Bu pazar Cumhuriyet olalım...
29 Ekim 2023 Pazar günü işimiz gücümüz Cumhuriyet olsun. Koca 100 yılı bir gün gibi yaşayıp dolalım.
Bayrak olalım...
Sevinç olalım...
29 Ekim olalım...
Mutluluk paylaşıldıkça çoğalır ya, alabildiğine paylaşalım Cumhuriyet coşkusunu. Neredeysek, orada Cumhuriyet olalım. Evimizdeysek komşunun bayramını kutlayalım. Sokaktaysak bütün Cumhuriyet sevdalılarıyla kol kola, omuz omuza olalım... Oradan caddelere, meydanlara dolalım. Yüreğimizden gelen sesi çevremizle, gökyüzüyle paylaşalım:
Yaşasın Cumhuriyet!
Bayrak hem evimizde hem elimizde olsun. O gün el ele değil, bayrak bayrağa tutuşalım.
Cumhuriyeti kuranlar, bugünlere taşıyanlar kalbimizde, beynimizde, dilimizde olsun.
Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk olalım...
***
Cumhuriyetin ilk yıllarında okuma yazma bilmeyen, yaşı biraz ilerlemiş üç arkadaş seferberliğe katılıp okuma yazma kurslarına gitmiş. İlk ikisi hemen sökmüş. Üçüncüsü zorlanıyor! Arkadaşları da sürekli sıkıştırıyor:
“Hadiii... Daha olmadı mııı?”
Derin bir nefes alıp arkadaşlarına seslenmiş:
“Arkadaşlar, inanın bütün harfleri söktüm. Bir tutuşturabilsem!...”
Harfleri tutuşturduk mu her şeyi yazabiliriz. Bütün harfler bir arada olalım pazar günü. El ele, bayrak bayrağa verelim, her birimiz bir harf olalım, yazalım:
Mustafa Kemal Atatürk
Tam bağımsız Türkiye
Kurtuluş Savaşı kahramanları
Cumhuriyet 100 yaşında...
Mevlana, “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir” diyor ya... Aynı duyguyu paylaşalım. Seslenelim birbirimize:
-Cumhuriyet sizsiniz. Cumhuriyet siz değilseniz, Cumhuriyetsizsiniz!
Mithat Cemal Kuntay ünlü şiirinde haykırıyor ya: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır / Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”
Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan da onu savunan, yaşayan, yaşatan insandır! Cumhuriyet hepimiz kadar vardır.
100. yıl bir kurumdur. Sadece bir günden ibaret değildir. Bunu kanıtlamak için o bir günü unutulmaz yapmak gerekir. Bunu yapacak olan Cumhuriyetin bireyleridir.
Cumhuriyet kula kul olmamaksa; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olmaksa işte o gün bugündür! Kimsenin Cumhuriyetin temel değerlerini ortadan kaldırmaya heveslenemeyeceğini ifade etme günüdür.
***
Pazar günü hepimiz Cumhuriyet olalım. Evimizde, elimizde bayrak olsun.
Rıfat Ilgaz’ın 1968’de yazdığı “Aydın mısın” şiiri sanki bugünlere sesleniyor:
Kilim gibi dokumada mutsuzluğu
Gidip gelen kara kuşlar havada
Saflar tutulmuş top sesleri gerilerden
Tabanında depremi kara güllelerin
Duymuyor musun
Kaldır başını kan uykulardan
Böyle yürek böyle atardamar
Atmaz olsun
Ses ol ışık ol yumruk ol
Karayeller başına indirmeden çatını
Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm
Alıp götürmeden büyük denizlere
Çabuk ol
Tam çağı işe başlamanın doğan günle
Bul içine tükürdüğün kitapları yeniden
Her satırında buram buram alın teri
Her sayfası günlük güneşlik
Utanma suçun tümü senin değil
Yırt otuzunda aldığın diplomayı
Alfabelik çocuk ol
Yollar kesilmiş alanlar sarılmış
Tel örgüler çevirmiş yöreni
Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende
Benden geçti mi demek istiyorsun
Aç iki kolunu iki yanına
Korkuluk ol
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