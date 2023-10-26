Bu pazar Cumhuriyet olalım...

26 Ekim 2023 Perşembe

29 Ekim 2023 Pazar günü işimiz gücümüz Cumhuriyet olsun. Koca 100 yılı bir gün gibi yaşayıp dolalım.

Bayrak olalım...

Sevinç olalım...

29 Ekim olalım...

Mutluluk paylaşıldıkça çoğalır ya, alabildiğine paylaşalım Cumhuriyet coşkusunu. Neredeysek, orada Cumhuriyet olalım. Evimizdeysek komşunun bayramını kutlayalım. Sokaktaysak bütün Cumhuriyet sevdalılarıyla kol kola, omuz omuza olalım... Oradan caddelere, meydanlara dolalım. Yüreğimizden gelen sesi çevremizle, gökyüzüyle paylaşalım:

Yaşasın Cumhuriyet!

Bayrak hem evimizde hem elimizde olsun. O gün el ele değil, bayrak bayrağa tutuşalım.

Cumhuriyeti kuranlar, bugünlere taşıyanlar kalbimizde, beynimizde, dilimizde olsun.

Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk olalım...

***

Cumhuriyetin ilk yıllarında okuma yazma bilmeyen, yaşı biraz ilerlemiş üç arkadaş seferberliğe katılıp okuma yazma kurslarına gitmiş. İlk ikisi hemen sökmüş. Üçüncüsü zorlanıyor! Arkadaşları da sürekli sıkıştırıyor:

“Hadiii... Daha olmadı mııı?”

Derin bir nefes alıp arkadaşlarına seslenmiş:

“Arkadaşlar, inanın bütün harfleri söktüm. Bir tutuşturabilsem!...”

Harfleri tutuşturduk mu her şeyi yazabiliriz. Bütün harfler bir arada olalım pazar günü. El ele, bayrak bayrağa verelim, her birimiz bir harf olalım, yazalım:

Mustafa Kemal Atatürk

Tam bağımsız Türkiye

Kurtuluş Savaşı kahramanları

Cumhuriyet 100 yaşında...

Mevlana, “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir” diyor ya... Aynı duyguyu paylaşalım. Seslenelim birbirimize:

-Cumhuriyet sizsiniz. Cumhuriyet siz değilseniz, Cumhuriyetsizsiniz!

Mithat Cemal Kuntay ünlü şiirinde haykırıyor ya: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır / Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan da onu savunan, yaşayan, yaşatan insandır! Cumhuriyet hepimiz kadar vardır.

100. yıl bir kurumdur. Sadece bir günden ibaret değildir. Bunu kanıtlamak için o bir günü unutulmaz yapmak gerekir. Bunu yapacak olan Cumhuriyetin bireyleridir.

Cumhuriyet kula kul olmamaksa; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olmaksa işte o gün bugündür! Kimsenin Cumhuriyetin temel değerlerini ortadan kaldırmaya heveslenemeyeceğini ifade etme günüdür.

***

Pazar günü hepimiz Cumhuriyet olalım. Evimizde, elimizde bayrak olsun.

Rıfat Ilgaz’ın 1968’de yazdığı “Aydın mısın” şiiri sanki bugünlere sesleniyor:





Kilim gibi dokumada mutsuzluğu

Gidip gelen kara kuşlar havada

Saflar tutulmuş top sesleri gerilerden

Tabanında depremi kara güllelerin

Duymuyor musun

Kaldır başını kan uykulardan

Böyle yürek böyle atardamar

Atmaz olsun

Ses ol ışık ol yumruk ol

Karayeller başına indirmeden çatını

Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm

Alıp götürmeden büyük denizlere

Çabuk ol

Tam çağı işe başlamanın doğan günle

Bul içine tükürdüğün kitapları yeniden

Her satırında buram buram alın teri

Her sayfası günlük güneşlik

Utanma suçun tümü senin değil

Yırt otuzunda aldığın diplomayı

Alfabelik çocuk ol

Yollar kesilmiş alanlar sarılmış

Tel örgüler çevirmiş yöreni

Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende

Benden geçti mi demek istiyorsun

Aç iki kolunu iki yanına

Korkuluk ol