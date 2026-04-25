Geçen hafta sonu Bursa Kitap Fuarı’ndaydık. “Bursa Nutkundan Bugüne” başlıklı konferansta konuştuk. Bugün ve yarın da İzmir Kitap Fuarı’nda olacağız. Cumhuriyet ve Bilgi yayınevlerinin standında okurlarla buluşacağız. Kitap, son kullanma tarihi olmayan, şarj istemeyen, insanın istediği an ulaşabileceği, aynı anda geçmişi de geleceği de içinde barındırabilen, insanlığın en büyük buluşu.

Bursa Kitap Fuarı’nda doğal olarak en çok Mustafa Bozbey’i konuştuk. Dört dönem Nilüfer Belediye başkanlığından sonra 31 Mart 2024’te Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Bozbey’in insanların neredeyse bütün gereksinimlerine yanıt vermeye çalışan bir başkan olduğuna tanığız. Gerek Nilüfer gerekse büyükşehir döneminde kültür alanında yaptıkları Bursa’nın sınırları dışında da ses getirdi.

19 Nisan Pazar günü fuara çocuğuyla gelen bir okur, “Size bir kitap armağan etmek istiyorum” dedi. Bozbey’in önsözüyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür hizmeti olarak basılmış bir Nâzım Hikmet kitabı. Özenle seçilmiş fotoğraflardan dakikalarca kendimi alamadım.

Fuarın dışındaki park alanında dolaşırken “Kent Lokantası” tabelası dikkatimi çekti. Bozbey, “Afiyet olsun” diyordu. Bir süre tabeladan gözlerimi alamadım. Bu hizmetin mucidi tutuklu, Bursa’daki uygulayıcısı tutuklu!

Bunlar “önemli” suçlar!

Sadece bu haftanın başından sonuna yaşananları alt alta koyunca bile CHP’ye yönelik olağanüstü bir kuşatma, daraltılıp genişletilen bir mengene olduğunu görüyoruz. Satırbaşlarını sıralayalım:

- Haftanın başında altı belediye başkanını içine alan Aziz İhsan Aktaş davasına adını veren, 704 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan kişinin banka hesapları serbest bırakıldı. Aynı gün bu dava duruşmalarının devamı başladı.

- Haftanın ortasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili soruşturma izni verildiverilmedi kılıcı yeniden gitgele başladı. Uşak’ta ikinci dalga geldi, Eşme ilçesi başka bir operasyon olarak devam etti.

- Haftanın ikinci yarısı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutukluluğu, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın serbest bırakılmasına karıştı. Adıgüzel’in yoksullar için çıkardığı yardım kartlarına yapı-ruhsat bedellerine ilişkin iddialar karıştı. Aydar aylardır soruyordu: “1.5 milyon liralık alacağın karşılığı olarak 20-25 milyon liralık villanın verildiği iddia ediliyor. Bunun neresinde mantık var?” Aydar’ı dün arayıp geçmiş olsun dileyelim dedik, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’le ilgili mitingdeydi!

- İBB davasında ise iddianameye dahil edilmeyen ancak tutuklu bulunan İmamoğlu’nun şoförü Zekai Kırat’la Recep Cebeci serbest bırakıldı. Özgürlük elbette sevinilecek bir şey ama şunu sorma hakkımız da yok mu:

- Sekiz ay süren tutukluluğun hesabını kim verecek?

Bursa’da Bozbey’in tutukluğundan yakınan okurlardan biri söze şöyle başladı:

“Başkanımızı çaldılar. Ben böyle değerlendiriyorum. Aylardır AKP’ye geçti-geçecek diye dedikodu çıkarıyorlardı. Kendisi bunların tümünü yalanladı. Arkasından operasyon geldi. Şimdi biz bunun hukuki olduğuna nasıl inanacağız?”

Devamını şöyle getirdi:

“Üstelik Bozbey’i eşi, kızı, kardeşiyle birlikte gözaltına alıyorsunuz. Dört gün sonra kendisini tutuklayıp yakınlarını kontrollü bırakıyorsunuz. Ben böyle bir durumla karşı karşıya kalsam, ‘Bana ne suç yükleyeceksiniz yükleyin, eşimi, çocuklarımı serbest bırakın’ derim.”

Yurttaş böyle görüyor!

Bursa, belediye meclisi çoğunluğu marifetiyle belediye başkanın başka partiye geçtiği ilk büyükşehir!

CHP’li tüm belediye başkanları bugün Ankara’da bir araya geliyor. Ortak bakış şu:

Böyle gitmez!