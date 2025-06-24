Bugün sizlere çok çarpıcı bir dosyadan bahsedeceğim. 2 kişinin mağdur, 46 kişinin şüpheli olduğu bir iddianame var elimde. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu hazırlamış. Teknik ve delil anlamında gayet iyi hazırlanmış bir iddianame. Emniyet güçleri de işlerini şahane yapmış. Ancak anlayamadığım, bir türlü kovuşturma aşamasına geçilememiş.

2.5 milyar TL’lik bir dolandırıcılıktan bahsediliyor.

Her şey İsmail C. ve Ayşe Ç. adlı iki vatandaşın şikâyeti ile başlamış.

İsmail C., sosyal medyada yer alan yatırım ve danışmanlık tavsiyelerinin bulunduğu hesapların reklam veya normal paylaşımlarını beğenmesi sonucunda başına gelenleri anlatmış.

Paylaşımları yapan kişiler, yabancı uyruklu kişiler üzerine kayıtlı hatlar ile WhatsApp’tan İsmail C’ye ulaşmış. Kendilerini yatırım uzmanı ve danışmanı olarak tanıtıp yatırım konusunda İsmail C’ye bilgiler vermeye, risk analizleri paylaşmaya başlamışlar. Aynı şekilde bu kişiler Ayşe Ç. isimli kişiye de ulaşıp aynı bilgileri onunla da paylaşmışlar. Neticesinde oluşturulan sahte internet siteleri, sahte aplikasyonlar ile İsmail C. ve Ayşe Ç’yi ikna edip yatırım yapmaya ikna etmişler.

İsmail C., 2019 yılında emekli olmuş, 2023 yılı mayıs ayında borsaya merak salmış ve öğrenmek amacıyla borsada küçük yatırımlar yapmaya başlamış. Halka arz edilen firmaların hisselerini 1000 TL gibi sembolik rakamlarla almaya başlamış. Bu süreçte yatırım tavsiyesi veren sosyal medya hesaplarını takip etmeye ve bu hesapların paylaşımlarını beğenmeye başlamış.

Kısa süre sonra tanımadığı bir numaradan aranmış ve kendisini Samet diye tanıtan kişi ile yatırım üzerine konuşmuş ve neticesinde ikna olmuş. TRADERS INK isimli bir uygulamayı indirmesi istenmiş kendisinden ve sonrasında hesap açılmış.

Tabii ki arayan kişiler hesaba para göndermesini istemiş.

İsmail C., 15 Şubat 2024 tarihinde “Samet” adlı kişinin verdiği, “Hatay Mega Gıda Temizlik Ürünleri” adlı hesaba 10 bin TL göndermiş.

Dekontu da aynı kişiye göndermiş. Sonrasında sistem işlemeye başlamış ve paranın hesaba geldiği bildirilmiş. Kendisine PDF olarak “Günlük Bülten” gönderilmeye başlanmış.

Sonrasında kendisini yatırım uzmanı diye tanıtan kişiler aramaya başlamış.

İkna edilip BNB Pro Elektrik Elektronik Bilişim Bilgisayar San. adlı firmaya 7 bin TL göndermiş. Sonra 500 dolar da DHCA GENT Elektronik isimli firmaya göndermiş. Mağdur İsmail C. için bu noktadan sonra tablo daha da kötüye gitmiş.

Tekrar aranmış ve ondan bir alım daha yapması istenmiş.Talimat ile alımı gerçekleştirmiş ancak sonra dolandırıcılar, alımlar nedeniyle zararda olduğunu bildirmiş. Bu sefer 1060 dolar göndermesi durumunda devam edeceklerini belirtmişler. İsmail C. parasının olmadığını beyan etmiş fakat kendisinden kredi çekmesi istenmiş. İsmail C., bankadan 35 bin ve 215 bin TL kredi çekmiş.

DHCA GENT Perakende isimli firmaya göndermiş. Daha sonra yatırım uzmanı olduğunu belirten kişiler devamlı İsmail C’yi arayarak hesabın fonlanması gerektiği vb. nedenlerle para yatırmasını istemiş. Bu sefer İsmail C. diğer bankalardan para çekmiş ve yetmemiş, oğluna da bankalardan defalarca kredi çektirmiş.

