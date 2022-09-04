Miçotakis’e balans ayarı

04 Eylül 2022 Pazar

Amerika Birleşik Devletleri, son iki yıldır Rusya’ya karşı özenle yükselttiği gerilim hattında, Balkanlı bir Ukrayna kurdu. Daha doğrusu, Yunanistan’ı ikinci bir Ukrayna’ya dönüştürdü.

Başta Girit, Rodos ve Dedeağaç’a kondurduğu askeri üslerle de yeni bendesini taçlandırdı.

Dünyanın her yanında, “sağ muhafazakâr” diye tanımladığımız muktedirler ve iktidarları, sırtlarını mutlaka bir ağaya dayamak isterler.

Ağa olarak da İkinci Dünya Savaşı’ndan beri -şimdilik-, ABD hepsinin gönlünde açık ara öndedir.

HAYALLER BAŞ BAŞA, GERÇEKLER ENSEYE TOKAT OLSA DA...

Sağ muhafazakâr muktedirlerin kimi dertli, kimi perişan halkları için tıklamayan yüreği, Washington’dan gelen bir telefonla çarpıntılara gark olur.

Hayallerini Amerikan başkanıyla baş başa görüşmeler süsler.

Baş başa görüşme ayarlanamadı mı? El sıkışırken bir fotoğrafa da razıdırlar.

Bazen, Amerikan başkanının yanından geçerken çarpmasına bile sevinirler.

Dokunmuştur, ne de olsa.

Hele ağa, sağ muhafazakâr bendesini fark edip omzuna vurur, üstüne bir de kucaklarsa; sağ muhafazakâr muktedirin ülkesinde basın bayramı ve Amerikan başkanı tarafından okşanan bende, dünya lideri ilan edilir.

UZUN ADAM MİÇOTAKİS

İşte bu yarışta, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e fazlasını yaptılar.

Uzun boyuyla övünen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan birkaç santim daha uzun olan Miçotakis, ABD kongresinde uzun uzun konuştu. Ayakta alkışlandı. İster istemez egosu şişti, “Ben neymişim be ağam” rüzgârıyla havalandı, uçtu.

Oysa yukarlarda, kısa boyuna karşın kolu epeyce uzun ve zekâsı enlemesine geniş Çarlık rüyaları gören adam, “Dişleri fazla uzadı...” diye düşünmeye başlamıştı.

Öyle ya: Rusya’dan S-300 füzeleri aldıktan sonra sınırlarına ABD üsleri diz, Fransa’yla ikili anlaşma yapıp Rafale savaş uçakları edin, sonra S-300’leri Türk uçaklarına kilitleyip, Ege’de Akdeniz’de Türkiye’ye kafa tut, sınır boyuna kurduğun çelik duvarlarla üstüne bir de cila çek...

“Öyle mi?” dedi, yukarlarda Çarlık rüyaları gören kısa adam.

İNLEYEN NAĞMELER, DİNLEYEN MUHBİRLER

Dünyanın tüm istihbarat servisleri dostu, düşmanı ve birbirlerini dinlemeyi pek sever, sık sık da ölçüyü kaçırırlar. Hele Yunan istihbaratı en basit operasyonları bile eline, yüzüne bulaştırır.

Miçotakis’i de en fiyakalı döneminde çiziverdiler.

Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP’nin uzun süredir ana muhalefet partisi PASOK’u dinlediği ortaya çıktı. EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Miçotakis’in özel kalem müdürü, aynı zamanda yeğeni olan Grigoris Dimitriadis istifa ettiler. Miçotakis, “Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. (PASOK lideri) Bay Androulakis’e yapılan hata için bir özür borçluyum” dedi. Belki de doğruyu söylüyordu.

BALANS AYARINDA PUTİN İMZASI

Çünkü ayarı, Rusya veriyordu.

Vladimir Putin, Soğuk Savaş döneminden beri pek iyi olan Rus-Yunan ilişkileri ABD lehine bozulunca, dengeyi Türkiye’yi destekleyerek kurmaya karar vermişti.

Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı’nın ana muhalefet partisini dinlemeye yarayan casus yazılım şirketinin adı Predator. Kuzey Makedonya’da kurulmuş ve İsrail bağlantılı Cytrox firması tarafından geliştirildikten sonra Güney Kıbrıs’taki WiSpear firmasına satılmış.

Predator şirketinin merkezi, Rusya’nın gerek diplomatik, gerekse ekonomik varlığını çok hissettirdiği ve zaten Rus donanmasının gözde limanı Larnaka’da...

RUS GELİNCE AŞKA, DAMIN DANSI BAŞKA

Miçotakis’in başına Rus ayısıyla dans ederken başka kavalyelere fazlaca göz süzen damın başına gelenler geldi.

Yunan başbakan, Türkiye’yi tacizden ansızın vazgeçti, suspus oldu.

Atina’da ABD aleyhine gösteriler başladı.

Aldırma Miçotakis.

Tüm sağ muhafazakârlar gibi sen de ağalarla dansta denge nedir öğrenir, ağırlığını tek yana değil, iki yana verir, hatta fırdönersin.

Putin seni Duma’ya davet eder, bir de orada alkışlanırsın.

MAVİNİN KAPTANI

Ayrılığı kuşlara tut.

Sonbahar olsun.

Sapsarı yıldızlardan

Eylül şehirleri kur

denizlerin ortasına. Yansın.

Uzaklardan mavinin kaptanını

çağır. Anlatsın.

Sabah ayrılıklarının sessizliğini.

Sonra herkes kendi rotasına.

Yorgun kumlardan yaptığın

heykeller.

Nereden bilecekler?

Yarın erkenden çocuklar

hepsini yıkacaklar.

Eylül şehirleri, mavinin kaptanı, sevdan

dalgalara karışacak.

Ayrılığı kuşlara tut.

Sonbahar olsun.