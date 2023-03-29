14 Mayıs’a 2. tur gibi bakmak...

29 Mart 2023 Çarşamba

46 gün kaldı... İlk turda yüzde 50’yi geçen olmazsa 28 Mayıs’ta ikinci kez sandığa gidilecek.

İki büyük ittifakın da amacı birinci turda işi bitirmek.

Ancak Cumhur İttifakı’nda şöyle bir hava görünüyor:

Birinci tur yapılmış, kimse yüzde 50’yi geçememiş. Fiilen ikinci tur 14 Mayıs’ta yapılacak

Erdoğan-Bahçeli’nin attığı tüm adımlar bu psikolojiye dayalı. İki liderin başlıca ortak bakışı şu:

Seçimi kazanmak için her şey geçerli!

20 Mart’taki bir saatlik Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde bunun bir kez daha altının çizildiği konuşuluyor. HÜDA PAR, YRP bağlarının bu görüşme sonrası hızlandığı dikkati çekiyor.

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Cumhur İttifakı genişleme kapasitesini daha da ilerletmek, partiler olamasa bile kamuoyu tarafından bilinen isimler bazında vitrin çalışması yapmak için adeta çırpınıyor. Bunun yanında öteden beri dile getirdiğimiz bir gerçek daha var.

Erdoğan son yıllarda seçimi kazanmak için önceliği seçeneksiz olmaya, bu mümkün değilse seçeneğini aşağı çekmeye veriyor. Zira topluma verebileceği bir şey kalmayınca geriye, “Ben bozdum ama yine ben düzeltirim, benden başka düzeltecek yok ki” cümlesi kalıyor.

Cumhur İttifakı fiilen ikinci tur olarak gördüğü 14 Mayıs’a kadar bu cümleyi güçlendirmek bağlamında yeni adımlar atacak.

Yazıyı kaleme alırken bugün saat 17.00’de Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinin gerçekleşeceği haberi geldi. Kritik bir zamanlama. 12 Nisan’da cumhurbaşkanı adayları için seçmen pusulası basılacak. Olası bir çekilme durumunu ona göre hesaplamak gerekli. İçinde İnce’nin de olduğu pusula basıldıktan sonra gündeme gelecek bir çekilmenin istenen sonucu vermesi tartışılır.

4 adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmesi halinde ortaya şöyle bir tablonun çıkma olasılığı var:

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yüzde 45’er civarında, İnce ve Oğan da kalan yüzde 10’u paylaştı!

Bugünden başlayan siyasi tartışmalarda muhalefet 3 adaylı görünüyor. Tansiyon daha da yükselebilir. Bu durum İnce ve Oğan’a oy vereceklerle Kılıçdaroğlu’nun arasındaki buzlaşmayı artırabilir. Böyle bir durumu Cumhur İttifakı’nın oyun kurucuları kaçırmayacaklardır. Bu tabloda iktidardan kaçan oyların tümünün Millet İttifakı’na gitmeyeceği bir iklim oluşmuş görünüyor.

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Bugünkü Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinden çıkacak sonuç değişim isteyen kesimin her şey bir yana moral gücünü çok etkileyecek.

Cumhuriyet Ankara Bürosu’nun bulunduğu Abidin Daver Sokak, Atakule’nin hemen ötesinde. Önceki gün Abidin Daver’den Atakule’nin yanındaki Botanik Parkı’na yürürken üç kez durakladım. Her üçünde de yurttaşların tepkisi birbirine çok yakındı. Büyük bir özgüvenle, “Bu iş bitti, tamam. Bu sefer tamam. 14 değil 15 Mayıs’ı bekliyoruz” diyorlardı. Sözün sonunu şöyle getiriyorlardı:

“Bir yandan da korkuyoruz. Ya bir şey olursa... Bunlar gitmeyecek gibi duruyor...”

Bu durum değişimin başını çekenlerin toplumun tüm kesimlerine henüz tam güven vermediğini gösteriyor.

Cumhur İttifakı fiilen ikinci turmuş gibi her şeyi zorlayarak ilerliyor.

Millet İttifakı kendisinden emin iktidara yürüyor.

Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinin, değişim diyenleri aynı hedefe yöneltmesini ve moral gücü yükseltmesini diliyoruz.

