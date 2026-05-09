Eğitimdeki depremin eğitimin öznesi öğretmenlerin saygınlığını yok ederek sürdüğünü gören eğitimcilerimiz sürekli yazıyor.

Uzun Koşu’da (Cumhuriyet Kitapları), eğitimle ilgili hemen her konudaki düşünsel katkıları ve örgütlenme mücadelesiyle örnek ve öncü bir eğitimci Dr. Niyazi Altunya’nın özyaşamını okuyunca Köy Enstitüleri Sistemi, Türkiye’de Eğitimin Yüz Yılı, Gazi Eğitim Enstitüsü, Tonguç Baba, Türkiye’de Beden Eğitiminin Öncü Kızları, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Deneyimi, Kuruluş Öyküleriyle 21 Köy Enstitüsü gibi kitaplarıyla eğitimimiz ve öğretmenlikle ilgili hemen her konuyu gündeme taşıyarak zorlu bir görevin yükünü omuzlayan bir yaşamın tanığı oluyoruz.

Eğitimciliğine siyasal mücadelesini de ekleyen Mustafa Gazalcı, Bozkırdaki Işıklar/Öyküleriyle Köy Enstitülüler, 21 Köy Enstitüsü/Çınarlar Anlatıyor, Köy Enstitüleri Sistemi Mezunları Üzerine Bir Araştırma, Köy Enstitülerinin Meclis Süreci, Aydınlık Yüzler-2 gibi kitaplarına bir yenisini ekliyor.

Cumhuriyet’in 10 Eğitim Yıldızı’nda (Cumhuriyet Kitapları), her biri de özne öğretmen olan Cumhuriyetin ilk yıllarındaki eğitim devrimlerinin mimarı Mustafa Necati, Köy Enstitülerinin kurucusu ve fikir babası, iş içinde eğitim modelinin öncüsü İsmail Hakkı Tonguç, eğitimde bilimselliği savunan, Atatürk’ün eğitim danışmanlarından Nafi Atuf Kansu, Köy Enstitülerinin hayata geçmesinde ve yönetiminde önemli rol oynayan M. Rauf İnan, efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel, efsane felsefe öğretmeni Faik Dranaz, öğretmen yetiştirme sistemine katkı sağlayan Remzi Özkaya, teknik ve mesleki eğitimin öncüsü Mehmet Rüştü Uzel, Köy Enstitülerinin kurucu müdürlerinden Süleyman Edip Balkır, eğitimle toplumbilimi bütünleştiren İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nu anlatıyor.

ÖĞRETMENLER YAZIYOR

Prof. Dr. İsa Eşme, Yüksek Öğretmen Okulları, 3 Mart 1924’ten 3 Mart 2010’a Öğretim Birliği Yasası Neden Getirildi? Bugün Ne Durumda?, Köy Enstitüleri/Yarım Kalan Aydınlanma’dan sonra Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme (Cumhuriyet Kitapları) ile özne öğretmen arayışına katkısını sunuyor.

Zeki Sarıhan eğitimciliğinden damıttıklarını ardı ardına kitaplaştırıyor:

Kaleminden Kan Damlayan Öğretmen, Göçenlerin Bıraktığı İzler/Ölenle Ölünmüyor, Çılgın Türk Değil Hesap Yapan Türk, Cennetten Mektuplar Vaazlar, Gezen Tilki Yatan Aslan, Ezber Bozan...

YKKED genel başkanı olarak Köy Enstitüleriyle ve birçok kişiyle ilgili armağan kitaplar hazırlayan Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Köy Enstitüleri, Köy Enstitülerinden Günümüze Eğitim ve Arayışlar adlı kitaplarına Dicle Aydınlığı’nı ve Cumhuriyet ve Köy Enstitüleri İmecesinin Aydınlık Yüzleri’ni ekledi.

“Eğitim yalnızca bir düzenleme alanı değil; siyasal, sınıfsal ve kültürel iktidar mücadelelerinin düğüm noktasıdır” diyen Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Eğitimde Dönüşüm Vaatler ve Gerçekler’de (Cumhuriyet Kitapları) eğitimimizdeki ideolojik yönlendirmeye ve eğitimin sistemli çöküşüne ışık tutuyor.

Mehmet Saydur, Bir Köy Enstitüsü Penceresinden İş ve Bir Köy Enstitüsü Penceresinden Yıkım adlı kitaplarına bir eğitmen kursunun kuruluş destanını anlattığı Göl-1938/ İlk Dört Tuğla (Dorlion) adlı kitabını ekledi.

Nazım Mutlu Eğitimimizin Karşı Devrimle Sınavı (Cumhuriyet Kitapları) ve Köy Enstitülerimizin Yalanlarla Sınavı (Berfin), Erdal Atıcı Köy Enstitülerine Saldırılar Tarihi (Cumhuriyet Kitapları), Bahattin Gemici Hasanoğlan Ateşi (Ürün) adlı kitaplarıyla eğitime ve öğretmene dikkat çekiyor.

Hüseyin Altunya’nın Türk Romanında Öğretmen (YKKED) adlı çalışmasını anımsadım.

İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı’nın (İHTBV), “İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Uygulamaları Ödülü”, Köy Enstitülü Cin Ali’nin yazarı Rasim ve Remziye Kaygusuz’un anılarını yaşatmak için 2016’da kurulan “Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı”na verildi.