Sıkı durun... İsmail C., yatırdığı parayı geri alabilmek umuduyla dolandırıcıların, “Şu kadar yatırın paranızı alacaksınız”, “Para askıda kaldı, şu kadar gönderirseniz paranızı alacaksınız” söylemleriyle oğluyla birlikte toplam 6 milyon 907 bin TL dolandırıcılara para göndermiş. Gelelim bir diğer mağdur isme... Ayşe Ç’den de İsmail C’de olduğu gibi TRADERS INK adlı uygulamayı indirmesi istenmiş.

Ayrıca hesaba para göndermesi de talep edilmiş. Ayşe Hanım da hem hesabındaki parayı hem de çektiği krediyi toplamda 576 bin TL olarak bu kişilere göndermiş. Para gönderemeyecek duruma geldiklerinde ise devamlı görüştükleri kişilere ulaşamamışlar ve dolandırıldıklarını anlamışlar. İki isim de soluğu savcılıkta almış. Emniyet ve savcılık, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatmış.

Soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takip de yapılmış. İşin ilginci, Türk GSM şirketlerinden arayan numara sahipleri Cihad Elabdullah, Abdulrauf El Osman, Osakpolar Samson Agho, Mouhamadou Lamine Badiane adlı kişiler çıkmış. Yabancı uyruklu kişiler üzerine alınmış hatların, teknik terimle “patates hat” olduğu anlaşılmış. Bu kişiler, İstanbul Maltepe’de bulunan Ritim İstanbul adlı iş merkezinde ofisler kiralamış ve bu kiraladıkları ofislerden sözde yatırım uzmanlığı veya borsa uzmanlığı, Forex uzmanlığı adı altında kişileri arayarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunuyorlar.

Yine aynı yerde 20-25 yaşındaki gençleri kandırarak hesaplarını kullanıyorlar veya onlar üzerine şirketler kuruyorlar. Bu kişileri ayarlayan ekipler var. Hesabını kiraya veren, bu hesapları ayarlayan herkes işlem boyutuna göre para kazanıyor ama genellikle bu rakamlar hesaplarda dönen rakamlara göre çok cüzi miktarlar oluyor. Bu tür hesaplarını kullandıran kişiler, işin sonunda her işlem için, her kişi için ayrı ayrı cezalandırılıyorlar.

Bu işin başındaki kişiler ise ne yazık ki siyasi bağlantıları veya başka bağlantıları sayesinde kısa sürede çıkıyor. Çünkü hiçbir işlem, örgütün başındaki kişilerin adı ile yapılmıyor, hatta adları hiçbir yerde geçmiyor. İletişim için Skype ve kod isimler kullanılıyor. Soruşturma neticesinde ortaya örgüt çıkarılıyor. Var olan örgütün sadece borsa, yatırım, Forex adı ile dolandırıcılık yapmadığı, ayrıca yasadışı bahis aklama işlemlerini yaptığı da tespit ediliyor.

Örgütün başında “MİLAN” kod adını kullanan “DAYI” lakaplı Tevfik Altuntaş ve “MOSCOW” kod adlı şüpheli Mehmet Bahadır Ersoy’un olduğu belirlenmiş. Örgüt yapılanmasında nitelikli dolandırıcılık suretiyle (ve soruşturması ayrı yürütülen yasadışı bahis aracılığıyla) haksız yarar sağlandığı görülmüş.

Paravan uygulamalar indirtilerek, yatırım vaadi içeren, URL uzantısı tespit edilemeyen linkler paylaşılarak mağdurlardan haksız yarar sağlandığı anlaşılmış. Aynı paravan şirket hesapları ile hesapçı olarak banka bilgilerini komisyon karşılığında kullandıran şüpheli şahısların hesaplarına yaklaşık 1.4 milyar TL para girişi olduğu tespit edilmiş. Daha bitmedi...

Hesaplar arasındaki para trafiğinin de yaklaşık 1.1 milyar TL olduğu, 2023-2024 yılı hesap dökümlerinde bu tarzdaki dolandırıcılık eylemlerinde toplam 2.5 milyar TL’lik bir işlem hacmi olduğu belirlenmiş. Bakın bu sadece bir yıldaki rakam. Örgüt liderleri ve üyeleri yakalanmasına rağmen kurulan sistemin halen devam ettiği belirtiliyor.

Son sözüm şu: Bu sadece bir dolandırıcılık hikâyesi değil. Bu, bir suç ekonomisinin nasıl büyüdüğünün resmi. Bu, insanların nasıl kandırıldığının belgesi. Ve bu, adaletin nasıl geciktiğinin kanıtı.