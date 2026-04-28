Siyaset yaza girerken kıştan çok farklı bir sıcaklık içine giriyor.

İktidar, Mart 2025’te yaptığı hesapların hiçbiri tutmayınca yeni arayışlar içine girmiş görünüyor.

Her şeyden önce İBB soruşturması çöktü! İktidara yakın medya kuruluşları bile gizli tanıkların mahkemede ifadelerini geri çekmeleri ya da “Ben böyle bir şey demedim” diye söze başlamaları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Mevcut yasalar bile gizli tanığın cümlelerinden birinin yanlış çıkması halinde ifadenin geçerliliğini yitireceğini hükme bağlıyor! İBB davası çökünce ne yapmalı?

Yeni soruşturmalar açıp, yeni şafak operasyonları düzenleyip dikkatleri o yöne çekmeli!

İçinden geçtiğimiz dönemde bunu yapıyorlar!

***

Özelikle 31 Mart 2024 yerel seçimlerdeki CHP zaferinin ardından bir üçlü öne çıktı:

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş...

İktidar Yavaş’la ilgili çatallı bir siyaset izliyor.

Doğrudan saldırmaya çekiniyor. Toplumsal kabulünden endişe ediyor. O nedenle dokunup çekmeye dayalı “Çin işkencesini” anımsatan bir yöntem izliyor.

Yavaş’ın hassasiyetlerini de bildiği için zaman zaman “sinir bozucu” yorum füzeleri gönderiyor. Bunlar genellikle Yavaş’ın CHP dışında da arayışlarının olabileceğine dönük!

İktidarın elbette Yavaş’la doğrudan bir teması yok ama önüne fiilen iki seçenek koyuyor:

- Ya CHP’den ayrık bir siyaset izle ya bize dönük ol!

Üçüncü şık malum!

Vurguladığımız gibi Yavaş, kendisiyle ilgili yorumlar konusunda çok hassas. Biz de bu hassasiyeti dikkate alarak olasılıkları sıralıyoruz.

Ancak geçen hafta Yavaş bütün iktidar hesaplarını bozdu.

İçişleri Bakanlığı’nın, “3 soruşturma izni verdik, 2 izin yolda, 4 de düşünüyoruz” gibi bir ülkenin başkentinin belediye başkanına yapılmayacak işlemleri yapması karşısında sesini yükseltti.

Yavaş’ın çıkışı şu söyleme karşılık geliyordu:

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç!

Bu söylem zaten CHP’nin uzunca bir süredir izlediği politika. Elbette Yavaş’ın da benimsediği bir yaklaşım! Ancak bunu yaptırımlı bir eylemsel söyleme dönüştürmesi önemli!

Gelinen noktada iki durumun altını çizelim:

1- CHP, Yavaş’a dönük bir yüklenme olursa genel merkeziyle, örgütüyle İmamoğlu için gösterdiği tepkiyi gösterecek!

2- Mansur Yavaş, CHP’li kimliğini önümüzdeki dönemde daha etkili hissettirecek!

***

Bütün mesele şu:

CHP’yi çatlatmak!

Bir türlü “başaramadılar”!

Hatta tam tersi bir sonuç da çıktığı söylenebilir!

Biraz da kara mizahtan yardım istemek gerekirse CHP’nin birleştirici gücü AKP saldırıları oldu!

CHP bu süreçten ancak milletin desteğiyle çıkabileceğini gördü!

Sonuç da alıyor!

Son örnek Sakarya Meydan Mitingi!