bakış birinci sayfamızda yer alacak.

ASIRLIK BASIN ÇINARI

Acı, tatlı bir yılı geride bırakıyoruz. Cumhuriyet gazetesi olarak kuşkusuz 2024’ün ayrı bir önemi de vardı. Büyük önder Atatürk’ün adını verdiği Cumhuriyet, Milli Mücadele’den itibaren yol arkadaşı olan Yunus Nadi tarafından 7 Mayıs 1924’te kuruldu. 100. yaşımızı kapsamlı etkinliklerle kutladık. Her zaman olduğu gibi siz değerli okuyucularımızın desteğini yürekten hissettik. Asırlık gazetemiz Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ilkelerinin, Aydınlanmanın, demokratik, laik, hukuk devletinin savunucusu olarak ilkeli, doğru habercilik anlayışıyla yayın politikasını sürdürüyor, sürdürecek.

Ve bu yıl aynı zamanda kayıplarımızın da olduğu bir yıl oldu. Usta kalemlerimizi, Cumhuriyet ilkelerinin yılmaz savunucuları Ali Sirmen, Erdal Atabek ve Özgen Acar’ı sonsuzluğa uğurladık. Görüşleri, yazılarıyla her zaman bizlere kılavuz olacaklar.

2025’e girerken ülkemizdeki sorunlar silsilesi ortada. Ekonomik kriz, “asgariye”ye sıkıştırılmak istenen emekçinin isyanı, yurttaşın başını döndürüp gerçek sorunları gölgelemek isteyen iktidar cephesi, muhalefete baskı, demokratik, laik, hukuk devleti temelindeki yaklaşımlarda sorunlar, şiddet iklimi, tarımda, sağlıkta, eğitimdeki kara tablo, gençlerin geleceğe yönelik umutsuzluğu... Say say bitmez haller.

Ne demiş Aydınlanma bilgesi, başyazarımız İlhan Selçuk 1 Ocak 2008 tarihli “Pencere”sinde: “Eski kuşaklar demişler ki: Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Oysa sebzede meyvede eskiye rağbet var... Dünyamız bir ömür boyunca değişip dönüştü; sebze-meyve yapaylaştı, su-hava kirlendi, iklim sanallaştı... Sonuç?Yalnız domatese mi olan oldu? İnsan ne durumda?”

Cumhuriyet ailesi olarak tüm sevdiklerinizle birlikte yeni yılınızı içtenlikle kutluyoruz.