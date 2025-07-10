Adana Büyükşehir Belediye başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar da tutuklandı.

Gerekçe şu:

İktidar partili belediyelerle ilişkileri tertemiz, CHP’li belediyelerle ilişkileri suç ilan edilen bir iş insanının ortağının yanında çalışan iki kişinin 2014 yılına ilişkin ifadeleri... “Öyle duydum” ile biten, “Bildiğim kadarıyla” diye başlayan ifadeler!

Zeydan başkanı yıllardır tanıyoruz. Kendisine ilişkin 2014’teki ilk haberlerden biri şuydu:

“Seyhan Belediye Başkanı Karalar, asfalt bölümünde saptadığı yolsuzluğu cumhuriyet savcılığına bildirdi!”

Seyhan’ın ardından 2019’da Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Karalar, 2024’te oylarını artırıp her iki Adanalıdan birinin kabulüyle koltuğunu koruyan bir başkan.

Zeydan başkan Adana’dır. 01 deyince ilk akla Adana kadar Zeydan Karalar da gelir.

Belediye başkanının birinci sorumluluğu kentiyle nefes alıp vermek, halkın arasında olmak, yaşam kalitesini yükseltmektir!

Zeydan Karalar tam da bu işlerin insanıdır. Kebapçıya girince önce ocak kısmına uğrayan, caddede yürürken her esnafa dokunan, her yaşa hitap etmesini bilen Zeydan Karalar’ın suçları sadece bunlar değil!

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Yukarıda sıraladıklarımızdan sonraki en büyük suçu iyi bir CHP’li olması... Yarım asrı aşkındır bu düşüncenin neferi...

İktidarın her aşamasından suç üretmeye çalıştığı 4-5 Kasım 2023’teki CHP’nin 38. olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun safında yer aldı. O kadar ki kurultayda Özgür Özel konuşurken salonun bir kesimi aktif şekilde Kılıçdaroğlu sloganları atınca Özel, “Zeydan abi bunu sen çözersin” diye seslendi.

Kurultay bitince Karalar için iç yarış da bitti. Artık genel merkez nasıl şekillenmişse ona uyumlu hareket etmek gerekiyordu.

30 Haziran’daki kurultay davasından önce Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Kemal Kılıçdaroğlu’na gitti. Daha sonra İmamoğlu’nu ziyaret etti. Seçer, bölgenin gerçeği olarak 26 Mart 2025’te tutuklandıktan 3 gün sonra Karalar’la birlikte İmamoğlu’nu ziyaret etti. Karalar, partinin bütünlüğünü esas aldığını her seferinde özenle vurguladı. Karalar şöyle bir değerlendirme yapsaydı:

“Kemal Bey’in kaygılarına katılıyorum. Mahkeme kararı doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Mahkemeler son derece adil bir yargılama sonrası bize yol haritasını verecektir!”

İşte bu demeçten sonra Karalar cezaevine değil, TRT, TGRT stüdyolarına girerdi!

Gelsin canlı yayınlar...

Ama Karalar, partili sorumluluğuyla hareket etti!

Bundan büyük suç olur mu?

İktidarın önerdiği yolu seçmediyse yolsuzluk yapmış demektir!

Karalar’ın Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekililiği şapkasını İmamoğlu’na saygısını koruyarak yürütmesi de büyük suç!

Ne demek başkanvekili, “Artık ben varım” de, yürü!

Karalar’a ilk işaretin İBB soruşturmasının beşinci dalgasında Adana’nın Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da tutuklanmasıyla verildiği söylenebilir!

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin onuruyla oynanıyor!

Eşzamanlı operasyonlarla topluma bir algı dayatılmaya çalışılıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi en büyük yarayı aldığı 12 Eylül 1980 askeri darbesi sürecinden daha ağır bir saldırı altında!

Cumhuriyet Halk Partisi bugün, 12 Eylül sonrasında 20 yılı aşkın süren solda birlik tartışmalarından sonra sadece solun değil, Türkiye’nin umudu olma noktasına geldi. Baştan sona tanık olduğumuz bu sancılı süreci ayrıntılı yazsak kaç cilt tutar bilmiyoruz!

Bütün bunlardan sonra... Son kurultayda karşı karşıya gelen herkese, CHP’nin tüm Meclis grubuna soruyoruz:

Cezaevinde mi birleşeceksiniz?