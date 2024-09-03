03 Eylül 2024 Salı

Yeni mezun teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demesi ve Deniz, Kara ve Hava Harp Okulları’nı kadın teğmenlerin birincilikle bitirmesi Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı kesimleri rahatsız etti.

Ne diyordu teğmenlerimiz:

“And içeriz ki, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller, karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız; şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz.”

Bu teğmenlerin çok uzun yıllardır ettiği yemin.

Hani arama motoruna yazdıklarında dahi binlerce haberin içinde de görülüyor. Ama yine kuyruğu birbirine değmeyen onlarca komplo teorisi devreye girdi.

Hele de üç kadın teğmenin üstün başarıyla birinci olarak okuldan mezun olmaları, kılıçlarını kaldırıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atmaları Atatürk düşmanlarını ayağa kaldırdı.

Kim bu düşmanlar, çok basit:

Maklubeye kaşık sallayanlar, maklubeye kaşık sallayanların yol arkadaşları, liboşlar, yetmez ama evetçiler, tarikatçılar, PKK’liler, Hizbullahçılar, Yeni Akit tayfası, fesli Kadir’in şürekâsı; kısacası Cumhuriyet düşmanları, emperyalizmin uşakları ve en önemlisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşmanları.

Hepsi aynı gerekçeler ile FETÖ’nün kumpaslarına çanak tutup alkışlamışlardı. Şimdi Atatürk ve Türk kelimelerini bir arada görenler yine kriz geçiriyorlar.

Hele genç teğmenlerin kılıçlı pozları memleketteki fareleri yuvalarından çıkardı. Ama siz Cumhuriyet nedir sorusuyla karşılaştığınızda tam olarak bu fotoğrafı gösterebilirsiniz.

Anadolu’da doğup büyümüş üstün zekâlı gençleri, ağır ve sıkı bir eğitimden geçerek dünyanın en elit subayları haline geliyor. Önceden FETÖ bu sisteme sızarak Anadolu çocuklarını zehirlemişti. Bu zehrin en büyük panzehirinin ise Mustafa Kemal Atatürk olduğu apaçık görüldü.

Halbuki başkaları bu panzehirin yerine sürekli başka tarikatları, başka uşakları koymaya çalıştı.

Anlamıyorum.

Bu çocuklar “Şeyh Sait’in askerleriyiz, Sait Nursi’nin askerleriyiz, Öcalan’ın askerleriyiz, FETÖ’nün askerleriyiz” vb. slogan atsalardı mutlu mu olacaklardı.

Daha dün, komutanlarla poz veren Hizbullah zihniyetinin yayın organlarına bakın. İktidarın birkaç oy uğruna şımarttığı bu domuz bağcıların yazdıklarına bakın.

Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk kumpaslarına alkış tutanların hepsi ağızlarından köpük saça saça teğmenlere saldırıyor.

AKP’nin ideologları da sıkıntıda... 22 yıllık iktidar, yüzlerce imam hatip okulu, defalarca değiştirilmiş müfredat, kanallardaki sansür ve propagandalar, tarikatlarla iş tutmuş bir milli eğitim programı derken 2000 doğumlu bir teğmen kılıcını havaya kaldırıp bütün bu sahte hegemonyayı yıkıyor.

İşte esas mesele bu. Bir türlü kafalarına işlemiyor.

Atatürk bu toprakların kendisidir.

“Yetim Mustafa...” deyince gözüm dolar.

Bu ordu, bu ülke, yetim Mustafa’nın kendi hayatından bir vazgeçişidir. Sağlığını, ailesini kendisini terk edişidir. Kendisini yok ederek bir vatan kurma meselesidir. Anlamıyorsunuz yetim Mustafa’nın ordusundaki teğmenler tabii ki de Mustafa Kemal’in askeri olacak.

Mustafa Kemal’in askeri olmak, Anadolu’nun askeri olmaktır; bağımsızlığın, egemenliğin, Cumhuriyetin, ezilenlerin, yoksulların, dışlananların askeri olmaktır.

Mustafa Kemal’in askeri olmak sadece cephede çarpışmak değil; selde, depremde, yangında vatanına vatandaşının yardımına koşmaktır.

Evet, teyakkuzda olmak, temkinli olmak iyidir. Ancak yarın bu bayrak ve topraklar uğruna şehit olmayı göze alan ve şehit olduklarında timsah gözyaşı dökeceğiniz insanları rahat bırakın.

Çok uzatmayayım.

Onlar gibi biz de Mustafa Kemal’in askerleriyiz.