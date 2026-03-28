Beykoz’daki milyon metrekarelik orman arazisi
Murat Ağırel
Beykoz'daki milyon metrekarelik orman arazisi

28.03.2026 04:00
Siyasilerin “yeşil”e olan duyarlılığı, sanmayın ki doğanın yeşiline karşı.

Öyle ya orman alanlarına yapılan lüks konutların haberlerini, orman alanlarının yok edilerek yapılan madencilik faaliyetlerinin haberlerini gün aşırı okuyorsunuz.

Bitmek bilmez para kazanma aşkı, sonunda bizleri nefes alamayacak duruma getirecek.

Yine benzer bir haber ile karşınızdayım.

Beykoz’daki 1 milyon 38 bin 830 metrekare orman arazisi imara açıldı.

Bu arazi aslında Yüksel Holding’e ait. Yani zaten daha önceden çoktan satılmış. Şimdi onlar da satıyor.

Arazi 8 parselden oluşuyor. Yüksel Holding’in borçları nedeniyle araziler 2023 yılında satışa çıkarılıyor.

Yayımlanan ilamda 6 taşınmazın toplam bedeli 10 milyar 623 milyon lira olarak belirlenmiş!

İlamda şöyle yazıyor: “Beykoz ilçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Çavuşbaşı mevkii, 0 ada, 8 parsel sayılı 1.038.830 m² yüzölçümlü özel orman vasıflı taşınmazın borçlunun hissesine düşen kıymetinin 10.029.972.000,00 TL olarak tespitine kesin olarak karar verilmiştir.”

Hey maşallah. Sadece arazi 10 milyar 623 milyon TL!

Bu özel orman, 6831 sayılı kanunun 3373 sayılı yasa ile değişik 52. maddesi hükmü gereğince “Parçalanıp satılamaz, mirasçılar arasında ifrazen taksim edilemez ve üzerinde aynı madde hükmü dışında inşaat yapılamaz” şerhi ile başkaca ipotek ve şerhler mevcuttur.

Gelgelelim, araziler satılıyor. Kaça satıldı bilmiyoruz. Bilgi almak için aradığım yerler, malum süreç nedeniyle bilgi vermedi.

Genç gazeteci kardeşim Cengiz Karagöz, Halk TV internet sitesinde haberleştirdi. Satış sonrası arazilerin yüzde 50’sini Fokus Proje GY AŞ, yüzde 25’ini ASTAŞ İnşaat Turizm AŞ, yüzde 25’ini ise Diro Gayrimenkul almış.

Kime ait bu firmalar?

Fokus Proje, İlbak ailesine ait. Astaş İnşaat, Vedat Aşçı’ya ait. Diro Gayrimenkul ise 2024 tarihli 11219 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre yönetim kurulu başkanı Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Krallığı uyruklu Katarlı Isam Khalid Hag el Beşir ve Ahmet Kağan Yıldırım. Ancak firma, İngiliz Virgin Adaları’nda ikametli RE International Invest Limited adlı firmaya bağlı.

Yönetim kurulunda bulunan Ahmet Kağan Yıldırım, aynı zamanda Boğaziçi Beton’un yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor.

Büyük çoğunluğa sahip İlbak ailesi ve Vedat Aşçı ise yakın zamana kadar İBB operasyonlarında adı geçen kişilerdi.

İlbak Holding Yönetim Kurulu üyesi olan, CNBC-e kanalının da sahibi olan Murat İlbak, İBB operasyonları kapsamında 23 Mart’ta tutuklanıp 2 Haziran’da tahliye edildi.

İlbak’ın ifadeleri dikkat çekti.

“Aynı ihaleleri AKP döneminde de aldım, arada farklılık yok” dedi.

Malum medya organlarında Murat İlbak’ın, itirafçı olduktan sonra tahliye edildiği haberleştirildi ancak İBB iddianamesi ortaya çıktıktan sonra İlbak’ın etkin pişmanlık ifadesi vermediği ortaya çıktı.

Murat İlbak, İBB iddianamesinde şüpheli olarak dahi yer almadı. İBB davası eklerinde de İlbak’ın itirafçı olup ifade verdiğine dair bir tutanak da bulunmuyor.

Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak’ın “şüpheli” olarak yer almadığı, dosyadan çıkarıldığı görüldü.

Adnan Çebi ise İBB iddianamesinde “örgüte yardım ve finansal destek sağlamak” suçlamasıyla yer alıyor.

Soruşturma kapsamında iki kez ifade veren Çebi, Adem Soytekin’in ifadesinde belirttiği kreşlerin rüşvet karşılığında yaptırılmadığını beyan etmişti.

Arazilerin yer aldığı Beykoz’a ne demeli?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, “ihaleye fesat karıştırma” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlaması ile tutuklanmıştı.

Onun yerine başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel de 9 Eylül’de yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurmuş ve akabinde AKP’ye katıldığını açıklamıştı.

Vay arkadaş...

Üzerinde milyarlarca liranın döndüğü bu araziler şimdi ne olacak?

Tabii bu eşsiz orman arazisi meşe ekelim, palamut ekelim, gürgen ekelim ya da ormanı koruyalım diye alınmadı.

212 adet villa yapılacakmış. Taban oturumu 60 bin metrekare olan, toplam inşaat alanı 180 bin metrekare olan 212 adet villa.

Vatandaş kiralar altında ezilirken ormanlık araziye lüks villa üstüne villa yapın.

Zihnimde Tevfik Fikret’in Han-ı Yağma şiiri yankılanıyor:

“Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

 

Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını

Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini

Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini.

Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...

 

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

 

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!

Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!

Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

 

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!”

