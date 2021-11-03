AKP’li 19 yıl: Yağma, yıkım, yalan!

03 Kasım 2021 Çarşamba

Bugün AKP’nin yüzde 34.28 oyla Meclis’in yüzde 66’sına hâkim olarak iktidara gelişinin 19. yılı. Bir kuşak, AKP’den başka genel iktidar görmedi.

Öncelikle bir noktanın altını çizelim: AKP, 19 yılda kesintisiz olarak tek başına iktidar sürmedi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP iktidardan düşmüştü. Siyasi tarihimizde ilk kez bir iktidar, seçim sonuçlarını beğenmedi, “Halk hata yaptı. Bu hatasını düzeltsin” dedi! Sonraki dört aylık zaman diliminde 500’e yakın insanımızın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bir dizi karanlık terör olayları yaşandı. 1 Kasım’da yenilenen seçimler sonucu AKP, yeniden tek başına iktidar oldu.

Daha iktidara gelişin ilk aylarında, “gitmemek üzere geldiklerini” ilan etmişlerdi. Bunun için ne gerekiyorsa yapacaklardı.

Yaptılar da!

Yapacaklar da!

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AKP’nin geliş süreci ABD’nin Irak’a giriş planları yaptığı döneme denk geliyordu. ABD’ye 11 Eylül 2001 saldırılarının olduğu dönemde Türkiye’de Ecevit - Bahçeli - Yılmaz koalisyonu vardı. ABD, saldırıların kaynağı olarak Afganistan ve Irak’ı gördü. İşgal hazırlıklarına girişti. İlk Afganistan’a girdi. Sırada Irak vardı. Bu ülkeye en kolay giriş yolu Türkiye idi. Ecevit, hem Türkiye topraklarının ve olanaklarının böyle bir operasyon için kullanılmasına karşıydı hem de bir komşunun işgalle karşı karşıya kalmasına. Dönemin koşulları Ecevit hükümetini indirdi, AKP’yi getirdi. O dönem çok yazıldı, daha da yazılacak. AKP iktidara geldiğinde Erdoğan, hiçbir devlet sorumluluğu olmamasına karşın dönemin ABD Başkanı Bush tarafından Beyaz Saray’da ağırlandı. Erdoğan, ABD’nin istediği her şeyi yapacağı havasını vermişti. 1 Mart 2003’te Meclis’e gelen, Türkiye topraklarında 70 bin ABD askerinin konuşlanmasını öngören tezkere reddedildi. Aradan 19 yıl geçti, o tezkere ABD açısından çok daha elverişli koşullarla 26 Ekim’de Meclis’te kabul edildi.

Erdoğan’ın geçen pazar günü ABD Başkanı Biden’la görüşürken elini bir nebze güçlü tutan şey, bu tezkereydi. AKP iktidarının 19 yılının bir özeti ABD’nin, Türkiye’de kurumlarla değil, bir kişiyle muhatap olma isteğinin yerine gelmesidir. Bakmayın gölge oyununa, günün sonunda ABD, “Bağırsın çağırsın ama istediğimiz şeyi yapsın” diye özetleyeceği bir iktidar istiyor!

AKP’nin 19 yıllık iç politika icraatı ise yola çıkarken söylediğiyle yolun sonunda yaptığını yan yana koyunca netleşiyor. 3 Y’yi kaldırma sözüyle iktidara geldiler:

Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar!

Yolsuzluğun geldiği nokta Sayıştay raporundan akıyor.

Yoksulluk tüm tabana yayılmış durumda. Fakirden alıp zengine veriyorlar.

Yasaklar yasaya bağlandı! Yasaklar değil, yasak olmayanlar istisna!

Gelirken verdikleri sözlerde gelinen nokta bu. Şimdi şu 3 Y ile gidiyorlar:

Yağma, yıkım, yalan!

19 yıl boyunca yurtdışından Türkiye’ye gelen kaynak 1 trilyon dolar, buna karşılık Türkiye’den çıkan kaynağın tutarı 3 trilyon dolar!

Genel durumun özeti budur.

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Gelelim yukarıda birinci yıldızın hemen üstündeki konuya...

Gitmemek için her şeyi yapmak!

Şu karşılığı germek gerekiyor:

Aklımdan bile geçirme!

Türkiye’nin siyasal birikimine AKP çok şey kattı! Katmaya da devam ediyor! Cumhuriyetin bütün kurum ve kurallarını yıkmak, bütün değerlerini yağmalamak, bunları yalanlarla örtmek üzerine bir yol haritası örüldü.

Ancak o yol bitti...

Cumhuriyet ve demokrasimiz bu yolda çok yara aldı...

Büyük bir zaferle çıkacak!