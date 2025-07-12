Aslında tam öyle değil. Konuşan onun adına, avukatlığını da üstlenen kızı Defne Soyer. Ne büyük tesadüf; Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında da tutuklu yargılanan pek çok sanığı avukat kızları savunmuştu.

Defne Soyer’in tarafımıza gönderdiği açıklamada suçlamalara bir hukukçu olarak detaylı yanıtlar vermiş. Açıklama hayli uzun ve bu köşenin sınırlarını aşacağından özetleyerek yer vereceğim.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik soruşturmalarda dört farklı suçlama bulunuyor. Bu suçlamaların tamamı İZBETON’a yönelik. Dört ayrı suçlamadan sadece bir tanesi ile ilgili olarak Tunç Soyer suçlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iştiraki İZBETON AŞ arasında ve İZBETON’un da yapı kooperatifleri arasında yapılan kentsel dönüşüm projelerine ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasındaki usulsüzlük iddialarından sorumlu tutuluyor. İZBETON’a yönelik ilk üç suçlama da ihaleye fesat karıştırma (TCK 235) ve edimin ifasına fesat karıştırma (TCK 236) kapsamında yapılırken Tunç Soyer’e yönelik suçlama; nitelikli dolandırıcılık suçu ile desise ile maddi çıkar sağlamaya yönelik aldatmayı kapsayan TCK’nin 158/1 maddesidir.

Defne Soyer, gönderdiği açıklamada babası Tunç Soyer’in ne hile ne desise ne de kişisel çıkar için kimseyi dolandırmadığı gibi dosyada hile ve desise ile aldatıldığı iddiasında bulunan tek kişi olmadığı gibi menfaat edinildiğine yönelik tek bir belge bulunmadığını belirtiyor. Dolayısıyla suçun unsurları oluşmadığı için suç yoktur. Dava hukuksuzdur.

Tunç Soyer’in suçlandığı kooperatif olayının özetini Defne Soyer şöyle anlatıyor:

İzmir depreminden sonra belediyenin açtığı kat karşılığı kentsel dönüşüm ihalelerine müteahhitler belediyenin payını düşürmek amacıyla yıllarca teklif vermezler. Müteahhitlerin baskısından kurtulmak için belediye şirketi İZBETON ihalelere girer ve öngörüldüğü gibi müteahhitler de ihalelerle tekrar ilgilenirler. Bir kentsel dönüşüm alanındaki ihaleyi İZBETON kazanmışken bir diğeri bir başka müteahhitte kaldı. Ancak İZBETON’un kurumsal kapasitesi inşaatları yapmaya yeterli değildi o nedenle kooperatifler ile temlik anlaşmaları yapılarak süreç canlandırıldı. Daha sonra kooperatiflerin çalıştıkları alt taşeronlara inşaatlar başlatıldı.

SORUN NEREDE?

Tunç Soyer, yerel seçimlerde aday gösterilmeyince kentsel dönüşüm durdurulduğu için giderek büyüyen bir kamu zararı ortaya çıktı. Kentsel dönüşümün başlatılması önünde hukuki bir engel yoktur. Yapım işinin idari sorunlar ve ekonomik krizin etkisi ile gecikmekte oluşu bu suçun oluşumuna vücut vermez. Günümüzde uygulanan tüm projeler, yapılan işler yüksek enflasyonist koşullar nedeniyle gecikmektedir. Projenin gecikmesinden doğan zarar olduğu taktirde bu zararın, zarar görenlere ödenmesi ve daha sonra sorumlulara rücu edilmesi hukuk ve idari yargılamaların konusudur.

Dolandırıcılık suçu için failin ekonomik çıkar elde etmesi ve bu amaçla hareket etmesi gerekir. Oysa hem İZBETON yönetim kurulu hem de diğer kişiler hakkında böyle bir suçlama iddia düzeyinde dahi yoktur. İşlemlerin yapılması sırasında var olduğu söylenen kimi usul ve işlem eksiklikleri hile ve desise olarak sayılmayacağı gibi bunun sonucunda elde edilmiş bir yarar da yoktur. Tüm iş ve işlemler kamu kurumu olan belediye ve onun iştiraki olan şirket tarafından yapılmıştır. Yapılan idari işlemlerde var olduğu iddia edilen kimi usul hataları doğru kabul edilse bile bunlar hileli davranış olarak sayılmaz. Aksi yorum kamu kurumunun hile yaptığı anlamına gelir ki idari işlemler hileli işlem değil, olsa olsa hatalı işlem olarak kabul edilir ve yargılama sonucunda iptal edilirler.