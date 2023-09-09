Bu yazıdan sonra banka hesabınızı kontrol edeceksiniz

09 Eylül 2023 Cumartesi

Sizler bana ulaşın diye bir ihbar hattı kurdum. Elimden geldiğince de gelen mesajları incelemeye çalışıyorum. İhbar hattına ulaşan bir mesaj beni çok şaşırttı.

İhbarı yapan kişi Vedat Güneş isimli bir yurttaşımız. Vedat Bey emekli Siirt’te yaşıyor. Telefonuna Akbank’tan bir mesaj geliyor. Mesaj içeriğinde “Kredim Güvende kredi poliçenize şu adresten ulaşabilirsiniz” diye belirtiliyor.

Bunun üzerine Vedat Bey, Akbank müşteri hizmetlerini arıyor ve kredisi olmadığını bu mesajın neden geldiğini soruyor. Banka yetkilisi ise aynı gün 250 bin Türk Lirası kredi kullanıldığını ve bu paraların 20 bin TL’lik kısımlar halinde başka banka hesaplarına havale edildiğini belirtmiş.

İkiz telefon hattı çıkarmışlar

Yani birileri Vedat Bey’in adına kredi kullanmış ve başka hesaplara da aktarmış. Dolandırılmış. Savcılık başvurusu yapılmış. Banka inceliyor.

Bunun üzerine benzer yaşanan olay var mı diye araştırmaya başladım.

Vedat Bey’in yaşadığı olay neredeyse olağan bir durum haline gelmiş.

Ulaştığım diğer vaka ise yaşadığım mahalleden arkadaşım Hikmet Aşkın. Hikmet de emekli. Başına neler geldiğini anlatayım:

Sabah uyandığında Vakıfbank mobil uygulamasından hesabına girmek istiyor ancak bir türlü giremiyor. Vakıfbank müşteri hizmetlerini aradığında ise durumu anlatıyor ve hesabını kontrol ettiriyor.

Hesabında bulunan para, kredi kartı hesabı ve ek hesabının kullanılmış olduğunu öğreniyor. Toplamda 350 bin TL parası Akbank’taki S.A. adlı bir hesaba havale edilmiş görülüyor.

Banka ile konuşmasında yapılan işlemlerin mobil bankacılık üzerinden Hikmet’in telefon numarası ile gerçekleştirildiği gözüküyor. Hikmet, ortaya çıkan bu durum nedeniyle telefon operatörü Turkcell’i arıyor.

Yaptığı görüşmede mobil hattının akşam aranarak iptal edildiğini bir süre sonra tekrar kullanıma açıldığını öğreniyor. “Nasıl oluyor” diye sorduğumda Hikmet Aşkın şöyle anlattı:

“Yani dolandırıcılar benim kimlik bilgilerimi ele geçirmiş ve telefon operatörünü arayıp hattı kapattırmış. Asıl telefon devre dışı kalınca tekrardan hattı açtırarak yeni mobil uygulama yüklemişler ve işlemleri oradan yapmışlar. Ya da hattın ikizini çıkartıp kendi telefonlarında kullanmışlar. Neticede ek hesabımın limitini yükseltip kredi kartımın nakit avans limitini kullanmışlar ve hesabımdaki parayı EFT yapmışlar.”

Tabii ki savcılık başvurusu yapılmış ve soruşturma yürütülüyor.

Diğer olay ise memur olan M.İ.D’nin başına gelmiş. Banka yine Vakıfbank.

M.İ.D. işe gittiği zaman telefonu ile arama yapamadığını fark ediyor. Bunun üzerine arkadaşının telefonundan Vodafone müşteri hizmetlerini arıyor.

Bilgilerimiz internette dolaşıyor

Müşteri hizmetleri telefon hattının gece yarısı kendi isteği ile kapatıldığını bildiriyor. Böyle bir işlem yapmadığını belirtip hattın açılmasını istiyor. 50 TL hat ücreti açma karşılığında hattı yeniden aktif hale getiriyorlar. Hesabını kontrol etmek için mobil bankacılığa girdiğinde ise banka hesabına giremediğini görüyor. Banka müşteri hizmetlerini arıyor. Banka hesaba bloke konulduğunu en yakın şubeye gitmesi gerektiğini belirtiyor.

Şubeye giden M.İ.D banka ek hesabı limitinin 150 bin TL’ye yükseltildiğini 100 bin TL başka hesaplara gönderildiğini öğreniyor.

Savcılık başvurusu yapılmış ve soruşturma yürüyor.

Bitti mi zannediyorsunuz bitmedi...

Diğer ihbar ise 70 yaşındaki Nilüfer teyzeye ait.

Nilüfer teyze banka promosyon reklamını görüyor. Banka sayfasının bire bir taklidi siteye tıklıyor. Kendisini bankadan arıyoruz diye bir numara hemen geri arıyor. Telefondaki şahıs yönledirme yaparak gelen şifreleri kendisine söylemesini istiyor. Nilüfer teyze de şifreleri söylüyor. Hesap ekstresi geldiğinde Turkcell’in alışveriş sitesi olan “Paycell” adlı siteden 20 bin TL alışveriş yapıldığını görüyor.

Savcılık başvurusu var tabii ama olan olmuş.

Nilüfer teyzenin durumu diğerlerinden farklı. Diğerlerinde telefon operatörleri vasıtasıyla yaşanan bir dolandırıcılık söz konusu. Operatörleri aradım konuştum. Durumu incelediklerini, araştırdıklarını beyan ettiler. Yazımı yazdığım şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Uzmanları aradım sordum. Kimlik bilgilerimizin bazı sitelerde para karşılığında satıldığını, bu bilgilere ulaşan kişilerin telefon operatörleri ile iletişime geçerek hattı devre dışı bıraktığını, sonrasında tekrar açtırarak bankacılık uygulamasını kullandıklarını ve hesapları boşalttıklarını veya hatları kopyaladıklarını belirttiler.

Hırsızlık nedeniyle zar zor biriktirdiğin parayı bankaya yatırıp güvene aldım diye düşünüyorsun ama dolandırıcı, çok fazla güvenlik önlemi almış olan telefon operatörünü de bankayı da atlatabiliyor. Akıl alır gibi değil.

Özetlemek gerekirse hepinizin hepimizin sadece TC kimlik numaraları değil, bütün soy ve kütük ve adres bilgilerine kadar her şey internette dolaşıyor şu anda. Bunun sorumlusu da kişisel bilgilerimizi korumakla görevli olan devlettir, hükümettir, İçişleri Bakanlığı’dır.

