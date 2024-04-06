Haşat ve gacırt
Mikronezya Merkez
Pastanesi’nin kakao
rezervleri tamtakır
olmasına karşın, Yol Partisi
istibdadının şatafatı hız
kesmiyordu. Ulu Çoban
Muktedir Makropiç
halkın açlığına tümüyle
duyarsızdı. Betonit
Sarayı’na kapanmış, kaçak
pudra şekeri ticaretinden
gelen paraları yozdaşlarıyla
paylaşıp Amerika’dan
getirttiği gençlik aşılarıyla
ömrünü uzatmaya
çalışıyordu.
Tabiidir ki yozdaş
yoldaşları da aynı havada,
günlerini gün ediyorlardı.
Şeş Taahhüt
Kumpanyası’nın yozbaş
müteahhidi Cenabet
Cenginski, pudra
şekeri baronu Emet
Agarovski ve Betonit
Saray basın danışmanı
Frozen Goldstein, ahbap
çavuştular.
Benzin alamayan halkın
bomboş bıraktığı yollarda
son model arabalarını
yarıştırdıkları bir gün,
öğle yemeği için bir
kamyoncu lokantasında
durdular. İçeride ufak tefek,
gösterişsiz bir şoförden
başka kimse yoktu. Önünde
bir bardak bira, ağzında
sigara vardı.
Cenabet Cenginski,
kafadarlarına “Biraz
eğlenelim” dedi ve
adamcağızın sigarasını
alıp bira bardağına attı.
Kamyoncu onları tanımıştı.
Hiç sesini çıkarmadı. Emet
Agarovski bardağı alıp,
başından aşağı boca etti.
Yine sesini çıkarmadı.
Masaya birkaç Mikro
papel bırakıp yerinden
kalktı, tam kapıya doğru
yürüyordu ki Frozen
Goldstein’ın attığı çelmeye
takılıp yere kapaklandı.
Sessizce kalktı ve çıkıp
gitti.
Emet Agarovski, olanlara
hiç karışmadan masayı
toplayan lokantacıya
seslendi: “Şu eziği gördün
mü? İçeride sigara
içilmeyeceğini bilmiyor!”
Cenabet Cenginskit
gülerek ekledi: “Bira içmeyi
bile beceremiyor!”
Frozen Goldstein, çiviyi çaktı: “Zaten düzgün de yürüyemiyor!”
Hancı, “Şoförlüğü de
berbat” diye söylendi. “Az
önce izledim: 37 tonluk
kamyonu geri vitese takıp,
arkasındaki üç son model
arabayı haşat ettikten sonra
ancak yola çıkabildi!”
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