Bizde değil canım; Amerika’da. Trump’ın öngörülmez, çılgın ve zikzak politikaları devam ederse Amerikan müesses nizamını ayakta tutanlar darbe yapabilir. Hep Güney Amerika’da, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgemizde yapacak değiller ya...

Amerika bugüne kadar kendi çıkarları için arka bahçesi olarak gördüğü Güney Amerika ve Ortadoğu’da darbe yaptırmıştı. Her ne kadar Trump, başkanlığa geldiği günden beri henüz uygulamaya koyamasa da açıkladığı politikaları, Amerika’nın çıkarlarıyla pek de örtüşmedi.

Uluslararası anlaşmaları tanımaması ve ABD’nin hâkim olduğu IMF, NATO, BM ve DTÖ, DSÖ Dünya Bankası gibi küresel kuruluşları fuzuli görmesi, gümrük tarifeleri ile rakiplerini vurmak isterken kendi ayağına sıkması, Ukrayna-Rusya krizinde Avrupa ülkelerini dışlaması Amerika’yı dünyada yalnızlaştırırken güvenilmez müttefik konumuna düşürmeyi başardı.

Filistin’e destek veren gösteriler nedeniyle Harward Üniversitesi’ne yabancı öğrenci alınmasına yasak getirirken üniversitenin 2.2 milyar dolarlık ödeneğini de kesti. Trump, en yakın dostu Musk’la üç ayda saç baş yolacak kadar kavgaya girişti.

Trump bu öngörülmez politikaları nedeniyle piyasaların da canına okudu. Her açıklamasıyla borsa tepetaklak olurken şirketler bilanço hedeflerini sürekli revize etmekten yorgun düştü.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi de göçmen politikasıyla Amerika’yı 165 yıl sonra yeniden iç savaşın eşiğine getirdi.

Sizce Amerikan müesses nizamı çılgın Trump’a daha ne kadar dayanabilir?

Artık darbe ile mi yoksa suikastla mı indirirler yaşayıp göreceğiz. Amerika’da suikast geleneği daha daha yaygın. Zira eski başkanlardan Lincoln, Garfield, McKinley ve John. F. Kennedy suikast sonucu öldürüldü. Bir de suikasta uğrayıp da paçayı kurtaranlar var. Liste hayli uzun. Andrew Jackson, Franklin Rooswelt, Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan ve son olarak Trump suikasttan sağ çıkmayı başardı.

GÖÇMEN TRUMP GÖÇMENLERE KARŞI

Amerika göçmenlerin kurduğu bir devlet. Bendenizin hem anne hem de baba tarafından iki dedesi de 19. yüzyılın başında Harput’tan ta Amerika’ya işçi olarak çalışmaya gitmiş. Amerika’nın başkanları da göçmen. Trump’ın babası Alman, annesi İskoç göçmeni.

Şimdi göçmen bir aileye mensup olan Trump, göçmen karşıtı bir politika izliyor. Önce 12 ülke vatandaşına Amerika’ya giriş yasağı getiren Trump’ın son hedefi Latin Amerikalı göçmenler oldu.

Latin Amerika ülkelerinden Arjantin, Şili, Brezilya, Paraguay, Panama, Guatemala ve Grenada’nın milli servetlerini sömürmek için darbe yaptırırken iyiydi. Milli servetlerini sömürerek yoksullaştırdığı bu ülkelerden göçmen gelince “Yassah hemşerim” öyle mi?

Amerika’ya güneyden en çok Meksikalı göçmenler geliyor. Bu sınırdan göçü önlemek için duvar bile çektirdi Trump. Adamların eski yurduna girmesine de yasak getiriyorlar. Amerika 1848’de Meksika’ya ait New Mexico ve Kaliforniya’yı satın almak istemiş, kabul görmeyince iki ülke arasında savaş çıkmıştı. Amerika savaştan galip çıkınca Meksika’da kukla bir yönetimi işbaşına getirdi ve bu yönetimle yaptığı Guadalupe Hidalgo Antlaşması ile New Mexico, Nevada, Arizona ve Kaliforniya eyaletlerini 15 milyon dolara satın aldı.

Trump, şimdi topraklarını satın aldıkları Meksikalılara “Go home” diyor. Başarabilir mi emin değilim. Ama o Meksikalıları evine yollamadan bir bakarsın kendisini evine yollamışlar.