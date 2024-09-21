Milli eğitim üzerinden adınızı kullanıyorlar

21 Eylül 2024 Cumartesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın MESEM diye bir projesi var. Tam adı mesleki eğitim merkezi. Amaç, öğrencilerin mesleki becerilerini piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek.

Halihazırda resmi rakamlara göre öğrenci sayısı 715 bin 389 kişi gözüküyor. 2 milyon 280 bin “ustalık belgesi”, 1 milyon 855 bin “kalfalık belgesi”, 987 bin 510 kişiye “usta öğreticilik” belgesi verilmiş.

Bu merkezlere kayıt yaptıran 9., 10. ve 11. sınıf öğrencileri okurken 5 bin 100 TL ücret alıyor. 12. sınıf öğrenci ise 8 bin 501 TL ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanların ücreti çok daha fazla. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor.

Bunları neden yazıyorum, anlatayım.

Büyük bir tekstil şirketinde çalışan üniversite mezunu bir kardeşimiz ulaştı bana. Kendisi hakkında e-Devlet bilgilerine bakarken lise son sınıf öğrencisi olduğunu öğrenmiş. İnanamamış belgesini de almış. Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olarak gözüküyor. Kendisinin durumdan haberi yok. Alan olarak “konaklama ve seyahat hizmetleri” diye de belirtilmiş.

Yanlışlık vardır diye okulu aramış. Tam tersine okul yönetimi onaylamış. Acaba sadece ben miyim diye iş arkadaşlarına sormuş. Bu kişilerde aynı şekilde meslek lisesine kayıtlı olduğunu görmüş.

Durumu anlamak için şirket yetkililerine ulaştım. Kendilerinin haberinin olmaması imkânsız dedi. Ancak imkânsız başarılmış gözüküyor. Konuştuğum çalışanların hiçbirinin haberi yok. Bunu katıldığım televizyon programında anlattım. Deyim yerinde ise belge yağdı. İzmir, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Manisa tüm illerden aynı durumda olan kişilerin olduğunu öğrendim.

Kısa bir açık kaynak araştırması ile MESEM uygulamasının nasıl suiistimal edildiğini de görmüş oldum.

İdareciler hayali çıraklar gösterip maaşlarını cebe atarak para biriktiriyor.

Mesela Adana Ceyhan’da okul idarecisi H.A., parayı Funda öğretmen adına birinin hesabına aktarıyormuş. İşyerlerine gidip “Sizde iki çırak var ama sistem 4 tane kaydetmiş. Devletten gelecek parayı Funda öğretmene iletir misiniz?” diyerek paraları başka hesaba aktarmışlar.

Yolsuzluğun ortaya çıkarıldığı tarihe kadar 2.7 milyon liralık vurgun yapıldığı belirtiliyor.

Kurulan düzen, geçtiğimiz sonbaharda fark edildi. 2023 Eylül ayında savcılık harekete geçti ve okula operasyon düzenlendi. Müdür yardımcısı H.A. gözaltına alındı, 28 Eylül’de tutuklandı.

Bir başka yerden örnek vereyim, sadece tek bir ilde yaşanmıyor bunlar.

Kocaeli’de bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul müdürü ve müdür yardımcısına, MESEM programına sahte kayıt yaptırdıkları ve kayıt başına düşen ücreti tanıdıkları şirketlere aktardıkları iddiası nedeniyle soruşturma açıldı.

2023 yılında ortaya çıkan iddialara rağmen il milli eğitim müdürlüğü tarafından soruşturma açılmadığı, Şubat 2024’te iddiaların yeniden gündeme gelmesiyle iki idarecinin açığa alındığı öğrenildi.

Kimlik numarası ile kayıt yaptırılan öğrencilere ders veriliyormuş gibi gösterilerek, toplamda 500 milyon liranın farklı şirketlere aktarıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Açın bakın haberlere o kadar çok haber var ki...

İki örnek yazdım sadece. Yine iyi niyetle adım atılan ancak iyi planlanmayan bir girişim yine yolsuzluk macerasına dönmüş durumda.

Zincir market çalışanları, tekstil sektöründeki emekçiler, fabrika işçileri ulaştı. Hiç birinin haberi yok. Kuruş dahi almamışlar.

Bu düzen zaten perişan ettiği bu insanların üzerine binerek onları sömürmeye devam ediyor.

Ama ben bunu burada bırakmam. Araştırmaya devam edip böyle on binlerce insanın haberleri olmadan sisteme kaydedilip üzerlerinden devletin hortumlandığını açığa çıkaracağım.